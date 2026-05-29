Người dân sống cạnh công trường rạch Xuyên Tâm nói gì sau nhiều tháng thi công?
Người dân sống cạnh công trường rạch Xuyên Tâm nói gì sau nhiều tháng thi công?

Sầm Ánh
29/05/2026 06:23 GMT+7

Nhiều hạng mục tại dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đoạn qua Trường Đại học Văn Lang đang được đẩy nhanh thi công. Các đoạn bờ kè, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật dần thành hình sau nhiều tháng triển khai, mở ra kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị ven rạch tại TP.HCM.

Dọc tuyến rạch Xuyên Tâm đoạn qua Trường ĐH Văn Lang, diện mạo công trình đang hiện rõ hơn sau nhiều tháng thi công.

Đây là khu vực thuộc mũi thi công số 2 của gói thầu XL-03 với chiều dài khoảng 540 m. Tại đây, nhiều vị trí dọc tuyến đã hoàn thiện phần tường kè bê tông, trong khi các khu vực khác tiếp tục gia cố nền, thi công hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Là người dân sinh sống gần khu vực thi công, anh Phạm Tuấn Anh cho biết quá trình làm dự án không tránh khỏi tiếng ồn hay bụi bặm. Tuy vậy, anh kỳ vọng công trình sẽ sớm hoàn thành để hạ tầng, giao thông và diện mạo khu vực có nhiều thay đổi tích cực hơn trong thời gian tới.

Nhiều người dân sống quanh khu vực rạch Xuyên Tâm cũng kỳ vọng sau khi hoàn thành, tuyến rạch không chỉ được cải thiện môi trường mà còn hình thành thêm các không gian sinh hoạt cộng đồng như công viên, lối đi bộ hay mảng xanh ven kênh. Theo họ, nếu dự án được triển khai đồng bộ, khu vực này sẽ thông thoáng hơn, việc đi lại thuận tiện hơn và chất lượng sống của người dân cũng thay đổi trong tương lai.

Đây là một phần của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng. Dự án không chỉ hướng tới cải thiện môi trường, giảm ô nhiễm dòng kênh mà còn kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị dọc tuyến rạch kéo dài gần 9 km từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật.

Dự án đi qua 4 phường gồm gồm P.An Nhơn, P.Bình Lợi Trung, P.Gia Định và P.Bình Thạnh, ảnh hưởng hơn 2.190 trường hợp, trong đó có gần 1.300 hộ thuộc diện giải tỏa toàn phần. Hiện thành phố đang đẩy nhanh công tác bồi thường, di dời và giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Theo kế hoạch, đoạn qua Trường ĐH Văn Lang dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 9.2026 và cơ bản hoàn thành trong tháng 11 cùng năm. TP.HCM cũng đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6.2026 để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn dự án vào quý III năm 2028.

