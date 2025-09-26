Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người quay phim kiêm đại diện nhà trai gây sốt mạng

Phan Diệp
Phan Diệp
26/09/2025 10:46 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông vừa quay phim vừa đại diện nhà trai phát biểu tại lễ đính hôn gây sốt mạng vì quá đa năng và chuyên nghiệp.

"Kính thưa quan viên hai họ nhà trai và nhà gái. Trước khi bước vào nghi thức buổi lễ đính hôn hôm nay, tôi được sự ủy quyền bên họ nhà trai kính trình về phần sính lễ đính hôn. Thứ nhất gồm có một khay hộp từ đường phía trên có đôi đèn. Thứ hai là một mâm cau trầu, trà rượu, tám mâm lễ vật gồm trà, rượu, bánh, trái cây. Đặc biệt là có một cặp rồng phượng, trước dâng cúng gia tiên, sau là để quý khách dùng lấy thảo…", ông Nguyễn Chí Hiếu (59 tuổi, ở P.Hồng Ngự, Đồng Tháp) nói tại một lễ đính hôn ở An Giang hồi tháng 7.2025.

"Nhân sự" đa năng

Đoạn clip được anh Phan Minh Điền ở nhóm quay phim Nhà có hỷ (TP.Cần Thơ) chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

"Tôi được nhà gái thuê, còn chú Hiếu được nhà trai thuê đến quay phim, chụp ảnh tại lễ đính hôn. Gặp chú Hiếu, tôi bất ngờ vì chú làm việc rất chuyên nghiệp. Tuy nhà trai có chủ hôn nhưng nhờ chú Hiếu mà các phần giới thiệu hay thực hiện các nghi thức suôn sẻ và đầy đủ từ A-Z, hai họ đều rất thích", anh Minh Điền kể.

Người quay phim đám cưới đa năng gây sốt mạng xã hội với tài năng vượt trội - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Hiếu quay phim kiêm đại diện nhà trai trong lễ đính hôn ở An Giang “viral” trên mạng xã hội

ảnh: NVCC

Riêng ông Hiếu thì cảm thấy bất ngờ, không nghĩ việc làm quen thuộc của mình 30 năm qua lại khiến nhiều người chú ý. Ông khiêm tốn chia sẻ, sở dĩ từ quay phim "lấn sân" kiêm luôn vai trò đại diện nhà trai hoặc nhà gái (công việc thường được những người lớn tuổi trong dòng họ đảm nhiệm) là bởi trong các lễ cưới, có nhiều chủ hôn đã lớn tuổi, nói nhỏ, không được rõ ràng. Hoặc cũng có nhiều người trẻ hơn lần đầu gả con, chưa có kinh nghiệm ăn nói nên nhờ ông Hiếu "tiếp lời" để có buổi lễ đầy đủ nghi thức, thủ tục.

Các nghi thức trong đám cưới ở miền Tây thường có phần giới thiệu, trình sính lễ từ mâm cau trầu, trà rượu cho đến các loại vòng, nhẫn, dây chuyền vàng… Chỉ cần nhìn qua, ông Hiếu có thể đọc vanh vách.

Chị Phan Như Thảo (32 tuổi, ở P.Hồng Ngự, Đồng Tháp) chia sẻ khi thấy clip của ông Hiếu lan tỏa trên mạng xã hội: "Đám cưới tôi và em gái đều thuê chú Hiếu làm quay phim. Tôi là con đầu lòng nên đến đám cưới của tôi, ba mẹ chưa có kinh nghiệm ăn nói, nhờ chú Hiếu mà buổi lễ diễn ra suôn sẻ và ấm cúng lắm".

Người quay phim đám cưới đa năng gây sốt mạng xã hội với tài năng vượt trội - Ảnh 2.

Phương châm làm nghề của ông Hiếu là tận tâm và luôn học hỏi

ảnh: NVCC

Không ngừng học hỏi

"Chú Hiếu" thời trẻ làm giáo viên nhưng thích tìm tòi học hỏi những điều mới mẻ. Hồi đó, ông thấy hình ảnh những người quay phim "rất ngầu", nghĩ mình cũng hợp với công việc này. Năm 1990, trong kỳ nghỉ hè 3 tháng, ông đăng ký khóa học quay phim ở Đài truyền hình TP.HCM.

Lúc ông Hiếu mới vào nghề, chỉ những gia đình giàu có mới thuê quay phim ghi hình đám cưới. Hồi đó nhiều vùng quê ở miền Tây chưa có điện, có những đám cưới làm lễ lúc sáng sớm khi trời còn tối om, ông phải vừa vác máy quay, vừa cầm đèn rọi. "Hình ảnh quay được nhòe nhòe, gương mặt của cô dâu chú rể khi thì xanh, lúc thì đỏ nhưng bấy giờ lại vô cùng quý giá. Tôi cũng chịu khó đầu tư lắm, chiếc máy quay Panasonic tôi mua với giá 5 - 6 cây vàng", ông kể.

Người quay phim đám cưới đa năng gây sốt mạng xã hội với tài năng vượt trội - Ảnh 3.

“Chú Hiếu” có phong cách năng động, trẻ trung so với tuổi

ảnh: NVCC

Bởi quá đắt khách nên vài năm sau ông Hiếu thôi nghề giáo viên, gắn bó với việc quay phim đám cưới cho đến nay. Thời điểm hưng thịnh nhất của nghề, có năm ông quay đến hơn 200 đám cưới. "Những năm gần đây, công việc ít hơn. Nhưng trong đó có nhiều khách tôi quay phim đám cưới cho họ, rồi đến khi dựng vợ gả chồng cho con, họ cũng thuê tôi luôn", ông tự hào khoe.

Đặc biệt, ông Hiếu còn lưu trữ hàng ngàn phóng sự cưới có tuổi đời từ 20 - 30 năm trên đĩa DVD. Ông thường phục hồi, đăng lên kênh Hiếu quay phim Hồng Ngự về những đám cưới đậm chất miền Tây thu hút hàng triệu lượt xem.

Để theo kịp những đồng nghiệp trẻ, ông Hiếu luôn tự học hỏi thêm các góc máy sáng tạo, cập nhật cách dùng các chương trình dựng phim mới. Thay vì nghĩ "già rồi, không theo kịp lớp trẻ" thì ông Hiếu lại quan niệm "tôi già rồi nhưng không muốn lỗi thời đâu".

Tin liên quan

Độc nhất miền Tây: 'Bảo tàng' tivi, máy quay phim xưa cũ có một không hai

Độc nhất miền Tây: 'Bảo tàng' tivi, máy quay phim xưa cũ có một không hai

Hơn 100 thiết bị truyền hình xưa gồm máy quay phim, tivi, đầu video, bàn dựng, đầu thu chuyên dụng…từ thập niên 70, 90 đã được vợ chồng bà Huỳnh Thị Hồng Sen (44 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) sưu tầm và lưu giữ.

Đám cưới cặp đôi Việt - Scotland và đội bưng quả đến từ châu Âu

Đám cưới trang trí rau củ tận 500 kg: Khách mời, hàng xóm nhận quà mang về

Khám phá thêm chủ đề

quay phim đám cưới Nhà trai Đám cưới Đính hôn lan tỏa trên mạng xã hội quay phim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận