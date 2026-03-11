Người kể chuyện 'triệu view' về làng chiếu Định Yên

Phía sau hành trình kể chuyện về làng chiếu Định Yên của anh Nguyễn Dương Khánh (35 tuổi, tên thường gọi là Nạc), quê Vĩnh Long và anh Võ Phụng (26 tuổi, tên thường gọi là Nai), quê Tây Ninh, là tình yêu dành cho thiên nhiên, văn hóa và con người miền Tây.

Clip về làng chiếu gây xúc động

Trên tài khoản mạng xã hội có tên "Đủ Lông Đủ Cánh", anh Nạc và anh Nai chia sẻ nhiều clip về hành trình khám phá làng chiếu Định Yên nổi tiếng. Với góc quay và cách kể chuyện giàu cảm xúc, clip về hành trình làm nên chiếc chiếu Định Yên từ cây lác ngoài đồng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

Clip về làng chiếu Định Yên của 2 chàng trai miền Tây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Nhiều người dành lời khen cho cách kể chuyện sáng tạo của 2 chàng trai qua những thước phim. Từ đó, không ít khán giả biết đến và hiểu hơn về làng nghề truyền thống này, bày tỏ mong muốn một lần ghé miền Tây để khám phá những làng nghề và con người nơi đây.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nạc và anh Nai cho biết rất vui khi những thước phim mà cả hai dành nhiều tâm huyết thực hiện nhận được sự quan tâm của mọi người. Những lời động viên từ khán giả trở thành động lực để họ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người VN, đặc biệt đến với người trẻ.

Theo anh Nạc, clip về làng chiếu Định Yên được thực hiện vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Trong hơn 1 tháng, hai anh "ăn ngủ" cùng người nông dân thu hoạch lác và các nghệ nhân làm chiếu để ghi lại quá trình những sợi lác thô sơ được biến thành những chiếc chiếu đẹp mắt.

"Trong suốt thời gian đó, tụi mình không chỉ hiểu hơn về lịch sử làng nghề và cách làm chiếu truyền thống mà còn được nghe nhiều câu chuyện đặc biệt về những con người gắn bó với nghề. Như chú Huỳnh Văn Chiến, người dệt chiếu tay cuối cùng ở làng chiếu Định Yên, hay cô Nỉ gắn bó với nghề nhuộm chiếu suốt hàng chục năm dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Những con người ấy có lẽ tụi mình sẽ không bao giờ quên", anh Nai chia sẻ.

Lan tỏa vẻ đẹp, văn hóa miền Tây

Anh Nạc từng là giáo viên dạy toán cấp 3, còn anh Nai là diễn viên tự do tại TP.HCM. Năm 2021, cả hai biết nhau qua mạng xã hội. Niềm đam mê xê dịch và tình yêu với những thước phim nghệ thuật trở thành "sợi dây" gắn kết họ.

Năm 2023, sau biến cố gia đình khi trong vòng 6 tháng cả cha, mẹ và ông nội đều qua đời, anh Nạc quyết định rời công việc đã gắn bó hơn 10 năm tại TP.HCM để về quê Vĩnh Long sinh sống, cùng anh Nai tiếp tục hành trình khám phá miền Tây.

Từ đó, cả hai rong ruổi qua nhiều tỉnh thành và ghi lại hành trình ấy bằng những thước phim. "Ban đầu tụi mình chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ, ghi lại những mảnh đất đã đi qua và những con người đã gặp. Khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, tụi mình có thêm mục tiêu lớn hơn: lan tỏa những câu chuyện về di sản, cuộc sống dân dã và vẻ đẹp yên bình của thôn quê", anh Nạc nói.

Trong hành trình khám phá, anh Nạc và anh Nai có thêm cha mẹ nuôi là vợ chồng bà Thanh ở Vĩnh Long ẢNH: NVCC

Sau 2 năm rong ruổi, 2 chàng trai không chỉ ấn tượng với thiên nhiên và văn hóa miền Tây mà còn dành nhiều tình cảm cho những con người chất phác nơi đây. Trên hành trình ấy, anh Nạc - từ một người mồ côi - đã có thêm cha mẹ nuôi và những gia đình mới.

Bà Đoàn Thị Hồng Thanh (50 tuổi) cho biết gần 2 năm trước, trong chuyến khám phá Vĩnh Long (Trà Vinh cũ), anh Nạc và anh Nai có dịp quen biết vợ chồng bà. Sau thời gian gắn bó, biết hoàn cảnh mồ côi của anh Nạc và cảm mến tính cách hiền lành của anh, vợ chồng bà quyết định nhận anh làm con nuôi, xem 2 chàng trai như người thân trong gia đình.

Hai anh cho biết cái tên kênh "Đủ Lông Đủ Cánh" được chọn với mong muốn có thể "bay thật xa", khám phá nhiều vùng đất trên khắp Tổ quốc và lan tỏa tình yêu quê hương thông qua những thước phim.



