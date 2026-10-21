Người Việt ở Pháp sống thế nào giữa làn sóng biểu tình căng thẳng?

Nhiều người Việt ở Pháp vẫn đi làm bình thường dù biểu tình xảy ra cách chỗ làm chỉ 1 - 2 km. Sống và làm việc ở Pháp nhiều năm, họ không còn ngạc nhiên khi biểu tình xảy ra. Dù vậy, ai nấy đều cẩn trọng khi ra ngoài trong những ngày làn sóng biểu tình diễn ra căng thẳng.



Lo ngại thiệt hại sau biểu tình

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Kim Hiền (quê ở Đồng Nai) hiện đang sinh sống và làm việc tại Paris hơn 10 năm nay. Chị cho hay biểu tình tập trung nhiều ở khu vực trung tâm của các thành phố lớn. Những ngày xảy ra biểu tình, giao thông đi lại có chút ảnh hưởng vì đường sá hư hỏng. Những ai làm việc hoặc có cửa hàng trong những vùng biểu tình buộc phải nghỉ làm hoặc đóng cửa.

Chị Hiền chụp hình ở ga Bắc (Gare du Nord) vào lúc 10 giờ ngày 19.10 (giờ địa phương)

ẢNH: NVCC

Ngoài bất tiện trong sinh hoạt, chị Hiền còn có một nỗi lo khác: liệu những thiệt hại do các vụ đập phá trong biểu tình có khiến người dân phải gánh thêm chi phí thông qua chính sách thuế hay không. "Sau những đợt biểu tình dẫn đến đập phá, tôi lo ngại sẽ phải gánh thêm chi phí khắc phục thiệt hại thông qua các chính sách tăng thuế. Hơn nữa, tình trạng một số người lợi dụng tình hình để hôi của, phá hoại tài sản cũng gia tăng, tôi mong tình hình sớm ổn định", chị Hiền chia sẻ.

Cuộc sống của người dân vẫn diễn ra bình thường ẢNH: NVCC

Ngày 17.10, tại khu vực chị Hiền sinh sống, chính quyền thông báo về tình hình biểu tình nhưng không đưa ra khuyến cáo đặc biệt đối với người dân. Chị cho biết, nếu ra ngoài và không may bị trễ tàu do biểu tình, người dân phải chủ động sắp xếp lại lịch trình. Điều khiến chị lo ngại hơn là một số người lợi dụng tình hình để phá hoại tài sản, hôi của, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

"Những ngày qua, người thân, bạn bè ở Việt Nam gọi điện, hỏi thăm rất nhiều. Tôi cũng chia sẻ tình hình cuộc sống vẫn ổn để mọi người yên tâm. Tôi có tiệm nail ở bên này, biểu tình xảy ra cách đó 1 - 2 km nhưng vẫn mở cửa. Nếu có vắng khách tôi nghĩ do không phải mùa cao điểm, nguyên nhân không đến từ biểu tình", chị Hiền nói.

Vẫn đi làm, nhưng thận trọng khi ra ngoài

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ sống ở TP.Vitry-sur-Seine gần thủ đô Paris khoảng 9 năm nay. Chị Mỹ cho biết, người Việt sinh sống lâu năm tại Pháp đã phần nào quen với tình hình biểu tình ở nước này. Các cuộc biểu tình, bạo loạn thường chỉ xảy ra tại một số khu vực ở những thành phố lớn. Vì vậy, chị không quá lo lắng, vẫn sinh hoạt và làm việc như thường lệ, đồng thời chú ý tình hình để chủ động hơn khi di chuyển đến những nơi có biểu tình.

"Việc bạo loạn, đập phá ở đây xảy ra khá thường xuyên nên tôi không bất ngờ. Tôi vẫn ra ngoài, khách du lịch vẫn đến tham quan tháp Eiffel, thậm chí ở đây còn vắng hơn ngày thường, mọi người không còn chịu cảnh chen chúc xếp hàng", chị Mỹ nói.

Đường phố một số nơi vắng người trong những ngày diễn ra biểu tình ẢNH: NVCC

Anh Trần Văn Đồng (27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) hiện đang sống và làm việc tại TP.Toulouse, Pháp. Đây là một trong những thành phố bị ảnh hưởng do các cuộc biểu tình diễn ra gần đây.

Theo anh Đồng, thời điểm diễn ra những cuộc biểu tình lớn như ngày 17.10 vừa qua, các siêu thị đóng cửa, phương tiện công cộng ngừng hoạt động. Nếu có việc cần ra ngoài vào thời điểm đó, anh Đồng cho biết bản thân cẩn thận hơn vì có thể dính hơi cay hoặc vô tình bị xô xát khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát.

"Những vụ bạo loạn, xô xát trong các cuộc biểu tình như ngày 17.10 vừa qua chủ yếu xuất phát từ một bộ phận quá khích, lợi dụng tình hình để cướp phá, gây rối. Trong khi đó, phần lớn người biểu tình vẫn giữ thái độ ôn hòa, không có hành vi bạo lực. Những người nước ngoài như mình thường tránh xuất hiện ở những cuộc đụng độ. Sau bạo loạn, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, chỉ có chủ quán, nhân viên cật lực dọn dẹp để khắc phục hậu quả", anh Đồng nói.