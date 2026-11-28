Monica Bellucci gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Marrakech lần thứ 23 mới đây. Nữ diễn viên sinh năm 1964 khoe nhan sắc rạng rỡ trong thiết kế đầm lệch vai đính sequin màu đen và đeo khuyên tai kim cương lấp lánh khi tạo dáng tại sự kiện điện ảnh danh giá ở Morocco.

Monica Bellucci: U.70 vẫn đẹp mặn mà

Monica Bellucci gần đây đã tiết lộ lối sống khác biệt với những quan niệm làm đẹp truyền thống. Trung thành với văn hóa ẩm thực quê hương, Monica Bellucci yêu thích mì Ý, bánh ngọt và rượu vang. Nữ diễn viên từng gây chú ý khi chia sẻ bí quyết duy trì sự trẻ trung: "Ăn ngon, uống ngon, có đời sống tình dục viên mãn và cười thật nhiều! Thực ra, tôi thích bánh ngọt, mì Ý, thỉnh thoảng thưởng thức một ly rượu vang và rất hiếm khi hút một điếu thuốc", cô chia sẻ với tờ The Telegraph.

Ở tuổi 62, Monica Bellucci vẫn sở hữu nhan sắc quyến rũ, vóc dáng gợi cảm và thần thái cuốn hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng Ảnh: AFP

Để duy trì quá trình trao đổi chất, Monica Bellucci ăn 5 bữa mỗi ngày, bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và hai bữa phụ xen kẽ. Nữ diễn viên áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều rau xanh, trái cây, protein nạc và dầu ô liu. Cô cũng bổ sung những thực phẩm giàu chất béo có lợi như các loại hạt và quả bơ để nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Dù không tuân theo chế độ ăn uống và tập luyện khắt khe, Monica Bellucci vẫn thỉnh thoảng tập pilates để thư giãn và duy trì sự linh hoạt của cơ thể. Cô cũng thích bơi lội vài lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 45 phút, thay vì tham gia những buổi tập thể dục cường độ cao.

Bình thản trước tuổi tác, bền bỉ với nghiệp diễn

Monica Bellucci chưa bao giờ ngần ngại khoe vẻ đẹp tự nhiên bất chấp tuổi tác. Trong một cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar España, nữ diễn viên cho biết cô phản đối quan niệm cho rằng lão hóa là điều tiêu cực đối với phụ nữ.

Monica Bellucci vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, thử sức với những vai diễn có chiều sâu và khẳng định vị thế trong làng điện ảnh quốc tế Ảnh: AFP

Khi nhận xét ngành công nghiệp giải trí mang nhiều yếu tố "nhân tạo", Monica Bellucci thừa nhận một số phụ nữ có thể gặp khó khăn trong việc chấp nhận tuổi tác. Tuy nhiên, theo cô, con người thực sự không có lựa chọn nào khác. "Hoặc bạn già đi và đón nhận quá trình ấy một cách đầy tự trọng, hoặc bạn chết. Nếu nhìn nhận theo cách đó, tôi thà chọn già đi cả nghìn lần. Già đi đồng nghĩa với việc bạn may mắn vẫn còn được sống và có một tương lai phía trước. Hơn nữa, sự trưởng thành còn mang đến một món quà tuyệt vời, đó là khả năng buông bỏ", nữ diễn viên nói.

Ở tuổi 62, Monica Bellucci vẫn duy trì sự nghiệp điện ảnh sôi nổi và không ngừng thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Tháng 8.2026, nàng thơ đẹp nhất nước Ý giành giải Diễn xuất xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Locarno (Thụy Sĩ) nhờ vai diễn người mẹ thuộc giới thượng lưu trong bộ phim Ketticè của đạo diễn Giovanni Tortorici. Cô cũng góp mặt trong bộ phim tâm lý giật gân Histoires de la nuit, được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Năm 2025, Monica Bellucci và đạo diễn Hollywood Tim Burton thông báo chia tay thông qua một tuyên bố chung. Monica Bellucci và Tim Burton (68 tuổi), bắt đầu hẹn hò vào tháng 10.2023. Nữ diễn viên từng góp mặt trong bộ phim Beetlejuice Beetlejuice do Tim Burton đạo diễn. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên cả hai hợp tác.

Trước khi đến với Tim Burton, Monica Bellucci từng có mối tình với Nicolas Lefebvre. Cả hai chia tay vào năm 2019. Trước đó, nữ diễn viên trải qua cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1999 đến năm 2013 với tài tử người Pháp Vincent Cassel. Cặp đôi có hai con gái chung là Deva (2004) và Leonie (2010).

Trong buổi giao lưu tại Liên hoan phim quốc tế Marrakech ngày 27.11, nữ diễn viên tiết lộ cô vẫn sống luân phiên giữa Paris (Pháp) và Rome (Ý), thay vì định cư tại Mỹ để phát triển sự nghiệp ở Hollywood. Dù niềm đam mê diễn xuất chưa bao giờ nguội lạnh, "tường thành nhan sắc nước Ý" ngày càng trân trọng những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. "Tôi yêu điện ảnh, nhưng tôi yêu cuộc sống hơn", cô bày tỏ.