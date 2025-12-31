Người trẻ đủ bản lĩnh để đảm đương những việc khó, việc mới

Từ sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác, lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng và đặt nhiều niềm tin vào thanh niên hôm nay, thế hệ công dân đầu tiên trực tiếp kiến tạo diện mạo mới cho thành phố.

Định hình tầm vóc thành phố trong tương lai

Trong 2 ngày 29 và 30.12, 500 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên, thanh thiếu niên TP.HCM đã mang theo khát vọng, quyết tâm đến với Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thưthường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tại đại hội, 500 đại biểu đã cùng thảo luận, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố trong tình hình mới; cùng nhau hành động với phương châm: tất cả cùng thành phố, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững.

Các đại biểu thể hiện tâm huyết của thế hệ trẻ hôm nay qua những tham luận hết sức sâu sắc tại phiên trọng thể của đại hội (sáng 30.12). Từ các đề xuất về chuyển đổi số trong mọi mặt của cuộc sống, đến những giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần cho thanh niên... Và cả những quyết tâm khi khẳng định tinh thần "3 sẵn sàng" để đồng hành cùng TP.HCM thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57. Cụ thể là sẵn sàng chuẩn bị nguồn nhân lực, tập hợp, huy động đội ngũ trí thức trẻ cùng đồng hành, trực tiếp tham gia trong công tác chuyển đổi số; sẵn sàng nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao tri thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học; sẵn sàng chuyển giao và ứng dụng thực tiễn, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào đời sống, trên tinh thần làm thật, thử thật và điều chỉnh thật để công nghệ có thể đi vào thực tế nhu cầu cuộc sống của người dân…

Thanh niên TP.HCM hôm nay là thế hệ công dân đầu tiên trực tiếp kiến tạo diện mạo mới cho thành phố ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025, cùng những quyết tâm mà các đại biểu lan tỏa trong đại hội, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhận định thanh niên TP.HCM hôm nay mang một sứ mệnh lịch sử to lớn, là thế hệ công dân đầu tiên trực tiếp kiến tạo diện mạo mới cho TP.HCM. Đây không đơn thuần là một dấu mốc hành chính mà là sự mở đầu của một kỷ nguyên phát triển với không gian rộng mở hơn, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi một thế hệ thanh niên đủ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm để tham gia với tư cách những chủ nhân của thành phố, cùng kiến tạo, cùng giữ gìn, cùng phát triển thành phố.

"Thành phố kỳ vọng ở các bạn không chỉ luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho bản thân, mà cao cả hơn là tinh thần cống hiến vì lợi ích chung, vì thành phố, vì đất nước. Chính sự lựa chọn đầy trách nhiệm của mỗi người trẻ hôm nay sẽ trực tiếp định hình tầm vóc của thành phố trong tương lai", ông Lê Quốc Phong khẳng định.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Lê Quốc Phong đề nghị Thành đoàn TP.HCM tập trung giải pháp để thanh niên thành phố luôn có lòng yêu nước, luôn thể hiện lòng yêu nước ở mức độ cao nhất, trong nhận thức và cả hành động.

Đồng thời, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị: "Thành phố hôm nay đã lớn hơn rất nhiều về quy mô diện tích, không gian phát triển, bên cạnh những thời cơ, tiềm năng, thế mạnh mới cũng đặt ra không ít thách thức, khó khăn. Cán bộ làm công tác thanh niên của thành phố hôm nay từ cấp thành cho đến cơ sở cũng phải đặt mình trong sự thay đổi này để điều chỉnh phương pháp, nhanh chóng thích ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Ông Lê Quốc Phong cho biết lãnh đạo thành phố luôn dành sự tin tưởng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên phát triển toàn diện, bởi thanh niên chính là nguồn lực chiến lược đặc biệt nhất, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững và bứt phá của thành phố mới.

"Lãnh đạo thành phố sẵn sàng tin tưởng giao cho thanh niên những việc khó, việc mới, những nhiệm vụ quan trọng mang tầm vóc dài hạn, bởi chúng tôi tin rằng các bạn có đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ và đủ khát vọng để đảm đương, thực hiện", Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Trung tâm sáng tạo và điểm tựa phong trào của cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết trong dòng phát triển mạnh mẽ và đầy khát vọng của TP.HCM, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo và có nhiều đóng góp quan trọng.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Bùi Quang Huy khẳng định Thành đoàn TP.HCM tiếp tục là cái nôi của nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, có chiều sâu, có khả năng nhân rộng trên toàn quốc. Trên tất cả các mặt công tác đều xuất hiện các mô hình hay, giải pháp hiệu quả… Tất cả đã vẽ nên một bức tranh rất đẹp của phong trào thanh thiếu nhi thành phố mang tên Bác.

Trong bối cảnh mới, anh Bùi Quang Huy đề nghị công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố cần được định vị ở tầm cao hơn, cần tiên phong và chủ động hơn để góp sức trẻ xứng đáng vào việc hiện thực hóa khát vọng chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Anh Bùi Quang Huy cho biết TP.HCM mới hiện nay là địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước, trong đó có hơn 3,5 triệu thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên một không gian đặc biệt rộng và đa dạng. Quy mô ấy đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác Đoàn và đặt Thành đoàn TP.HCM vào một bối cảnh rất mới, rất khác.

"Tình hình mới, bộ máy mới đòi hỏi tư duy phải mới; bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi mà đòi hỏi phải làm thông minh hơn, hiện đại hơn. Thành đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong quản trị công việc, điều phối lực lượng và đánh giá kết quả thực hiện...", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Những sản phẩm khoa học - công nghệ, kỹ thuật của người trẻ TP.HCM giới thiệu tại đại hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị Thành đoàn TP.HCM tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với khu vực phía nam và cả nước. Không chỉ tổ chức phong trào cho riêng thành phố mà còn trợ sức, điều phối lực lượng, chia sẻ mô hình, chuyển giao kinh nghiệm, đưa các đội hình tham gia hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu. Thông qua đó, khẳng định rõ hơn vai trò của Thành đoàn không chỉ là tổ chức Đoàn của một địa phương lớn mà còn là trung tâm sáng tạo, điểm tựa phong trào của khu vực và cả nước. Với vị thế của mình, Thành đoàn cần đặt trách nhiệm tiên phong trong tổng kết thực tiễn và đề xuất với T.Ư Đoàn các chủ trương, mô hình, giải pháp hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phù hợp với tình hình và yêu cầu của giai đoạn mới.

Dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Cùng dự đại hội có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; và các Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.