Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng iPhone được khuyến cáo nhanh chóng cập nhật iOS 26.5.1

Kiến Văn
Kiến Văn
02/06/2026 14:12 GMT+7

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.5.1 cho iPhone, không lâu sau khi thông tin về bản cập nhật này bị rò rỉ vài ngày trước.

iOS 26.5.1 được phát hành chỉ vài tuần sau iOS 26.5, phiên bản trước đó giới thiệu nhiều tính năng mới như mã hóa RCS, hình nền mới và cải thiện khả năng kết nối với các phụ kiện bên thứ ba như tai nghe và đồng hồ thông minh.

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật iOS 26.5.1 càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

iOS 26.5.1 chủ yếu khắc phục lỗi hệ thống và cải thiện độ an toàn cho iPhone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Tuy nhiên, iOS 26.5.1 không mang lại nhiều tính năng mới đáng kể. Thay vào đó, bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi và khắc phục một số lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện. Đây là một bản cập nhật điển hình của Apple nhằm cung cấp giải pháp tạm thời giữa các bản cập nhật lớn hơn.

Cụ thể, bản cập nhật này khắc phục sự cố ảnh hưởng đến một số người dùng, có thể gây cản trở việc sạc có dây trên các mẫu iPhone Air và iPhone 17 khi pin gần hết. Người dùng có thể tải xuống bản cập nhật này bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm.

iOS 26.5.1 không thêm tính năng mới nhưng quan trọng

Mặc dù không có nhiều tính năng mới, việc cài đặt các bản cập nhật của Apple vẫn được khuyến khích. Bản cập nhật này có thể không mang lại sự khác biệt rõ rệt ngay lập tức, tuy nhiên chúng giúp khắc phục nhiều lỗi và cải thiện bảo mật nhằm giúp iPhone hoạt động tốt và an toàn hơn.

Đáng chú ý, đây có thể là bản cập nhật cuối cùng cho iOS 26 trước khi Apple công bố iOS 27 vào ngày 8.6 tới tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2026. Giống như mọi năm, iOS 27 sẽ không được phát hành cho đến tháng 9 và trong thời gian đó, người dùng iOS 26 vẫn sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật với những cải tiến về bảo mật như những gì diễn ra với iOS 26.5.1.

Tin liên quan

Apple phát hành iOS 26.5 với loạt tính năng mới

Apple phát hành iOS 26.5 với loạt tính năng mới

Apple vừa chính thức phát hành iOS 26.5 (và iPadOS 26.5), gần hai tháng sau khi công ty triển khai iOS 26.4.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26.5.1 bản cập nhật Apple Lỗ hổng bảo mật hệ điều hành di động iOS 27
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận