'Người tình màn ảnh' của diễn viên Hồng Đăng: U.50 vẫn trẻ đẹp, cuộc sống kín tiếng

Sinh năm 1977, NSƯT Quách Thu Phương sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, thần thái cuốn hút. Dù cách nhau 7 tuổi, cô và bạn diễn Hồng Đăng vẫn tạo nên sức hút đặc biệt trên màn ảnh.

Ngoài đời, NSƯT Quách Thu Phương dành thời gian cho yoga để giữ sắc vóc tươi trẻ

Quách Thu Phương giữ sắc vóc nhờ yoga

Quách Thu Phương từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh phía bắc cuối thập niên 1990 qua các tác phẩm như Của để dành, Hà Nội mùa đông năm 46, Sống mãi với thủ đô… Vẻ đẹp hiền hậu cùng đôi mắt sâu buồn giúp chị ghi dấu trong lòng khán giả suốt nhiều năm.

Sau một thời gian tạm rời xa nghệ thuật để chăm lo gia đình, chị trở lại và tiếp tục khẳng định năng lực qua loạt phim giờ vàng như Hương vị tình thân, Đừng bắt em phải quên, Đấu trí và hiện tại là Đồng hồ đếm ngược.

Quách Thu Phương từng là mỹ nhân màn ảnh nhỏ một thời

Trong phim, nhân vật Tuyết của Quách Thu Phương là người phụ nữ trưởng thành, tham vọng và nhiều toan tính. Cô có mối quan hệ bí mật với luật sư Khang do Hồng Đăng thủ vai. Sau cái chết của chồng Tuyết, những âm mưu về tài sản dần lộ diện khiến mối quan hệ của Tuyết và Khang không chỉ mang màu sắc tình cảm mà còn đan xen lợi ích và nghi ngờ. Ở các tập gần đây, khi những bí mật dần bị phanh phui, Tuyết bắt đầu hoài nghi chính người đàn ông mình tin tưởng, tạo nên xung đột nội tâm sâu sắc.

Nhan sắc mặn mà và quyến rũ của NSƯT Quách Thu Phương

Về diễn xuất, Quách Thu Phương được đánh giá cao ở sự tiết chế và chiều sâu tâm lý. Nữ diễn viên không xây dựng Tuyết đơn thuần là nhân vật phản diện mà còn là một người phụ nữ nhiều lớp cảm xúc, vừa yếu đuối vừa sắc sảo. Chính kinh nghiệm sân khấu và màn ảnh lâu năm giúp Quách Thu Phương thể hiện ánh mắt, thần thái và sự chuyển biến tâm lý tinh tế.

Ngoài đời, Quách Thu Phương có cuộc sống kín tiếng. Nữ diễn viên từng chia sẻ về quãng thời gian đối diện với căng thẳng và trầm cảm khi tạm xa nghệ thuật, và yoga chính là phương pháp giúp cô cân bằng lại cuộc sống. Trên trang cá nhân, Quách Thu Phương thường đăng tải hình ảnh tập luyện, khoảnh khắc đời thường cùng những dòng chia sẻ tích cực về phụ nữ, tuổi tác và sự tự tin. Cô quan niệm rằng hạnh phúc đến từ sự bình yên nội tâm và không đặt nặng áp lực phải chứng minh điều gì ở tuổi trung niên.

Quách Thu Phương trên trường quay

Sự trở lại của Quách Thu Phương trong Đồng hồ đếm ngược không chỉ khiến khán giả bất ngờ vì nhan sắc trẻ đẹp mà còn vì chiều sâu diễn xuất. Mối quan hệ giữa Tuyết và Khang cho thấy phim giờ vàng đang mạnh dạn khai thác những tuyến tình cảm phức tạp hơn, nơi tình yêu, tham vọng và sự phản bội đan xen. Ở tuổi U.50, Quách Thu Phương vẫn chứng minh rằng nghệ sĩ thực thụ không bị giới hạn bởi thời gian, mà được định nghĩa bằng bản lĩnh và đam mê nghề nghiệp.