Người đàn ông ở Nghệ An đi lạc vào Quảng Ngãi được công an hỗ trợ

Ngày 5.8, Công an xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người đàn ông đi lạc trở về quê an toàn sau khi phát hiện người này lang thang tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, thuộc thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê.

Công an xã Tịnh Khê đưa ông C. lên xe khách về Nghệ An ẢNH: CÔNG AN XÃ TỊNH KHÊ

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 4.8, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, lực lượng Công an xã Tịnh Khê phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân phát hiện một người đàn ông đi lang thang trong tình trạng mệt mỏi, có biểu hiện đãng trí, không xác định được phương hướng và không thể liên lạc với người thân.

Qua xác minh, danh tính người này là H.Q.C, 55 tuổi, ở xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An.

Sau đó, lực lượng Công an xã Tịnh Khê đã đưa ông C. về trụ sở để chăm sóc, bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ nước uống, thức ăn và động viên tinh thần. Đồng thời, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương nơi ông C. cư trú và gia đình để xác minh nhân thân.

Sau khi xác minh được thông tin, Công an xã Tịnh Khê hỗ trợ phương tiện, trực tiếp đưa ông C. lên xe khách trở về Nghệ An an toàn để đoàn tụ cùng gia đình.

Sau khi ông C. trở về địa phương, gia đình đã xúc động gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tịnh Khê và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Cổ Lũy cùng nhà xe đã tận tình hỗ trợ trong suốt quá trình giúp ông C. trở về.