Học đi đôi với hành

Buổi học đầu tiên diễn ra trong một căn phòng đào tạo hiện đại tại trụ sở cảnh sát thành phố Roanoke bang Texas (Mỹ) - nơi phía trước là khu vực dành cho các phiên xét xử của tòa án thành phố còn phía sau được bố trí thành không gian học tập với màn hình lớn bốn phía, các thiết bị trình chiếu mới toanh khiến tôi có cảm giác mình đang bước vào một lớp đào tạo chuyên nghiệp chứ không đơn thuần tham dự một buổi giới thiệu chuyên đề về ngành cảnh sát.

Chương trình mang tên "Roanoke Citizen's Police Academy" (tạm dịch: Học viện cảnh sát của người dân thành phố Roanoke) do Sở Cảnh sát tổ chức, nhằm giúp cư dân, chủ doanh nghiệp và những người làm việc tại địa phương hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của lực lượng thực thi pháp luật, từ đó giảm bớt những hiểu lầm và tăng cường sự tin tưởng giữa cảnh sát với cộng đồng.

Các học viên thực hành về chuyên đề tâm lý tội phạm Ảnh: NVCC

Chương trình được tổ chức mỗi năm một khóa và đã được thực hiện 21 khóa, thường bắt đầu vào tháng 9, kéo dài 9 tuần với yêu cầu cho người tham gia phải từ 21 tuổi trở lên, sinh sống hoặc làm việc tại Roanoke, vượt qua bước kiểm tra lý lịch và đáp ứng các yêu cầu tham dự để được tốt nghiệp.

Điều khiến một người Việt ở Mỹ như tôi bất ngờ là một chương trình có nhiều hoạt động thực hành, sử dụng cơ sở vật chất và huy động những nhân sự chuyên môn như vậy lại hoàn toàn miễn phí, thậm chí học viên còn được phục vụ nước uống và đồ ăn nhẹ trong các buổi học cùng sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, các "alumi" (những học viên đã tốt nghiệp chương trình trước đây).

Những người trực tiếp đứng lớp không chỉ là giảng viên thuyết trình trên màn hình mà còn là các sĩ quan đang làm nhiệm vụ, những người phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn và thành viên các đơn vị đặc biệt, trong đó có cảnh sát Jay Sullivan thuộc bộ phận hỗ trợ, người mang đến góc nhìn thực tế từ kinh nghiệm công tác và giám sát toàn bộ quá trình đào tạo chuyên nghiệp của lớp học.

Qua từng buổi học, chúng tôi lần lượt tìm hiểu về công tác điều tra hình sự, theo dõi giao thông, xử lý tai nạn, điều tra các trường hợp lái xe khi sử dụng rượu bia, nhận diện các loại ma túy, hoạt động của đội đặc nhiệm SWAT và lực lượng cảnh khuyển K9… với cách truyền đạt dễ hiểu, những tình huống minh họa sinh động và cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp liên tục cho người làm nghề cũng như nhiều tràng cười sảng khoái khi được giáo viên kể về chuyện nghề.

Tôi đặc biệt ấn tượng với cách tổ chức học xong lý thuyết là được trải nghiệm thực tế ngay bởi những khái niệm tưởng chừng khô khan trên màn hình lập tức trở nên dễ hiểu hơn khi học viên được quan sát thiết bị, tiếp xúc với phương tiện nghiệp vụ hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động mô phỏng dưới sự giám sát của người hướng dẫn.

Tác giả lần đầu tiên được bắn đạn thật với sự hướng dẫn của thành viên đội SWAT Ảnh: NVCC

Một nội dung khác khiến tôi thích thú là tìm hiểu lực lượng cảnh khuyển K9, bởi phía sau hình ảnh những chú chó nghiệp vụ nhanh nhẹn, dũng cảm mà chúng ta thường thấy trên truyền hình là cả quá trình huấn luyện công phu, đòi hỏi sự phối hợp và tin tưởng giữa con vật với người cảnh sát đồng hành.

