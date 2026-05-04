Người đàn ông tử vong bất thường trong ô tô đỗ sát lề quốc lộ 27C

Bá Duy
04/05/2026 18:37 GMT+7

Công an Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong ô tô đỗ sát lề quốc lộ 27C, đoạn qua thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh.

Chiều 4.5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường trong ô tô đỗ sát lề quốc lộ 27C, đoạn qua thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh.

Sáng cùng ngày, người đi đường phát hiện một ô tô con màu trắng, mang biển số tỉnh Khánh Hòa, đỗ sát lề quốc lộ 27C với nhiều dấu hiệu bất thường. Khi lại gần kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông bất tỉnh trên ghế lái, gọi nhiều lần không có phản ứng. Sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an điều tra vụ người đàn ông tử vong trong ô tô trên Quốc lộ 27C - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong ô tô đỗ sát lề quốc lộ 27C

ẢNH: T.L

Nhận được tin báo, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Nam Khánh Vĩnh và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Nạn nhân được xác định là anh N.T.H (28 tuổi, ở phường Tây Nha Trang).

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, chiều 4.5, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trên mạng xã hội hiện đang lan truyền thông tin người đàn ông tử vong bất thường trong ô tô đỗ sát lề quốc lộ 27C do đột quỵ. Tuy nhiên, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, chưa thể khẳng định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Công an cung cấp kết luận mới

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có kết luận giám định về phương tiện trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29.

