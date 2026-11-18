Khoảng 23 giờ 45 ngày 17.11 (theo giờ Việt Nam), nhiều người dùng Apple đã phản ánh gặp phải sự cố khi truy cập vào một số dịch vụ quan trọng, bao gồm iCloud, App Store, Apple Music, Apple Pay và đăng nhập tài khoản Apple. Các báo cáo cho thấy sự gián đoạn không chỉ giới hạn ở các ứng dụng riêng lẻ mà còn ảnh hưởng đến việc kích hoạt thiết bị và truy cập các dịch vụ dành cho nhà phát triển và bán lẻ của Apple.

Công cụ theo dõi trạng thái sự cố được ghi nhận bởi Downdetector ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo công cụ theo dõi trạng thái Downdetector, số lượng báo cáo của người dùng về các vấn đề liên quan đến Apple Support, Apple Pay, iCloud, App Store, Apple Business Manager, Apple Music, Apple Store, đăng nhập bằng Apple và Apple Card đã tăng mạnh. Các cập nhật trên mạng xã hội cũng ghi nhận sự gia tăng khiếu nại liên quan đến Apple Store và Apple Music.

Mặc dù có nhiều báo cáo về sự gián đoạn trên diện rộng trong hệ sinh thái của Apple, công ty vẫn chưa xác nhận rằng tất cả các dịch vụ bị ảnh hưởng đều liên quan đến cùng một sự cố. Nhiều người dùng đã lên các diễn đàn trực tuyến để chia sẻ trải nghiệm của họ, trong đó có việc bị đăng xuất bất ngờ khỏi iCloud và gặp lỗi xác thực khi cố gắng đăng nhập lại. Một số người khác cho biết App Store không tải được, quá trình tải xuống thất bại và Apple Music không thể kết nối với máy chủ.

Apple vẫn chưa xác nhận sự cố

Ngoài ra, một số người dùng cũng gặp khó khăn khi kích hoạt iPhone mới và xác thực tài khoản Apple. Các nhà phát triển cho biết họ gặp trở ngại khi truy cập App Store Connect, trong khi các khiếu nại liên quan đến Apple Pay và Apple Card cho thấy các dịch vụ thanh toán cũng có thể bị ảnh hưởng.

StatusGator ghi nhận sự cố với dịch vụ Apple diễn ra trên diện rộng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một cuộc thảo luận trên cộng đồng r/iPhone của Reddit vào rạng sáng 18.11 cũng đã đề cập đến các vấn đề như lỗi đăng nhập iCloud, sự cố kết nối App Store và lỗi kích hoạt thiết bị. Mặc dù đây là các báo cáo từ người dùng cá nhân và chưa được xác minh độc lập, nhưng chúng phản ánh rõ ràng phạm vi các vấn đề đang diễn ra.

Trên trang web theo dõi cập nhật trạng thái dịch vụ của Apple, StatusGator, đã có 1.905 báo cáo sự cố từ người dùng trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, sự cố này được cho là đã khắc phục vào khoảng 5 giờ sáng 18.11, và mặc dù có các vấn đề được xác nhận với tài khoản và đăng nhập iCloud, các dịch vụ khác vẫn hoạt động bình thường. Dịch vụ có thể chậm hoặc không khả dụng, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy các vấn đề này có cùng một nguyên nhân.

Nguyên nhân của sự gián đoạn vẫn chưa được làm rõ và Apple chưa xác nhận bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Người dùng có thể kiểm tra trang System Status của Apple để cập nhật thông tin khi tình hình diễn biến.