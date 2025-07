Người trẻ mang đến giá trị thiết thực cho người dân

Chủ động ngay từ đầu

Trong những sắc xanh đó có đội hình thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh của Phân hiệu Học viện Hành chính và quản trị công tại TP.HCM. Với tinh thần tình nguyện gắn với thế mạnh chuyên môn, đội hình sinh viên tình nguyện của phân hiệu học viện đã tiên phong, và ngay lập tức cùng hỗ trợ các trung tâm hành chính công phường, xã và đặc khu ở TP.HCM vận hành mô hình chính quyền 2 cấp sau sắp xếp và sáp nhập.

Tận tụy hỗ trợ người dân những ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ẢNH: CTV

Không chỉ làm công tác hậu cần, các bạn còn trực tiếp tham gia hỗ trợ một số nghiệp vụ hành chính cơ bản; hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; sắp xếp văn thư - lưu trữ sau hợp nhất các cơ quan; hướng dẫn thủ tục hành chính; hỗ trợ sử dụng thiết bị tự động, tra cứu dịch vụ công, hỗ trợ điền biểu mẫu; tiếp nhận và chuyển phản ánh của người dân cùng các hoạt động an sinh xã hội, phong trào tại địa phương, hỗ trợ người cao tuổi, người vận động khó khăn khi tới trung tâm...

Nói về những nét mới bắt kịp nhu cầu thực tiễn của Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, anh Lê Đức Hiền, Bí thư Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Mùa hè xanh Phân hiệu Học viện Hành chính và quản trị công tại TP.HCM, chia sẻ: "Năm nay, điểm mới lớn nhất ở đội hình Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh phân hiệu là sự chủ động ngay từ đầu trong việc kết nối, phối hợp với các đơn vị địa phương từ rất sớm. Ban chỉ huy chiến dịch đã nhanh chóng ráp nối với Quận đoàn 10, Quận đoàn Gò Vấp cũ (TP.HCM), Huyện đoàn Giang Thành (An Giang, trước đây là Kiên Giang), và sau ngày 1.7 là các phường: An Nhơn, Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng, Hạnh Thông, Gò Vấp (TP.HCM) và xã Vĩnh Điều (An Giang) để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát yêu cầu thực tiễn của từng địa bàn, nhất là sau khi TP.HCM thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Nhờ vậy, các phần việc triển khai đều có trọng điểm, "nói việc cụ thể, làm việc cụ thể" để đạt được cả ba tiêu chí: được người, được việc và được tổ chức chặt chẽ".

Anh Hiền cũng cho biết điều thuận lợi là phân hiệu học viện là đơn vị đào tạo các ngành gắn với khu vực công gồm kinh tế, quản lý nhà nước, luật, quản trị văn phòng, lưu trữ học… Sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện kỹ năng tác nghiệp, tác phong công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân. "Đây chính là nền tảng giúp các bạn nhanh chóng bắt nhịp công việc, thích ứng với môi trường hành chính ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh chính quyền 2 cấp đang đòi hỏi đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, có trình độ và trách nhiệm", anh nhấn mạnh.

Nụ cười rạng rỡ từ người dân là phần thưởng vô giá

Thực hiện công tác hỗ trợ tại các phường: Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài (TP.HCM), Nguyễn Minh Hào, đội hình chuyên Mùa hè xanh Phân hiệu Học viện Hành chính và quản trị công tại TP.HCM, cho biết đội hình đã thực hiện nhiều công việc đa dạng, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Trong đó phải kể đến các phần việc đẩy mạnh cải cách hành chính theo mô hình 2 cấp. Cụ thể, Hào cho biết đội hình đã tích cực tham gia hỗ trợ các phường trong việc triển khai và thực hiện mô hình hành chính 2 cấp, nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục; với các phần việc như phân loại, sắp xếp hồ sơ, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính, đảm bảo sự minh bạch và thông suốt giữa các cấp hành chính.

Nụ cười rạng rỡ từ người dân là phần thưởng vô giá của thanh niên tình nguyện ẢNH: CTV

Theo Hào, một trong những nhiệm vụ then chốt của đội hình là hướng dẫn và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hào kể đội hình đã trực tiếp xuống trung tâm phục vụ hành chính công ở các phường tại bộ phận một cửa để hướng dẫn chi tiết cho người dân về quy trình đăng ký, tạo tài khoản và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công TP.HCM. Sinh viên tình nguyện đã giúp người dân nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết, giải đáp các thắc mắc liên quan thủ tục như sao y, chứng thực, cấp giấy tờ tùy thân, đăng ký kinh doanh, thủ tục về đất đai, bảo hiểm xã hội…

"Việc này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức mà còn góp phần vào lộ trình chuyển đổi số của địa phương. Điều khiến tụi mình cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất chính là sự đón nhận, tin tưởng và những phản hồi tích cực từ phía người dân. Khi tụi mình giúp nộp hồ sơ trực tuyến thành công, hay hoàn tất một thủ tục hành chính phức tạp, thì những nụ cười rạng rỡ và lời cảm ơn chân thành từ người dân chính là phần thưởng vô giá. Nhiều cô bác còn hào hứng chia sẻ về việc từ nay có thể tự làm được các thủ tục tại nhà, không cần phải đi lại vất vả nữa", Hào chia sẻ.

Một kỷ niệm đặc biệt khiến Hào không thể nào quên là khi đội hình hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công như đăng ký cấp lại căn cước công dân, xác nhận tình trạng hôn nhân… Ban đầu người dân rất lúng túng và tỏ ra e ngại. Các bạn đã dành gần một giờ đồng hồ để kiên nhẫn hướng dẫn từng bước. "Khi hoàn thành, có một cụ ông reo lên vui mừng: "Thế là từ nay tôi không cần phải nhờ con cháu nữa rồi. Các cháu đã giúp tôi mở ra một thế giới mới". Khoảnh khắc đó thực sự khắc sâu trong tâm trí mình, minh chứng cho ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, đặc biệt là đối với người lớn tuổi", Hào kể.

Là đơn vị tiếp nhận đội hình tình nguyện của phân hiệu, chị Trần Thị Thanh Tâm, đại diện Đoàn phường Hòa Hưng, chia sẻ: "Trong nhiều năm liền, Đoàn - Hội Sinh viên phân hiệu duy trì hoạt động tình nguyện tại Q.10 (cũ), với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đến nay, khi P.Hòa Hưng được thành lập, các hoạt động tình nguyện vẫn được các bạn kế thừa và tiếp tục phát triển để tiếp tục tạo ra dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Tôi kỳ vọng các bạn sẽ tiếp tục phát huy chuyên môn để làm tình nguyện, xung kích góp phần hỗ trợ địa phương trong giai đoạn mới và mang đến những giá trị thiết thực cho người dân".