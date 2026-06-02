Người dùng iPhone được khuyến cáo nhanh chóng cập nhật iOS 26.5.1

iOS 26.5.1 được phát hành chỉ vài tuần sau iOS 26.5, phiên bản trước đó giới thiệu nhiều tính năng mới như mã hóa RCS, hình nền mới và cải thiện khả năng kết nối với các phụ kiện bên thứ ba như tai nghe và đồng hồ thông minh.

Tuy nhiên, iOS 26.5.1 không mang lại nhiều tính năng mới đáng kể. Thay vào đó, bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi và khắc phục một số lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện. Đây là một bản cập nhật điển hình của Apple nhằm cung cấp giải pháp tạm thời giữa các bản cập nhật lớn hơn.

Cụ thể, bản cập nhật này khắc phục sự cố ảnh hưởng đến một số người dùng, có thể gây cản trở việc sạc có dây trên các mẫu iPhone Air và iPhone 17 khi pin gần hết. Người dùng có thể tải xuống bản cập nhật này bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm.

iOS 26.5.1 không thêm tính năng mới nhưng quan trọng

Mặc dù không có nhiều tính năng mới, việc cài đặt các bản cập nhật của Apple vẫn được khuyến khích. Bản cập nhật này có thể không mang lại sự khác biệt rõ rệt ngay lập tức, tuy nhiên chúng giúp khắc phục nhiều lỗi và cải thiện bảo mật nhằm giúp iPhone hoạt động tốt và an toàn hơn.

Đáng chú ý, đây có thể là bản cập nhật cuối cùng cho iOS 26 trước khi Apple công bố iOS 27 vào ngày 8.6 tới tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2026. Giống như mọi năm, iOS 27 sẽ không được phát hành cho đến tháng 9 và trong thời gian đó, người dùng iOS 26 vẫn sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật với những cải tiến về bảo mật như những gì diễn ra với iOS 26.5.1.