'Người Nhện' càn quét phòng vé, mở màn với hơn 90 tỉ đồng tại Việt Nam

Spider-Man: Brand New Day đang thống trị phòng vé toàn cầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Cuối tuần qua, phòng vé toàn cầu chứng kiến sự trở lại của Người Nhện trong phần phim mới nhất mang tên Spider-Man: Brand New Day. Tại thị trường Việt Nam, tác phẩm có Tom Holland đóng chính lập tức vươn lên dẫn đầu bảng doanh thu phòng vé ngay từ các suất chiếu sớm vào ngày 30.7 vừa qua với hơn 12 tỉ đồng. Đến khi chính thức khởi chiếu từ ngày 31.7, tác phẩm của đạo diễn Destin Daniel Cretton liên tục giữ vững vị trí phim ăn khách nhất rạp Việt và thu về tổng cộng hơn 70,5 tỉ đồng trong ba ngày cuối tuần qua (theo số liệu từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam).

Tính đến sáng 3.8, Spider-Man: Brand New Day vẫn đang dẫn đầu phòng vé Việt. Sau hơn 4 ngày ra rạp, phim hiện thu về hơn 90,5 tỉ đồng. Box Office Vietnam đánh giá tác phẩm này là một trong những dự án Hollywood có doanh thu tuần đầu tốt nhất tại thị trường Việt Nam trong vài năm gần đây, bên cạnh "bom tấn" Avatar 3 và phim hoạt hình Zootopia 2.

"Bom tấn" siêu anh hùng do đạo diễn Destin Daniel Cretton chỉ đạo thực hiện, dự kiến có thể thu về hơn 2 tỉ USD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Nhìn ra thị trường quốc tế, Người Nhện: Khởi đầu mới đang là cái tên "làm mưa làm gió" trên màn ảnh rộng với hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Theo Variety, "bom tấn" siêu anh hùng của Sony và Marvel đã vượt xa mọi kỳ vọng ở phòng vé khi thu về 355 triệu USD từ quê nhà Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt. Đây là cú mở màn lớn thứ hai trong lịch sử phòng vé nội địa, chỉ sau Avengers: Endgame (2019) với 357 triệu USD.

Spider-Man: Brand New Day còn thu về thêm 573 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 927 triệu USD chỉ sau ba ngày đầu ra mắt, cho thấy sức hút khổng lồ của thương hiệu Spider-Man với khán giả khắp thế giới. Con số kể trên đưa bộ phim đứng thứ hai trong danh sách tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất phòng vé toàn cầu, chỉ xếp sau Avengers: Endgame (thu về 1,2 tỉ USD trong cuối tuần đầu tiên trình làng).

Variety tiết lộ Sony đã chi khoảng 225 triệu USD để sản xuất Người Nhện: Khởi đầu mới, chưa bao gồm chi phí tiếp thị. Tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả, được chấm 90% trên Rotten Tomatoes và điểm A trong các cuộc thăm dò ý kiến của CinemaScore. "Bom tấn" mới nhất về Spider-Man dự kiến tiếp tục khuynh đảo phòng vé toàn cầu trong nhiều ngày tới và có thể vượt mốc 2 tỉ USD.

Spider-Man: Brand New Day đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Tom Holland - Zendaya trên màn ảnh, sau siêu phẩm The Odyssey ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Trước thành tích ấn tượng của Spider-Man: Brand New Day, ông Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios kiêm nhà sản xuất bộ phim, chia sẻ với truyền thông: "Đây thực sự là một màn ra mắt phi thường. Chúng tôi biết ơn khán giả khắp nơi đã đến và trải nghiệm bộ phim theo đúng cách mà chúng tôi mong muốn. Màn ra mắt này phản ánh sức mạnh trường tồn của các nhân vật Marvel và mối liên hệ mà họ tiếp tục duy trì với người hâm mộ trên toàn thế giới. Và như khán giả đã thấy, nó mở ra những điều thú vị sắp tới".

Spider-Man: Brand New Day chào đón sự trở lại của Tom Holland trong vai chính Người Nhện Peter Parker trong khi vợ anh là Zendaya tiếp tục thủ vai MJ và có màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh. Trong phim, Peter Parker âm thầm bảo vệ thành phố New York (Mỹ) và điều tra một mối đe dọa mới giữa lúc siêu năng lực của anh trải qua quá trình thay đổi đáng kinh ngạc và tiềm ẩn nguy hiểm. Bên cạnh cặp sao đình đám kể trên, Người Nhện: Khởi đầu mới quy tụ loạt sao: Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, Mark Ruffalo…