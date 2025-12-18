Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người lớn tuổi cần tránh đi bộ giờ này khi trời lạnh
Video Sức khỏe

Người lớn tuổi cần tránh đi bộ giờ này khi trời lạnh

Thiên Lan - Anh Trang
18/12/2025 05:00 GMT+7

Đi bộ tốt cho tim mạch, nhưng với người lớn tuổi, chọn sai thời điểm trong những ngày trời lạnh có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. Các bác sĩ cảnh báo có một khung giờ buổi sáng cần tuyệt đối tránh khi tập thể dục ngoài trời.

Đi bộ là một thói quen tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, vào những ngày trời lạnh, nếu người lớn tuổi đi bộ vào khoảng thời gian này trong ngày sẽ dễ dẫn đến nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Nguyên nhân là do khi thời tiết lạnh, các mạch máu trở nên hẹp hơn do nhiệt độ, điều này dẫn đến huyết áp tăng đột ngột, do đó gây thêm áp lực lên tim. Phản ứng sinh lý này, kết hợp với việc giảm cung cấp oxy cho cơ tim, có thể gây ra nhồi máu cơ tim (đau tim) hoặc đột quỵ, đặc biệt ở những người dễ bị tổn thương.

Người lớn tuổi cần tránh đi bộ giờ này khi trời lạnh - Ảnh 1.

Đi bộ vào buổi sáng sớm có thể đem đến nguy cơ cho tim mạch cho người lớn tuổi

ẢNH: FREEPIK

Thời gian sáng sớm vốn được coi là thời điểm có nguy cơ cao vì lúc này huyết áp và nhịp tim trong cơ thể lên mức cao nhất do sự thay đổi nội tiết tố. Tiếp xúc với không khí lạnh càng làm tăng nguy cơ. Tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu qua các mạch máu bị thu hẹp, điều này có thể làm các mảng bám trong động mạch trở nên không ổn định, dẫn đến hình thành cục máu đông và gây tắc nghẽn đột ngột.

Khám phá thêm chủ đề

