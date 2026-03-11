Người đưa đò miễn phí suốt 40 năm

T Ừ CHIẾC GHE NHỎ CỦA NGƯỜI MẸ NHÂN HẬU…

Câu chuyện bắt đầu từ hơn 40 năm trước, khi mẹ ông Duyên là cụ Thái Thị Sáng (mất năm 2025, hưởng thọ 97 tuổi - PV) hằng ngày chèo ghe mưu sinh trên kênh Xáng Thị Đội. Những năm 1980, bên kia kênh chỉ có một trường tiểu học, nhiều em nhỏ nhà nghèo không có xuồng qua kênh, nhìn bạn bè đến trường mà lòng buồn rười rượi.

Ông Lê Văn Duyên ngày ngày đưa đò miễn phí, giúp phụ huynh không phải chạy đường vòng hơn 4 km để đưa đón con đến trường Ảnh: DUY TÂN

Thương trẻ em trong xóm, cụ Sáng chèo ghe đưa các em qua sông mà không lấy tiền. Dần dần, cụ dựng căn chòi nhỏ bên bờ kênh, vừa buôn bán, vừa đưa học sinh qua lại. Cuộc sống khi ấy dù nhiều khó khăn, chật vật, nhưng mỗi ngày bến đò đều rôm rả tiếng cười trẻ em. Năm 1986, cụ Sáng tuổi cao sức yếu, ông Duyên nối nghiệp đưa đò từ đó đến nay đã 40 năm. Công việc trở thành một phần của cuộc sống, mấy tháng hè học sinh nghỉ học, bến đò vắng tiếng cười, ông lại thấy buồn, thấy nhớ...

Bây giờ, bên kia bờ có đến 3 ngôi trường: mầm non, tiểu học và THCS Đông Thuận. Mỗi buổi sáng, đúng 6 giờ, ông Duyên thức dậy chuẩn bị xuồng, áo phao, kiểm tra máy nổ, rồi bắt đầu chuyến đò đầu tiên. Đến 10 giờ 30, ông lại chạy đón học sinh tan trường. "Trước đây, tôi không được học hành đến nơi đến chốn nên giờ chỉ mong các cháu đến trường học chữ, có tri thức để sau này đỡ khổ. Thấy tụi nhỏ qua sông an toàn, đến trường học hành chăm chỉ là tôi vui rồi", ông Duyên chia sẻ.

…Đ ẾN VAY TIỀN MUA ĐÒ MỚI VÀ HIẾN ĐẤT MỞ ĐƯỜNG

Theo thời gian, số lượng học sinh ngày càng tăng, chiếc chẹc do nhà hảo tâm tặng đã cũ, không đảm bảo an toàn. Ông Duyên quyết định vay ngân hàng 70 triệu đồng mua chiếc chẹc mới lớn hơn, chắc chắn hơn và chi 8 triệu đồng mua máy xăng để chạy. Hiện, mỗi ngày, bến đò của ông Duyên chở khoảng 1.000 lượt học sinh qua lại hoàn toàn miễn phí. Với người dân qua đò, ông chỉ nhận tượng trưng 2.000 đồng/lượt.

Các em học sinh phấn khởi vì mỗi ngày được ông Duyên đưa đón qua sông miễn phí Ảnh: DUY TÂN

Ông tự trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn như áo phao, phao cứu sinh, bình chữa cháy trên đò; đồng thời tham gia các lớp tập huấn về an toàn giao thông đường thủy do địa phương tổ chức để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Không dừng lại ở đó, ông còn dựng một nhà chờ nhỏ ngay trước nhà để học sinh có chỗ tránh nắng, trú mưa mỗi khi chờ qua sông. "Bến đò này có đầy đủ giấy phép hoạt động, hiện vừa hết hạn đăng kiểm và tôi đang làm thủ tục đăng kiểm lại", ông Duyên cho biết thêm.

Để học sinh đi học gần hơn, ông tự nguyện hiến 800 m2 đất mở đường dẫn xuống bến, rút ngắn quãng đường từ nhà ra bến đò. "Hồi đó, đường xuống bến đò nhỏ lắm. Tôi thấy vậy nên mỗi năm be đất, mở rộng thêm, giờ rộng 4 m, xe đạp xe máy đi lại dễ dàng hơn", ông Duyên nói.

Ông Nguyễn Tấn Thạnh (44 tuổi, ngụ xã Đông Thuận) cho biết: "Chú Duyên hiền lành, nhiệt tình lắm. Mưa to hay nước lớn, chú vẫn chở tụi nhỏ, có bữa ướt hết người mà vẫn cười. Nhờ có chú đưa đò, phụ huynh không phải chạy đường vòng hơn 4 km để đưa đón con đến trường. Ai cũng biết ơn gia đình chú".

Ông Phạm Tấn Đạt, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Đông Thạnh, đánh giá rất cao tinh thần và nghĩa cử của ông Duyên. Khu vực này có 3 điểm trường nằm dọc tuyến sông Xáng Thị Đội với số lượng học sinh khá đông. Hằng ngày, bến đò của ông Duyên đưa đò miễn phí cho nhiều lượt học sinh qua sông. "Trước đây, công việc đưa đò do mẹ ông Duyên đảm nhiệm. Khi bà lớn tuổi, ông Duyên tiếp tục duy trì công việc này cho đến nay. Hiện tại, thế hệ con của ông cũng tiếp nối truyền thống, phục vụ việc đưa đò cho người dân và học sinh trong vùng. Ngoài ra, ông Duyên còn dành một phần đất của gia đình để làm lối đi thuận tiện cho học sinh và người dân. Đây là việc làm thể hiện rõ tinh thần thiện nguyện và tấm lòng vì cộng đồng của gia đình ông", ông Đạt chia sẻ.