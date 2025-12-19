Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người trên 50 tuổi nên uống cà phê khi nào?
Video Sức khỏe

Anh Trang - Thiên Lan
19/12/2025 06:00 GMT+7

Sau tuổi 50, một tách cà phê vào buổi sáng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe – nhưng chỉ khi được uống đúng thời điểm. Theo các chuyên gia, thói quen uống cà phê tưởng chừng vô hại này nếu không điều chỉnh phù hợp với cơ thể lão hóa có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Khi trên 50 tuổi, hệ tiêu hóa, quá trình chuyển hóa và hệ miễn dịch thay đổi, khiến nguy cơ gặp các vấn đề như táo bón, tiểu đường và nhiễm virus tăng lên, làm ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể, theo trang tin Parade (Mỹ).

Bác sĩ Deepa Shah, chuyên khoa tiêu hóa tại phòng khám HonorHealth Gastroenterology - Osborn (Mỹ), cho biết: khi lớn tuổi, lượng vi khuẩn có lợi trong ruột có thể giảm và vi khuẩn có hại tăng lên; cơ thể sản xuất ít enzyme tiêu hóa hơn; nguy cơ viêm mạn tính cao hơn... Điều đó dẫn tới các hệ quả như táo bón, ợ nóng, đầy hơi, khó hấp thu canxi và vitamin B12, thiếu hụt dinh dưỡng, tăng nhạy cảm với thực phẩm và chất lượng giấc ngủ kém.

Người trên 50 tuổi nên uống cà phê khi nào?- Ảnh 1.

Ngay khi thức dậy, mọi người nên cầm chai nước lên trước, chứ không phải tách cà phê

ẢNH: FREEPIK

Vì vậy, các bác sĩ khuyên: Ngay khi thức dậy, mọi người nên cầm chai nước lên trước, chứ không phải tách cà phê. Việc uống một cốc nước trước khi uống cà phê buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho đường ruột.

