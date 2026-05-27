Người Việt ở quận Cam sơ tán vì rò rỉ hóa chất: Thấp thỏm chờ ngày về nhà

Chính quyền bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Cam nhằm đối phó vụ rò rỉ hóa chất khiến khoảng 40.000 người phải sơ tán. Bồn hóa chất nằm tại cơ sở của Công ty GKN Aerospace (trụ sở tại Anh), chứa khoảng 26.000 lít methyl methacrylate, loại hóa chất dễ cháy, thường được sử dụng trong sản xuất nhựa. Không ít người Việt sinh sống ở quận Cam cũng buộc phải sơ tán để đảm bảo an toàn.



Thấp thỏm chờ ngày về

Chị Võ Thị Ngọc Loan (37 tuổi, quê ở Vĩnh Long) cho biết khu vực gia đình chị đang sinh sống ở Bắc California không bị ảnh hưởng nên cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, bà của chị sống tại TP.Stanton, California nơi nằm trong vùng cảnh báo ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ hóa chất và đã phải sơ tán cùng với người dân địa phương.

Khung cảnh yên ắng xung quanh nơi chị Thanh sơ tán ẢNH: NVCC

Khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương, nhiều người dân lập tức thu dọn đồ đạc cần thiết rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Những người đi sơ tán được chính quyền hỗ trợ sắp xếp nơi lưu trú tạm thời hoặc có thể đến ở tại các nhà thờ, chùa trong khu vực. Tại nơi tạm trú, mọi người được hỗ trợ thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy nhiên số lượng người sơ tán quá đông nên nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, không còn đủ chỗ ở.

Trong hoàn cảnh đó, không ít gia đình buộc phải tìm đến nhà người thân, bạn bè để tá túc. Một số khác chấp nhận thuê phòng trọ hoặc khách sạn để có nơi nghỉ ngơi trong thời gian chờ tình hình ổn định.

Gia đình chị Thanh tìm khách sạn sau lệnh sơ tán của chính quyền ẢNH: NVCC

"Bà tôi đã đến nhà người quen ở tạm, tình hình hiện tại an toàn. Tuy nhiên, bà không khỏi lo lắng không biết nào nào được trở về nhà và những hệ lụy sau đó. Bà lo không khí ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe vì tuổi đã lớn", chị Loan cho hay.

Chị Loan cho biết gia đình ở quê thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của bà trong thời gian khu vực xảy ra sự cố. Vì lo bà lớn tuổi, dễ hoang mang nên chị cũng liên tục động viên, trấn an tinh thần. "Tôi nói với bà nếu cảm thấy quá lo sợ thì cứ lên nhà tôi ở tạm, khi nào tình hình ổn định rồi hãy quay về", chị chia sẻ.

Cộng đồng người Việt tại quận Cam vốn rất đông nên thông tin về vụ việc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ lo lắng, liên tục cập nhật tình hình và hỏi thăm người thân, bạn bè trong vùng ảnh hưởng.

Chấp nhận giá khách sạn tăng vọt

Chị Nguyễn Thanh, hiện sinh sống tại TP.Cypress, California cho biết cách đây 3 ngày gia đình chị nhận được lệnh sơ tán khẩn cấp do khu vực sinh sống nằm gần nơi xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất. Thời điểm đó, hầu hết khách sạn trong khu vực đều kín phòng. Dù chính quyền mở tạm công viên, trường học để hỗ trợ người dân trú tạm, gia đình chị có con nhỏ nên buộc phải thuê khách sạn lưu trú, dù giá phòng tăng vọt so với ngày thường.

Nhà chị Thanh ở quán cà phê chờ đến giờ nhận phòng ẢNH: NVCC

"Lúc ra ngoài mua tạm ít đồ dùng trước khi đi sơ tán thì nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa, cấm lưu thông nên tôi phải quay về nhà thu dọn đồ đạc gấp để rời đi", chị Thanh kể.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, gia đình chị may mắn đặt được một phòng khách sạn. Tuy nhiên, vợ chồng chị cùng 2 con nhỏ và 1 người cháu phải ngồi chờ hơn 5 tiếng tại quán nước mới được nhận phòng. Theo chị, thời điểm đó người dân gần như không thể ra đường, ai cũng tìm cách nhanh chóng rời khỏi khu vực theo yêu cầu của chính quyền.

5 người ở 1 phòng để tiết kiệm chi phí trong những ngày sơ tán ẢNH: NVCC

Chị Thanh cho biết việc di chuyển gặp nhiều bất tiện vì toàn bộ các tuyến đường xung quanh đều bị phong tỏa. Dù vậy, chị không quá hoảng loạn mà chủ yếu lo lắng không biết khi nào mới có thể trở về nhà. "Trước khi đi sơ tán, tôi cũng kịp mua ít đồ ăn dự trữ nên sinh hoạt tạm thời vẫn ổn. Chỉ là cả gia đình 5 người phải chen chúc trong một phòng khách sạn, khác hẳn với không gian sinh hoạt thoải mái ở nhà", chị Thanh nói.

Sáng 26.5 (theo giờ Việt Nam), chị Hoàng Hằng, sinh sống tại TP.Westminster cho biết gia đình chị đã may mắn được trở về nhà sau 3 ngày đi sơ tán. Suốt những ngày qua, chị luôn trong tâm trạng lo lắng, hồi hộp vì không biết khi nào mới được quay lại nơi ở của mình.

Khi nghe thông báo khu vực sinh sống đã an toàn và người dân được phép trở về nhà, chị không giấu được sự nhẹ nhõm. "Tôi tin rằng chính quyền sẽ luôn đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Nếu chưa bảo đảm an toàn thì chắc chắn họ sẽ không cho người dân trở về. Suốt 3 ngày qua, tôi ở nhà người quen nên đồ ăn, nước uống và chỗ nghỉ ngơi được đảm bảo", chị chia sẻ.