Và trải nghiệm khó quên nhất đối với tôi vẫn là những buổi giới thiệu về các loại vũ khí được trang bị và cùng được thực hành tại trường bắn, nơi từng học viên được hướng dẫn các nguyên tắc an toàn, tìm hiểu nhiều loại súng cảnh sát sử dụng, rồi lần lượt trải nghiệm bắn súng ngắn và một số loại súng máy dưới sự giám sát chặt chẽ của các sĩ quan đội SWAT (phản ứng nhanh).

Học viên thực hành lái xe với kính mô phỏng việc đã sử dụng đồ uống có cồn Ảnh: NVCC

Còn lại gì sau chương trình học làm cảnh sát?

Nếu những buổi thực hành giúp tôi hiểu thêm về nghề cảnh sát thì chính những cuộc trò chuyện bên lề lại khiến chương trình trở thành một trải nghiệm đặc biệt, bởi ở đó, tôi được gặp những con người có hoàn cảnh, nghề nghiệp và ký ức rất khác nhau nhưng cùng chia sẻ mong muốn hiểu hơn về cộng đồng nơi mình đang sinh sống.

Sĩ quan Jay Sullivan, người phụ trách liên hệ và điều phối chương trình, nhấn mạnh ý nghĩa của việc giúp người dân có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cảnh sát, tìm hiểu cách họ làm việc và đặt ra những câu hỏi mà trong cuộc sống thường ngày không phải ai cũng có dịp hỏi, qua đó góp phần xây dựng sự thấu hiểu và quan hệ gần gũi hơn giữa hai phía.

Mỗi chuyên đề các học viên được chính cảnh sát phụ trách chuyên môn hướng dẫn Ảnh: NVCC

Tôi cảm nhận rõ tinh thần ấy khi gặp sĩ quan Michael Nguyễn, người Mỹ gốc Việt đang phục vụ trong lực lượng SWAT và trực tiếp hướng dẫn tôi trong phần trải nghiệm súng máy, để rồi giữa một môi trường "súng ống", câu chuyện của chúng tôi bất ngờ chuyển sang quê hương Việt Nam.

Anh kể rằng mình đã có dịp trở lại Việt Nam vào mùa hè năm ngoái và cuộc trò chuyện ngắn ấy khiến tôi có một cảm giác thân thuộc khó tả, bởi dù làm việc trong một lĩnh vực rất đặc biệt trên đất Mỹ, anh vẫn giữ mối liên hệ với quê hương của gia đình mình. Dĩ nhiên chúng tôi cũng đã được ban tổ chức "kết đôi" một chuyến đi tuần tra cùng nhau trong vòng 4 tiếng là điều kiện bắt buộc của chương trình vì gốc gác chung.

Máy kiểm tra nhanh chất kích thích được giới thiệu cho học viên Ảnh: NVCC

Điều đáng quý là mối liên hệ giữa học viên với lực lượng cảnh sát không nhất thiết kết thúc sau buổi tiệc của lễ tốt nghiệp, bởi những người hoàn thành khóa học còn có cơ hội tham gia hội cựu học viên, tiếp tục gặp gỡ và phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.



Theo thông tin tôi được giới thiệu, hội có mức phí thành viên thường niên 20 USD và sinh hoạt vào các ngày thứ ba, tạo điều kiện để những người từng học chung duy trì tình bạn, hỗ trợ các hoạt động của sở cảnh sát và cùng tham gia những chương trình phục vụ cộng đồng tại địa phương.

Tác giả được trao giấy chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn tất chương trình học làm cảnh sát Ảnh: NVCC

Trong buổi tốt nghiệp, khi tôi đứng nhận giấy chứng nhận cùng các sĩ quan và chụp chung tấm ảnh với những gương mặt từng gặp nhau mỗi tuần, điều đọng lại không phải là cảm giác vừa hoàn thành một khóa học về cảnh sát, mà là niềm vui vì đã bước ra khỏi vòng sinh hoạt quen thuộc để hiểu thêm về môi trường xung quanh nơi mình sống.