Người tiểu đường nên ăn cách nhau bao lâu để giữ đường huyết ổn định?

Với người mắc tiểu đường, ăn quá sát nhau giữa các bữa có thể khiến đường huyết liên tục duy trì ở mức cao. Trong khi đó, để bụng quá đói trong thời gian dài lại làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, nhất là ở những người đang sử dụng insulin hoặc một số loại thuốc điều trị, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khoảng cách giữa 2 bữa ăn chính của người tiểu đường nên là 4 - 5 tiếng ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Với 3 bữa chính, nên ăn cách nhau khoảng 4 - 5 tiếng

Hiện nay, các tổ chức y tế không đưa ra quy định cứng nhắc rằng tất cả người mắc tiểu đường phải ăn đúng số bữa hoặc đúng số giờ mỗi ngày. Điều quan trọng là duy trì lịch ăn uống một cách đều đặn và nhất quán.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA), người bệnh nên ăn vào những thời điểm cố định mỗi ngày. Cách ăn này giúp kiểm soát đường huyết dễ dàng hơn. ADA cũng cho rằng thời gian lý tưởng giữa bữa ăn chính và những bữa ăn phụ là khoảng 2 - 3 giờ. Khoảng thời gian này cho phép cơ thể có thời gian xử lý lượng đường glucose trước khi tiếp nhận thêm thức ăn.

Tuy nhiên, đây chỉ là hướng dẫn mang tính tổng quát. Một số người có thể kiểm soát đường huyết tốt với ba bữa chính mỗi ngày mà không cần ăn phụ. Trong khi đó, có người lại cần thêm bữa phụ. Điều này tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và phác đồ điều trị.

Với 3 bữa chính, người mắc tiểu đường nên ăn cách nhau khoảng 4 - 5 tiếng, bà Erin Palinski-Wade, chuyên gia tại phòng khám dinh dưỡng tư nhân Vernon Nutrition Center (Mỹ), cho biết. Chẳng hạn, nếu ăn sáng lúc 7 giờ, bữa trưa có thể vào khoảng 11 - 12 giờ. Khoảng thời gian này thường đủ để cơ thể tiêu hóa thức ăn, giúp đường huyết sau ăn dần trở về mức ổn định trước khi ăn bữa tiếp theo. Đồng thời, người bệnh cũng ít bị đói quá mức, hạn chế tình trạng ăn nhiều hơn cần thiết.

Ngược lại, nếu khoảng cách giữa hai bữa chính kéo dài quá 5 - 6 giờ, một số người sẽ cảm thấy mệt mỏi, yếu sức. Thậm chí, có thể xuất hiện nguy cơ hạ đường huyết nếu tình trạng bệnh đã đến mức sử dụng insulin hoặc thuốc kích thích tiết insulin.

Cân nhắc bữa ăn phụ

Một điều cần nhấn mạnh là không phải tất cả người mắc tiểu đường đều cần ăn bữa phụ. Bữa phụ có thể có lợi trong những trường hợp khoảng cách giữa 2 bữa chính quá dài, người bệnh đang sử dụng insulin, có tiền sử hạ đường huyết, vận động thể lực nhiều hoặc người cao tuổi ăn không đủ trong bữa chính.

Ngược lại, nếu đường huyết đang được kiểm soát tốt, không dùng thuốc dễ gây hạ đường huyết hay các bữa chính đã ăn đủ, thì ăn thêm bữa phụ là không cần thiết. Thậm chí, ăn thêm còn khiến nạp calo không cần thiết, dễ gây tăng cân, theo Healthline.