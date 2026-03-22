Người trẻ rộn ràng tháng 3

Một trong những hoạt động trọng tâm hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest 2026).

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay được lựa chọn tổ chức tại Công viên tạm trên khu đất CLB Phan Đình Phùng, P.Xuân Hòa. Chính không gian rất mới này đã góp phần tăng thêm sự thu hút cho giới trẻ, người dân và du khách.

Với thông điệp "Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển toàn diện", lễ hội năm nay không chỉ là ngày hội văn hóa - nghệ thuật - giải trí, mà còn là nơi hội tụ của tri thức, công nghệ, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Bạn trẻ check-in tại Lễ hội Thanh niên 2026 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong 3 ngày 20, 21 và 22.3, tại không gian tươi mát của Công viên Phan Đình Phùng, nhiều chương trình, hoạt động phong phú đã diễn ra với 7 không gian trải nghiệm đặc sắc như: ngọn đuốc hòa bình, công nghệ - sáng tạo, văn học - nghệ thuật, văn hóa ẩm thực, sống xanh, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế…; cùng các chương trình ý nghĩa như đêm sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2026, liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy toàn thành - Dance Of Youth, các diễn đàn, tọa đàm, bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu quốc tế, với sự tham gia của 9 đoàn đại biểu thanh niên quốc tế đến từ 5 quốc gia.

Tối 20.3, khi những màn pháo hoa sáng rực một góc trời, những ngọn đuốc hòa bình được thanh niên thành phố mang tên Bác thắp lên, cũng là lúc lễ hội Thanh niên năm nay chính thức được khai mạc.

Ngay sau đó, chương trình nghệ thuật "Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển" tại đêm nhạc thanh niên Youth Concert đã khuấy động lễ hội năm nay.

Đặc biệt, chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào tối nay (22.3), cùng lễ trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn, nơi vinh danh các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Sáng 21.3, trong khuôn khổ của Lễ hội Thanh niên, Ngày hội Sức trẻ sinh viên TP.HCM cũng được khai mạc với sự tham gia của hàng ngàn học sinh, sinh viên. Từ sáng sớm, hơn 7.000 học sinh, sinh viên tham gia giải chạy bộ khởi động cho chuỗi hoạt động của ngày hội.

Nhằm bùng nổ năng lượng và tinh thần thể thao của học sinh, sinh viên thành phố mang tên Bác, ngày hội quy tụ các sân chơi sôi động từ nghệ thuật đến thể thao hiện đại. Sinh viên sẽ được hòa mình vào các hội thao sinh viên toàn thành với đa dạng hoạt động thể dục, thể thao. Ngày hội cũng diễn ra các giải đấu thể thao học sinh, sinh viên hấp dẫn như: bóng đá, karate, kéo co, bóng bàn và cờ vây được tổ chức mở rộng, kết hợp cùng hoạt động sát hạch thể lực nhằm tìm kiếm và vinh danh những gương mặt đạt danh hiệu "Sinh viên khỏe"…

"Thông qua các hoạt động của lễ hội, Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM tin tưởng rằng mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, dấn thân, sáng tạo, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển bền vững, toàn diện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân", anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, chia sẻ.



