Khởi nghiệp của người trẻ hôm nay không chỉ bắt đầu từ mong muốn tạo dựng một doanh nghiệp. Đó còn là hành trình tìm kiếm những cách làm mới, đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn, tạo thêm việc làm và giải quyết những bài toán của đời sống.

Ở mỗi lĩnh vực, người trẻ đang lựa chọn một hướng đi khác nhau. Nhưng điểm chung là tinh thần chủ động thử nghiệm, đổi mới và tìm cách tạo ra những giá trị bền vững từ chính ý tưởng của mình.

Và trước cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, mỗi người cũng mang theo những tâm tư, đề xuất và kỳ vọng của riêng mình.

Anh Phan Đức Tiến bắt đầu gắn bó với các sự kiện thể thao từ năm 2023, khi còn là một cộng tác viên của những giải chạy lớn nhỏ. Sau hai năm đồng hành cùng lĩnh vực này, đầu năm 2026 anh chính thức thành lập Công ty TNHH Brotherhood Event, với mong muốn xây dựng một đơn vị tổ chức sự kiện thể thao chuyên nghiệp, tạo sân chơi cho người yêu thể thao, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng.

Anh Phan Đức Tiến bắt đầu gắn bó với các sự kiện thể thao từ năm 2023, khi còn là một cộng tác viên của những giải chạy lớn nhỏ ẢNH: SẦM ÁNH

Người trẻ khởi nghiệp, làm kinh tế: Kỳ vọng thêm động lực để phát triển bền vững

Với nhiều doanh nghiệp trẻ, khoa học công nghệ không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành một phần trong quá trình vận hành và phát triển mỗi ngày. Từ việc tiết kiệm nguồn lực đến quản lý dữ liệu, nhận diện rủi ro hay nâng cao trải nghiệm khách hàng, công nghệ đang giúp người trẻ tìm ra những cách làm hiệu quả hơn.

Để tổ chức một giải chạy an toàn và chu đáo, khâu chuẩn bị luôn đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và sự tính toán. Anh Tiến cho biết, công nghệ đang giúp đội ngũ của mình giảm bớt một phần công việc khảo sát và quản lý vận động viên.

Anh Tiến đã xây dựng quỹ Ấm nhằm hỗ trợ học tập và tổ chức các hoạt động trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NVCC

Từ GPS đến AI, việc chủ động ứng dụng công nghệ cho thấy cách một doanh nghiệp trẻ có thể từng bước tối ưu hoạt động bằng chính những công cụ mới. Nhưng đổi mới không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách người trẻ nhìn thấy những cơ hội kinh doanh từ chính những vấn đề rất gần với thực tế.

Hiện nay, công ty anh Tiến cũng đang tìm thêm hướng kinh doanh để đa dạng nguồn thu, tạo việc làm và duy trì các hoạt động cộng đồng lâu dài.

Một trong những ý tưởng là nhận ký gửi hoặc thu mua lại áo giải chạy đã qua sử dụng. Khi được chuyển đến người yêu thích hoặc sưu tầm, chiếc áo có thêm vòng đời mới, đồng thời tạo cơ hội thu nhập cho những bạn trẻ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hiện nay, công ty anh Tiến cũng đang tìm thêm hướng kinh doanh để đa dạng nguồn thu, tạo việc làm và duy trì các hoạt động cộng đồng lâu dài ẢNH: NVCC

Nếu công nghệ số đang mở ra những cách làm mới trong lĩnh vực dịch vụ, thì ở nông nghiệp, khoa học công nghệ cũng đang giúp những người trẻ khai thác những giá trị mới từ lợi thế sẵn có của Việt Nam.

Ở đó, hành trình Khởi nghiệp có thể bắt đầu từ một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhưng đích đến là những sản phẩm thực tế có khả năng đứng vững trên thị trường.

Không chỉ trong lĩnh vực dịch vụ, khoa học công nghệ còn mở ra những hướng khởi nghiệp mới trong sản xuất nông nghiệp. Với anh Trần Tài - Nhà sáng lập, điều hành Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam, hành trình ấy bắt đầu từ niềm đam mê nghiên cứu và mong muốn đưa những kết quả trong phòng thí nghiệm vào thực tiễn.

Hơn 12 năm khởi nghiệp với nấm ăn và nấm dược liệu, Anh Trần Tài xem mô hình mình xây dựng là một ví dụ cho việc đưa công nghệ sinh học vào nông nghiệp. Tuy nhiên, để một mô hình nghiên cứu có thể phát triển thành doanh nghiệp ổn định, đam mê và kiến thức chuyên môn thôi vẫn chưa đủ. Người khởi nghiệp còn cần nguồn vốn đầu tư, sự đồng hành về công nghệ và đầu ra cho sản phẩm.

Anh Trần Tài - Nhà sáng lập, điều hành Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam ẢNH: CÔNG VIỆT

Từ tổ chức sự kiện, ứng dụng AI đến nông nghiệp công nghệ cao, mỗi người trẻ đang đi trên một hành trình khác nhau. Có người bắt đầu từ một nhu cầu của thị trường, có người đi lên từ nghiên cứu khoa học, có người tìm hướng phát triển mới từ chính tiềm năng của địa phương.

Nhưng khi đến với cuộc đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ, những câu chuyện ấy gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn những khó khăn thực tế của người trẻ được lắng nghe và những ý tưởng có thêm điều kiện để phát triển.

Đó có thể là câu chuyện về vốn, công nghệ, thị trường, thủ tục hay môi trường để thử nghiệm những mô hình mới. Và từ chính trải nghiệm của mình, những người trẻ không chỉ nêu khó khăn mà còn mang đến những đề xuất, mong muốn và kỳ vọng.

Hơn 12 năm khởi nghiệp với nấm ăn và nấm dược liệu, anh Trần Tài xem mô hình mình xây dựng là một ví dụ cho việc đưa công nghệ sinh học vào nông nghiệp ẢNH: CÔNG VIỆT

Từ những hành trình khác nhau, những người trẻ đang cùng mang đến cuộc đối thoại những câu chuyện được đúc kết từ chính quá trình khởi nghiệp, sản xuất và kinh doanh của mình.

Đến với cuộc đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ, họ mang theo kỳ vọng về sự đồng hành. Nhưng hơn hết, họ cũng mang theo tinh thần chủ động, trách nhiệm và khát vọng đóng góp của một thế hệ trẻ sẵn sàng đổi mới, khởi nghiệp và cùng tạo nên những giá trị mới cho đất nước.