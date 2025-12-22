Người trẻ sợ… tết

Những khoản chi tăng dần

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng với Huyền T. (22 tuổi, nhân viên kế toán mới ra trường, đang sinh sống và làm việc tại phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội), thì tết không chỉ những ngày nghỉ ngơi, quây quần cùng gia đình, mà còn là những khoản chi tăng dần.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, T. tự tin mình có khả năng quản lý tài chính tốt. Tuy nhiên, khi bắt tay lập bảng dự trù kinh phí cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cô gái trẻ không khỏi hoang mang.

T. chia sẻ bức ảnh chụp màn hình bảng Excel vừa lập. Trong đó, mục "khoản thu" bao gồm lương và thưởng tết vỏn vẹn 10 triệu đồng. Thế nhưng, khi liệt kê sang mục "khoản chi", con số đã nhanh chóng vượt ngưỡng.

Bảng dự kiến chi tiêu tết của T. ẢNH : NVCC

"Biếu bố mẹ 2,5 triệu, biếu ông bà 1 triệu, tiền lì xì cho các cháu và họ hàng 1,5 triệu. Chưa kể tiền tàu xe đi lại, quà bánh mang về quê, quần áo mới... Tính đi tính lại, tổng chi đã lên tới 10,2 triệu đồng. Cân đối thu chi xong, mình bị "âm" mất 200.000 đồng mà chưa dám nghĩ đến việc đi chơi hay tụ tập bạn bè", T. ngậm ngùi khi nhìn vào dòng số đỏ chót cuối bảng tính.

Là nhân viên mới, mức lương 7 triệu đồng/tháng của T. chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt phí đắt đỏ tại thủ đô. Khoản thưởng tết 3 triệu đồng được xem là "cứu cánh", nhưng thực tế lại khá khiêm tốn khi đặt cạnh hàng chục khoản phải chi.

T. tất bật với khối lượng công việc khổng lồ tại văn phòng những ngày cuối năm

ẢNH: MINH ĐỨC

"Để bù vào khoản âm và có thêm chút tiền phòng thân, mình buộc phải nhận làm thêm sổ sách cho 2 công ty nhỏ vào buổi tối và cuối tuần. Những ngày giáp tết, ban ngày đi làm, tối về vùi đầu vào máy tính đến 1 - 2 giờ sáng là chuyện bình thường", T. chia sẻ.

Cô bày tỏ những áp lực về tài chính khiến cô cảm thấy sợ tết hơn là háo hức để đón tết.

Sinh viên hoang mang vì giá cả leo thang

Không chỉ những người đã đi làm như T. mới thấy áp lực, mà ngay cả sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường cũng hoang mang với bài toán chi tiêu vì cơn bão giá dịp tết.

Vũ Hoàng D. (21 tuổi, quê ở phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, đang là sinh viên năm 4 tại Hà Nội) cho biết năm nay là cái tết khó khăn nhất từ khi bạn lên Hà Nội nhập học. D. tâm sự, vật giá leo thang khiến chi phí sinh hoạt hàng ngày trở thành gánh nặng lớn, trong khi nguồn trợ cấp từ gia đình không thể tăng hơn.

"Trước đây bát phở chỉ 30.000 - 35.000 đồng, giờ đi đâu cũng thấy giá 45.000 - 50.000 đồng. Tiền trọ chủ nhà cũng vừa thông báo tăng thêm 300.000 đồng/tháng từ đầu quý này", D. liệt kê những khoản chi phí đang vơi đi nhanh chóng trước sức ép bão giá.

Điều khiến chàng sinh viên này trăn trở nhất là hoàn cảnh của bố mẹ ở quê làm công nhân nhưng công ty đang thiếu đơn hàng, bị cắt giảm tăng ca, khiến thu nhập sụt giảm mạnh.

Để không phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ, ngoài giờ lên lớp, D. tận dụng ngoại hình cao ráo và kiến thức thể hình của mình để làm huấn luyện viên cá nhân (PT) tại một phòng gym gần khu trọ.

D. lựa chọn làm huấn luyện viên thể hình để tự chủ nguồn tài chính trước áp lực vật giá leo thang. ẢNH: MINH ĐỨC

"Làm PT gym nhìn thì có vẻ nhàn nhưng thực chất rất vất vả. Những ngày giáp tết, mọi người bận rộn nên lịch tập thưa dần, thu nhập của mình cũng bấp bênh theo. Có những hôm mình phải đứng hướng dẫn khách liên tục từ 5 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm, để tích góp thêm vài trăm nghìn đồng trang trải tiền điện, nước đang tăng giá", D. chia sẻ.

Bạn cũng có chung cảm nhận là sợ tết hơn là đón chờ những ngày được vui vẻ trở về đoàn tụ bên gia đình.

"Vắt sức" làm thêm

Để giải quyết bài toán kinh tế, nhiều bạn trẻ đã phải "bán sức" làm thêm vào thời điểm cận tết. Đặng Văn M. (21 tuổi, quê ở phường Chánh Hưng, TP.HCM, hiện đang học tập tại Hà Nội) đang trải qua những ngày tháng vất vả nhất trong năm.

Khoảng cách địa lý xa xôi khiến chi phí vé máy bay khứ hồi Bắc - Nam chiếm phần lớn số tiền tiết kiệm của M. Để có tiền về nhà đón tết, M. đã vắt kiệt sức để làm thêm.

"Sáng đi học, chiều mình tranh thủ đi làm phục vụ tiệc cưới hoặc đi bê tráp. Tối đến thì mình chạy sự kiện hoặc làm booking cho các quán bar. Có những ngày chạy "sô" 3 ca liên tục, về đến phòng trọ chân tay rã rời, chỉ muốn ngủ gục", M. kể.

M. trong một buổi làm sự kiện nhằm trang trải chi phí dịp tết ẢNH: MINH ĐỨC

Bảng chi tiêu "âm tiền" của T., nỗi lo bão giá của D. hay những ca làm việc thâu đêm của M. là bức tranh chung của rất nhiều người trẻ hiện nay. Áp lực tài chính vô hình trung đã làm giảm đi phần nào niềm háo hức đón chào năm mới.

Tuy nhiên, các bạn trẻ cho biết, tết là dịp đoàn tụ gia đình, ông bà, bố mẹ đều mong con cháu trở về, nên họ vẫn sẽ nỗ lực làm thêm để có tiền trang trải chi phí dịp tết. "Giá như vật giá không tăng, thì mình đã có khoản tiền tiết kiệm để về quê ăn tết, mà không phải gắng sức như thế này", M. chia sẻ.