Người miền Tây làm bánh tét mắm bò hóc, hương vị ra sao?

Đưa mắm bò hóc vào đòn bánh tét

Mỗi ngày, cơ sở của anh Trần Duy Linh (39 tuổi, ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) làm ra khoảng 100 đòn bánh tét, trọng lượng mỗi đòn chừng 900 gram. Nguyên liệu gồm nếp, đậu xanh, thịt ba rọi, mắm bò hóc, nước cốt dừa và nước dừa sáp.

Anh Trần Duy Linh sáng tạo bánh tét mắm bò hóc, kết hợp món bánh truyền thống Nam bộ với hương vị đặc trưng của ẩm thực Khmer ẢNH: DUY TÂN

Bà Huỳnh Thị Hai (64 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi), người trực tiếp làm bánh, cho biết đậu xanh ngâm khoảng 8 giờ, rửa sạch; nếp trộn với nước cốt dừa, nước dừa sáp và mắm bò hóc đã sơ chế, sau đó nêm muối, đường vừa vị.

"Cái khó là làm sao để bánh có vị mắm bò hóc đặc trưng nhưng không quá nồng. Khi nếp, đậu xanh và thịt ba rọi hòa quyện, mùi mắm sẽ dậy lên, tạo vị đậm đà mà vẫn thơm ngon", bà Hai chia sẻ.

Bánh tét Lộc Sáp vi mắm được làm thủ công, mỗi đòn nặng khoảng 900 gram ẢNH: DUY TÂN

Điểm nhấn của món bánh nằm ở cách phối trộn mắm bò hóc. Nếu sử dụng quá nhiều, mắm có thể lấn át hương thơm của nếp và vị béo của nhân. Khi được cân chỉnh phù hợp, nguyên liệu này tạo nên vị đậm đà riêng, hòa quyện cùng nếp dẻo, đậu xanh bùi béo và thịt ba rọi.

So với những dòng bánh tét quen thuộc như bánh tét Trà Cuôn, bánh tét mắm Lộc Sáp gây chú ý bởi sự kết hợp với nguyên liệu mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer. Mỗi đòn bánh đều hút chân không, đóng gói và bán với giá 129.000 đồng.

Bánh tét mắm bò hóc: Tưởng không hợp mà lại thành đặc sản miền Tây

Người làm bánh tét tại cơ sở của anh Linh đa số đã ngoài 50 tuổi ẢNH: DUY TÂN

Sáng tạo từ hương vị truyền thống

Anh Linh cho biết, mắm bò hóc (còn gọi là prahok hay pò hooc) được chế biến từ cá qua quá trình ướp muối và lên men. Trong ẩm thực Khmer Nam bộ, mắm này là nguyên liệu quen thuộc để nấu canh, chế biến món ăn và làm nước chấm. Không chỉ tạo vị đậm đà, mắm bò hóc còn gắn với tập quán sinh hoạt, kinh nghiệm chế biến và ký ức ẩm thực của nhiều thế hệ.

Công đoạn phối trộn nguyên liệu tạo nên hương vị đặc trưng của bánh ẢNH: DUY TÂN

Trong khi đó, bánh tét là món ăn gần gũi của người dân Nam Bộ, thường xuất hiện trong dịp lễ, Tết và những bữa sum họp gia đình. Mỗi địa phương có cách chế biến riêng, tạo nên những hương vị đặc trưng.

Nếp, đậu xanh, thịt ba rọi và mắm bò hóc được kết hợp trong cùng một đòn bánh ẢNH: DUY TÂN

Từ 2 nét ẩm thực ấy, anh Linh đưa mắm bò hóc vào bánh tét, tạo ra sản phẩm mới nhưng vẫn giữ tinh thần ẩm thực miền Tây. Cách kết hợp này cũng mở ra cơ hội để thực khách tiếp cận hương vị Khmer qua một món ăn quen thuộc.

Người thợ tỉ mỉ gói bánh, giữ phần nếp và nhân chắc bên trong lớp lá ẢNH: DUY TÂN

"Bánh tét mắm Lộc Sáp là sự giao thoa giữa món bánh truyền thống Nam bộ và nguyên liệu đặc trưng của đồng bào Khmer. Không chỉ tạo nên hương vị mới lạ, sản phẩm còn gợi mở hướng khai thác giá trị văn hóa bản địa để phát triển đặc sản địa phương. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến gói bánh, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm để bảo đảm chất lượng thành phẩm", anh Linh chia sẻ.