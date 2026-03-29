Người hùng Trường ĐH Svay Rieng xúc động với phần thưởng đặc biệt

29/03/2026 12:09 GMT+7

Sary Taimou của Trường ĐH Svay Rieng xứng đáng là cái tên đầu tiên ở giải TNSV quốc tế 2026 nhận phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo.

Sary Taimou ghi bàn cho Trường ĐH Svay Rieng

ảnh: Duy Anh

Chân sút xuất sắc của ĐH Svay Rieng

Ở trận đấu đầu tiên ở giải TNSV quốc tế 2026, đội bóng Trường ĐH Svay Rieng đã gây ấn tượng mạnh khi vùi dập Trường ĐH Quốc gia Singapore với tỷ số 5-1. Riêng chân sút Sary Taimou (số 9) chơi rất nổi bật với 2 pha lập công ở các phút 21 và 33, cùng 2 đường kiến tạo để Rith Tola và Chea Navin ghi bàn.

Màn trình diễn ấn tượng này đã giúp Sary Taimou trở thành cái tên đầu tiên nhận phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải TNSV quốc tế 2026, trị giá 100 USD. Chân sút trẻ chia sẻ anh rất hồi hộp và xúc động khi lần đầu tiên được tham gia giải bóng đá sinh viên quốc tế như vậy.

Sary Taimou xúc động: "Cảm xúc của tôi rất hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên tôi được đại diện cho Trường ĐH Svay Rieng cũng là đại diện cho quốc gia ở một giải đấu quốc tế lớn như thế này. Tôi cảm ơn toàn đội về màn trình diễn và kết quả chiến thắng này hôm nay, mọi người đã cùng nhau thi đấu tốt và hợp lý.

Niềm vui chiến thắng của Trường ĐH Svay Rieng

ảnh: Duy Anh

Dù đây là trận đầu tiên và chưa biết đối thủ thi đấu như thế nào. Cả tập thể đội bóng Trường ĐH Svay Rieng đã chơi rất cố gắng cùng nhau, dù gặp đối thủ chưa từng gặp nhau trước đó, nhưng chúng tôi đã nhập cuộc tự tin và quyết tâm".

Cũng chia sẻ với Báo Thanh Niên, Sary Taimou cho biết bản thân là một fan ruột của Ronaldo, người sở hữu kỹ năng dứt điểm rất đa dạng. Chính chân sút người Bồ Đào Nha đã tạo ra cảm hứng để anh cố gắng và nỗ lực hơn trong vai trò trung phong.

Chiến thắng trận ra quân trước Trường ĐH Quốc gia Singapore đã giúp Trường ĐH Svay Rieng mở toang cánh cửa lọt vào bán kết, thậm chí sẽ không phải bận tâm kết quả trận cuối nếu ở trận đấu tiếp theo của bảng B đội Trường ĐH Thủy lợi giành trọn 3 điểm trước Đội Trường ĐH Quốc gia Singapore.

Sary Taimou thần tượng Ronaldo và sở hữu lối chơi mạnh mẽ

ảnh: Độc Lập

Sary Taimou - chàng sinh viên năm 2 ngành Toán học của Trường ĐH Svay Rieng cho biết: "Chiến thắng này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn, sẽ là lời nhắc nhở để các bạn trong đội bóng Trường ĐH Svay Rieng cố gắng hơn nữa trong những trận tiếp theo.

Thực tế trong trận đấu vừa rồi đội bóng vẫn có những lúc chơi chưa tập trung và hợp lý. Nhưng trong các trận tới, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để hiểu nhau và có lối chơi nhuần nhuyễn hơn".

Dự kiến, đội Trường ĐH Svay Rieng sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu tiếp theo và cuối cùng ở vòng bảng, gặp Trường ĐH Thủy lợi vào lúc 14 giờ ngày 1.4. Tất cả các trận đấu của giải TNSV Quốc tế 2026 đều được tường thuật trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng số của Báo Thanh Niên.

Đằng sau 2 khoảnh khắc ngôi sao của Phước 'Neymar' ở giải TNSV quốc tế THACO cup 2026

Chiến thắng 2-0 của Trường ĐH Nha Trang trước Trường ĐH Lào ở trận khai mạc giải bóng đá TNSV quốc tế THACO cup 2026 để lại câu chuyện bên lề cảm xúc với tâm điểm là tiền vệ Hồ Thanh Phước, tác giả cú đúp bàn thắng với nguồn động lực đặc biệt từ người bố trên khán đài.

