Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết với những món ăn truyền thống

Dù không được cảm nhận không khí rộn ràng đón tết ở quê nhà nhưng mỗi dịp xuân về, chị Kim Hiếu, quê ở TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) vẫn cố gắng gìn giữ trọn vẹn hương vị Tết Nguyên đán trong chính tổ ấm của mình. Vợ chồng chị có một con trai hiện đang sống ở bang Washington.



Chia sẻ với Thanh Niên, chị Kim Hiếu cho biết ngày 28 tháng chạp cũng là ngày giỗ cha chị. Người phụ nữ kết hợp làm giỗ cha và đón tết trên đất Mỹ, đó không chỉ là sự tưởng nhớ người thân đã khuất mà còn là dịp gia đình quây quần, hướng về cội nguồn trong không khí ấm cúng.

Chị Hiếu biết viết thư pháp, trang trí tết như ở Việt Nam mỗi dịp cuối năm ẢNH: NVCC

Trong căn bếp nhỏ nơi xứ người, chị tự tay chuẩn bị những món ăn đặc trưng của người Việt như bánh chưng, thịt kho trứng, canh khổ qua, dưa món… Mùi hương quen thuộc lan tỏa khiến không gian như được kéo gần hơn với quê nhà, xóa nhòa khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất.

Dù ở Mỹ nhưng không khí đón tết của chị qua các năm vẫn rất quen thuộc ẢNH: NVCC

"Những năm trước, dịp tết tôi thường đi lễ chùa cầu bình an cho gia đình. Năm nay, tôi dự định đưa các thành viên trong nhà sang bang California thăm người cậu sinh sống tại đây, kết hợp với sum họp đầu xuân. Dù bận rộn, năm nào tôi cũng chu đáo chuẩn bị mâm cơm cúng với những món ăn truyền thống quen thuộc của người Việt. Bên cạnh đó, tôi còn chưng hoa quả trang trọng trên bàn thờ để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, gìn giữ trọn vẹn nếp nhà giữa nơi đất khách", người phụ nữ chia sẻ.

Vợ chồng chị có con trai năm nay 10 tuổi ẢNH: NVCC

Nhờ biết viết thư pháp, chị chủ động trang trí không gian nhà cửa bằng các câu chữ mang ý nghĩa cầu an, sum vầy. Bên cạnh đó, chị tận dụng những vật dụng và món ăn sẵn có để bày biện, sắp xếp lại ngôi nhà gọn gàng, ấm cúng, tạo không khí tết truyền thống.

Chị cho biết, hiện nay các chợ châu Á tại Mỹ bày bán khá đầy đủ các loại thực phẩm, nguyên liệu phục vụ nấu món Việt. Nhờ đó, việc chuẩn bị những món ăn truyền thống trong dịp giỗ và Tết trở nên thuận tiện hơn, giúp chị dễ dàng giữ gìn hương vị quê nhà dù sống xa Tổ quốc.

Gia đình chị háo hức mỗi dịp đến Tết Nguyên đán ẢNH: NVCC

"Những năm đầu khi sang Mỹ định cư, tết rất buồn, tôi rơi nước mắt vì cảm giác nhớ nhà. Mấy năm sau, tôi xem nơi này như quê hương thứ hai của mình và lập bàn thờ ba mẹ ở đây", chị Hiếu nói.

Anh Ross, chồng chị Hiếu dù không phải người Việt nhưng luôn sống chan hòa giữa văn hóa hai bên. Anh luôn ủng hộ chị gìn giữ giá trị văn hóa cho con và tham gia các hoạt động tết cùng vợ.

Chị Hiếu (ở giữa) luôn nhớ về phong tục truyền thống của người Việt ẢNH: NVCC

Hoa đào, hoa mai được chị Hiếu lựa chọn trang trí dịp tết ẢNH: NVCC

Con trai chị Hiếu xem múa lân vào dịp tết cùng cộng đồng người Việt ở Mỹ ẢNH: NVCC