Khi trên 50 tuổi, hệ tiêu hóa, quá trình chuyển hóa và hệ miễn dịch thay đổi, khiến nguy cơ gặp các vấn đề như táo bón, tiểu đường và nhiễm virus tăng lên, làm ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể, theo trang tin Parade (Mỹ).

Người trên 50 tuổi nên uống cà phê khi nào?

Bác sĩ Deepa Shah, chuyên khoa tiêu hóa tại phòng khám HonorHealth Gastroenterology - Osborn (Mỹ), cho biết: khi lớn tuổi, lượng vi khuẩn có lợi trong ruột có thể giảm và vi khuẩn có hại tăng lên; cơ thể sản xuất ít enzyme tiêu hóa hơn; nguy cơ viêm mạn tính cao hơn... Điều đó dẫn tới các hệ quả như táo bón, ợ nóng, đầy hơi, khó hấp thu canxi và vitamin B12, thiếu hụt dinh dưỡng, tăng nhạy cảm với thực phẩm và chất lượng giấc ngủ kém.

Ngay khi thức dậy, mọi người nên cầm chai nước lên trước, chứ không phải tách cà phê ẢNH: FREEPIK

Vì vậy, các bác sĩ khuyên: Ngay khi thức dậy, mọi người nên cầm chai nước lên trước, chứ không phải tách cà phê. Việc uống một cốc nước trước khi uống cà phê buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho đường ruột.