Người Thụy Sĩ chọn linh hoạt trong chính sách trung lập

Theo báo The Guardian, cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày 27.9 nhằm quyết định việc có nên thêm nguyên tắc "trung lập vĩnh viễn và có vũ trang" vào hiến pháp nước này hay không. Nguyên tắc trên yêu cầu Thụy Sĩ không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào, trừ trường hợp bị tấn công. Ngoài ra, về kinh tế và ngoại giao, Thụy Sĩ cũng sẽ bị cấm tự áp đặt lệnh cấm vận đối với những nước đang có chiến sự, ngoại trừ các biện pháp do LHQ thông qua.

Nhóm chính khách Thụy Sĩ phản đối siết chặt quy chế trung lập ăn mừng sau khi có kết quả trưng cầu dân ý ngày 27.9 ẢNH: AP

Quy chế trung lập tại Thụy Sĩ đã được nêu rõ trong hiến pháp từ năm 1848. Cuộc tranh luận trong nước nóng lên sau khi chính phủ Thụy Sĩ quyết định áp dụng các biện pháp cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga do xung đột tại Ukraine hồi năm 2022. Phe yêu cầu siết chặt hơn nguyên tắc trung lập cho rằng vị thế trung lập truyền thống của Thụy Sĩ đang dần bị xói mòn sau quyết định phối hợp với EU, cũng như việc nước này đang tăng cường hợp tác với liên minh quân sự NATO.

Trong khi đó, chính phủ Thụy Sĩ và phần đông các đảng phái lớn cho rằng việc áp dụng quy định quá cứng nhắc sẽ khiến Thụy Sĩ tự cô lập trên trường quốc tế và làm suy giảm năng lực an ninh.