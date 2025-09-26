Người quay phim kiêm đại diện nhà trai gây sốt mạng

"Kính thưa quan viên hai họ nhà trai và nhà gái. Trước khi bước vào nghi thức buổi lễ đính hôn hôm nay, tôi được sự ủy quyền bên họ nhà trai kính trình về phần sính lễ đính hôn. Thứ nhất gồm có một khay hộp từ đường phía trên có đôi đèn. Thứ hai là một mâm cau trầu, trà rượu, tám mâm lễ vật gồm trà, rượu, bánh, trái cây. Đặc biệt là có một cặp rồng phượng, trước dâng cúng gia tiên, sau là để quý khách dùng lấy thảo…", ông Nguyễn Chí Hiếu (59 tuổi, ở P.Hồng Ngự, Đồng Tháp) nói tại một lễ đính hôn ở An Giang hồi tháng 7.2025.

"Nhân sự" đa năng

Đoạn clip được anh Phan Minh Điền ở nhóm quay phim Nhà có hỷ (TP.Cần Thơ) chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

"Tôi được nhà gái thuê, còn chú Hiếu được nhà trai thuê đến quay phim, chụp ảnh tại lễ đính hôn. Gặp chú Hiếu, tôi bất ngờ vì chú làm việc rất chuyên nghiệp. Tuy nhà trai có chủ hôn nhưng nhờ chú Hiếu mà các phần giới thiệu hay thực hiện các nghi thức suôn sẻ và đầy đủ từ A-Z, hai họ đều rất thích", anh Minh Điền kể.

Hình ảnh ông Hiếu quay phim kiêm đại diện nhà trai trong lễ đính hôn ở An Giang “viral” trên mạng xã hội ảnh: NVCC

Riêng ông Hiếu thì cảm thấy bất ngờ, không nghĩ việc làm quen thuộc của mình 30 năm qua lại khiến nhiều người chú ý. Ông khiêm tốn chia sẻ, sở dĩ từ quay phim "lấn sân" kiêm luôn vai trò đại diện nhà trai hoặc nhà gái (công việc thường được những người lớn tuổi trong dòng họ đảm nhiệm) là bởi trong các lễ cưới, có nhiều chủ hôn đã lớn tuổi, nói nhỏ, không được rõ ràng. Hoặc cũng có nhiều người trẻ hơn lần đầu gả con, chưa có kinh nghiệm ăn nói nên nhờ ông Hiếu "tiếp lời" để có buổi lễ đầy đủ nghi thức, thủ tục.

Các nghi thức trong đám cưới ở miền Tây thường có phần giới thiệu, trình sính lễ từ mâm cau trầu, trà rượu cho đến các loại vòng, nhẫn, dây chuyền vàng… Chỉ cần nhìn qua, ông Hiếu có thể đọc vanh vách.

Chị Phan Như Thảo (32 tuổi, ở P.Hồng Ngự, Đồng Tháp) chia sẻ khi thấy clip của ông Hiếu lan tỏa trên mạng xã hội: "Đám cưới tôi và em gái đều thuê chú Hiếu làm quay phim. Tôi là con đầu lòng nên đến đám cưới của tôi, ba mẹ chưa có kinh nghiệm ăn nói, nhờ chú Hiếu mà buổi lễ diễn ra suôn sẻ và ấm cúng lắm".

Phương châm làm nghề của ông Hiếu là tận tâm và luôn học hỏi ảnh: NVCC

Không ngừng học hỏi

"Chú Hiếu" thời trẻ làm giáo viên nhưng thích tìm tòi học hỏi những điều mới mẻ. Hồi đó, ông thấy hình ảnh những người quay phim "rất ngầu", nghĩ mình cũng hợp với công việc này. Năm 1990, trong kỳ nghỉ hè 3 tháng, ông đăng ký khóa học quay phim ở Đài truyền hình TP.HCM.

Lúc ông Hiếu mới vào nghề, chỉ những gia đình giàu có mới thuê quay phim ghi hình đám cưới. Hồi đó nhiều vùng quê ở miền Tây chưa có điện, có những đám cưới làm lễ lúc sáng sớm khi trời còn tối om, ông phải vừa vác máy quay, vừa cầm đèn rọi. "Hình ảnh quay được nhòe nhòe, gương mặt của cô dâu chú rể khi thì xanh, lúc thì đỏ nhưng bấy giờ lại vô cùng quý giá. Tôi cũng chịu khó đầu tư lắm, chiếc máy quay Panasonic tôi mua với giá 5 - 6 cây vàng", ông kể.

“Chú Hiếu” có phong cách năng động, trẻ trung so với tuổi ảnh: NVCC

Bởi quá đắt khách nên vài năm sau ông Hiếu thôi nghề giáo viên, gắn bó với việc quay phim đám cưới cho đến nay. Thời điểm hưng thịnh nhất của nghề, có năm ông quay đến hơn 200 đám cưới. "Những năm gần đây, công việc ít hơn. Nhưng trong đó có nhiều khách tôi quay phim đám cưới cho họ, rồi đến khi dựng vợ gả chồng cho con, họ cũng thuê tôi luôn", ông tự hào khoe.

Đặc biệt, ông Hiếu còn lưu trữ hàng ngàn phóng sự cưới có tuổi đời từ 20 - 30 năm trên đĩa DVD. Ông thường phục hồi, đăng lên kênh Hiếu quay phim Hồng Ngự về những đám cưới đậm chất miền Tây thu hút hàng triệu lượt xem.

Để theo kịp những đồng nghiệp trẻ, ông Hiếu luôn tự học hỏi thêm các góc máy sáng tạo, cập nhật cách dùng các chương trình dựng phim mới. Thay vì nghĩ "già rồi, không theo kịp lớp trẻ" thì ông Hiếu lại quan niệm "tôi già rồi nhưng không muốn lỗi thời đâu".