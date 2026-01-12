Người mẫu Lý Công Chiều ra sao sau tai nạn lật xe ở Lào Cai?

Theo Lý Công Chiều, tính đến hiện tại, anh đã nằm viện hơn 2 tuần. Nói về tình hình sức khỏe của mình, anh cho hay: “Để hồi phục hoàn toàn thì còn là chặng đường dài nhưng sức khỏe của mình đã tiến triển tốt hơn rất nhiều và chuẩn bị được xuất viện rồi. Trong suốt hành trình này mình nhận được quá nhiều sự yêu thương, quá nhiều tình cảm trân quý”.

Trong bài đăng, Lý Công Chiều gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ đã tận tình cứu chữa, cũng như gia đình, bạn bè đã luôn bên cạnh chăm sóc anh tận tình. “Người thì có mặt tại bệnh viện, người thì gửi đồ bổ cho ăn, người thì hỏi han liên tục về tình hình. Và cảm ơn tất cả những tình cảm của bạn bè, mọi người gần xa nhắn tin liên lạc để hỏi han, động viên, chúc bình an mà mình chưa xem và đáp hồi được. Cảm ơn vì vẫn được thở và tiếp tục hành trình cuộc sống này”, nam người mẫu chia sẻ.

Hình ảnh mới được Lý Công Chiều chia sẻ trên trang cá nhân Ảnh: FBNV

Kèm theo bài đăng, Lý Công Chiều chia sẻ thêm về hình ảnh mới. Trong khoảnh khắc được đăng tải, anh vẫn còn ngồi xe lăn song sắc mặt được nhận xét tươi tắn hơn. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp dành lời động viên, mong Lý Công Chiều ổn định sức khỏe để sớm trở lại với công việc.

Người mẫu Lý Công Chiều là ai?

Lý Công Chiều sinh năm 1996, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trước đây, anh từng tham gia chương trình Quý ông hoàn mỹ - The Next Gentleman song không tiến sâu. Gần đây, thông tin nam người mẫu là nạn nhân trong vụ lật xe thiện nguyện ở Lào Cai được nhiều người quan tâm.

Hồi 29.12, ông Phạm Duy Khánh - một người bạn của Lý Công Chiều từng chia sẻ: “Trong số 18 người gặp nạn tại chuyến từ thiện Lào Cai thì bất ngờ lại có một người bạn Khánh là Lý Công Chiều, may mắn ông trời thương đã qua cơn nguy kịch, phẫu thuật thành công và đang theo dõi hồi phục rồi. Mong Chiều sẽ sớm bình phục”.