Người mạnh nhất thế giới ăn uống như thế nào trong một ngày?

Anh Brian Shaw, 41 tuổi, cao 2,03 mét. Tùy từng thời điểm và nhu cầu tập luyện, thi đấu mà cân nặng của anh dao động từ 175 đến 200 kg, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Để tập luyện và hoàn thành các phần thi, trong đó có nâng viên đá viên đá Atlas nặng hơn 160 kg, anh Brian Shaw phải ăn 10.000 đến 11.000 calo/ngày AFP

Một người bình thường sẽ tiêu thụ khoảng 1.600 - 2.200 calo/ngày. Nhưng với Shaw, anh tiêu thụ mỗi ngày một lượng calo lớn hơn rất nhiều. Tất cả đều được tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng.

Một ngày thông thường anh Shaw ăn khoảng 8.000 calo. Khi đến giai đoạn tăng tốc tập luyện để chuẩn bị thi đấu thì anh ăn khoảng 10.000 đến 11.000 calo/ngày. Đối với anh, ăn hết một lượng thực phẩm lớn như vậy là một trong những phần khó khăn nhất của một vận động viên chuyên nghiệp.

Anh bắt buộc phải ăn như vậy mới đủ sức tập luyện và hoàn thành các thử thách trong cuộc thi. Chẳng hạn, anh phải nâng các viên đá Atlas nặng hơn 160 kg, kéo một chiếc xe buýt, xe cứu hỏa hoặc máy bay.

Trong một ngày, anh có thể ăn vài ký thịt, rất nhiều trứng, cơm và trái cây, rau củ. Anh phải cân đo lượng calo và thành phần dinh dưỡng để tối ưu hóa việc tập luyện và thi đấu.

Loại thịt anh Shaw ưu tiên ăn là thịt đỏ, chẳng hạn như thịt bò (ảnh), thịt heo SHUTTERSTOCK

Loại thịt ưu tiên ăn là thịt đỏ, chẳng hạn như thịt bò, thịt heo. "Theo tôi, với một vận động viên sức mạnh thì thịt đỏ luôn là loại thịt tốt nhất", anh Shaw chia sẻ.

Những loại rau, trái cây anh Shaw hay ăn là rau bina, táo, mâm xôi, cam và việt quất. Vì nhu cầu thực phẩm lớn nên mỗi lần đi siêu thị anh sẽ mua rất nhiều thứ.

Cứ sau vài giờ tập thì anh sẽ ăn một bữa lớn. Do đó, mỗi ngày anh Shaw ăn đến 6 bữa. Để nạp đủ lượng protein và dưỡng chất cần thiết, việc ăn thôi vẫn chưa đủ. Vì vậy, anh phải dùng thêm sữa protein và các sản phẩm bổ sung khác.

"Tôi thích đi bộ đến phòng gym mỗi ngày, tôi thích tập luyện. Nhưng tập luyện chỉ là một phần. Tôi phải ăn nhiều bữa từ lúc thức dậy vào buổi sáng đến khi đi ngủ vào buổi tối", anh Shaw chia sẻ, theo Eat This, Not That!

Dù ăn nhiều nhưng không phải món nào cũng được ăn. Các vận động viên thường phải tránh rượu bia, các món có nhiều dầu mỡ, đường và chất béo. Với Shaw, anh cũng phải tuân thủ như vậy.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn tham khảo ý kiến với chuyên gia đinh dưỡng của mình để được ăn một món mình yêu thích ngay cả khi nó không lành mạnh. Món mà anh lựa chọn ăn trong những trường hợp này thường là bánh pho mát.