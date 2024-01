Người mẫu Ngọc Trinh khai gì khi bị tạm giam?

Thông tin mới nhất mà Công an TP.HCM vừa công bố, đó là ngày 6.1, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê Trà Vinh) về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ Ngọc Trinh bị bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM cũng đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Trần Xuân Đông (người dạy Ngọc Trinh lái mô tô) về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 bộ luật Hình sự.

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngọc Trinh khai đã nhận thức được hành vi của mình rất sai trái, đó là lái xe không bằng lái, lái xe không đúng quy định giao thông và biểu diễn xe những tư thế rất nguy hiểm cho trật tự công cộng.

Ngọc Trinh thừa nhận hành vi như vậy gây tác hại xấu đến các bạn trẻ, và "mong mọi người luôn tuân thủ quy định của luật Giao thông đường bộ, đừng bao giờ học tập hành vi sai trái của tôi vừa qua".

"Tôi hy vọng sẽ được sự khoan hồng của luật pháp do sự thiếu hiểu biết của tôi", Ngọc Trinh nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, hiện Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đang bị tạm giam tại cơ sở tạm giam của Công an TP.HCM ở H.Củ Chi (TP.HCM).

Trước đó, ngày 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với người mẫu Ngọc Trinh về tội "gây rối trật tự công cộng"; Trần Xuân Đông về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "gây rối trật tự công cộng".

Theo diễn biến vụ án, người mẫu chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay để xe tự chạy…, lưu thông "biểu diễn" trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn P.Thủ Thiêm và P.Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức, TP.HCM); gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngọc Trinh đều cho quay phim lại các lần "biểu diễn" mô tô vi phạm nói trên để biên tập và tự đăng các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng.

Cụ thể, tài khoản TikTok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi) đăng tải 5 video có nội dung liên quan hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào nhiều ngày của tháng 9 và tháng 10.2023. Tính đến 10 giờ ngày 12.10, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích; 4.881 lượt bình luận; 9.848 lượt lưu video; 5.787 lượt chia sẻ.

Sau đó, các video phản cảm của Ngọc Trinh đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Dư luận đã lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh.

Nhận định hành vi trên gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND P.Thủ Thiêm và P.Tăng Nhơn Phú B đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật.