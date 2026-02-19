Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết với những món ăn truyền thống

Dương Lan
Dương Lan
19/02/2026 05:30 GMT+7

Rời TP.HCM sang Mỹ định cư từ năm 2015, hơn 10 năm qua, chị Kim Hiếu quen với việc đón tết nơi đất khách. Năm nay, ngày 28 tết cũng là ngày giỗ cha nên chị quyết định kết hợp làm giỗ và đón tết sớm.

Dù không được cảm nhận không khí rộn ràng đón tết ở quê nhà nhưng mỗi dịp xuân về, chị Kim Hiếu, quê ở TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) vẫn cố gắng gìn giữ trọn vẹn hương vị Tết Nguyên đán trong chính tổ ấm của mình. Vợ chồng chị có một con trai hiện đang sống ở bang Washington.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Kim Hiếu cho biết ngày 28 tháng chạp cũng là ngày giỗ cha chị. Người phụ nữ kết hợp làm giỗ cha và đón tết trên đất Mỹ, đó không chỉ là sự tưởng nhớ người thân đã khuất mà còn là dịp gia đình quây quần, hướng về cội nguồn trong không khí ấm cúng.

Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết bằng những món ăn quen thuộc - Ảnh 1.

Chị Hiếu biết viết thư pháp, trang trí tết như ở Việt Nam mỗi dịp cuối năm

ẢNH: NVCC

Trong căn bếp nhỏ nơi xứ người, chị tự tay chuẩn bị những món ăn đặc trưng của người Việt như bánh chưng, thịt kho trứng, canh khổ qua, dưa món… Mùi hương quen thuộc lan tỏa khiến không gian như được kéo gần hơn với quê nhà, xóa nhòa khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất.

Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết bằng những món ăn quen thuộc - Ảnh 2.

Dù ở Mỹ nhưng không khí đón tết của chị qua các năm vẫn rất quen thuộc

ẢNH: NVCC

"Những năm trước, dịp tết tôi thường đi lễ chùa cầu bình an cho gia đình. Năm nay, tôi dự định đưa các thành viên trong nhà sang bang California thăm người cậu sinh sống tại đây, kết hợp với sum họp đầu xuân. Dù bận rộn, năm nào tôi cũng chu đáo chuẩn bị mâm cơm cúng với những món ăn truyền thống quen thuộc của người Việt. Bên cạnh đó, tôi còn chưng hoa quả trang trọng trên bàn thờ để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, gìn giữ trọn vẹn nếp nhà giữa nơi đất khách", người phụ nữ chia sẻ.

Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết bằng những món ăn quen thuộc - Ảnh 3.

Vợ chồng chị có con trai năm nay 10 tuổi

ẢNH: NVCC

Nhờ biết viết thư pháp, chị chủ động trang trí không gian nhà cửa bằng các câu chữ mang ý nghĩa cầu an, sum vầy. Bên cạnh đó, chị tận dụng những vật dụng và món ăn sẵn có để bày biện, sắp xếp lại ngôi nhà gọn gàng, ấm cúng, tạo không khí tết truyền thống.

Chị cho biết, hiện nay các chợ châu Á tại Mỹ bày bán khá đầy đủ các loại thực phẩm, nguyên liệu phục vụ nấu món Việt. Nhờ đó, việc chuẩn bị những món ăn truyền thống trong dịp giỗ và Tết trở nên thuận tiện hơn, giúp chị dễ dàng giữ gìn hương vị quê nhà dù sống xa Tổ quốc.

Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết bằng những món ăn quen thuộc - Ảnh 4.

Gia đình chị háo hức mỗi dịp đến Tết Nguyên đán

ẢNH: NVCC

"Những năm đầu khi sang Mỹ định cư, tết rất buồn, tôi rơi nước mắt vì cảm giác nhớ nhà. Mấy năm sau, tôi xem nơi này như quê hương thứ hai của mình và lập bàn thờ ba mẹ ở đây", chị Hiếu nói.

Anh Ross, chồng chị Hiếu dù không phải người Việt nhưng luôn sống chan hòa giữa văn hóa hai bên. Anh luôn ủng hộ chị gìn giữ giá trị văn hóa cho con và tham gia các hoạt động tết cùng vợ.

Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết bằng những món ăn quen thuộc - Ảnh 5.

Chị Hiếu (ở giữa) luôn nhớ về phong tục truyền thống của người Việt

ẢNH: NVCC

Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết bằng những món ăn quen thuộc - Ảnh 6.

Hoa đào, hoa mai được chị Hiếu lựa chọn trang trí dịp tết

ẢNH: NVCC

Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết bằng những món ăn quen thuộc - Ảnh 7.

Con trai chị Hiếu xem múa lân vào dịp tết cùng cộng đồng người Việt ở Mỹ

ẢNH: NVCC

Người phụ nữ Việt ở Mỹ giỗ cha và đón tết bằng những món ăn quen thuộc - Ảnh 8.

Căn nhà của chị Hiếu ở Mỹ ngập tràn sắc hoa

ẢNH: NVCC

 

