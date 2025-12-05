Người Việt tìm cách tạo ảnh, video bằng AI nhiều nhất năm 2025

Theo báo cáo Year in Search 2025 của Google, năm qua đã ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong cách người Việt tiếp cận và sử dụng công nghệ AI. Người dùng không còn tò mò AI là gì mà chuyển sang tìm kiếm các công cụ, cách tạo ảnh, video bằng công nghệ. Điều này cho thấy AI dần trở nên quen thuộc, gắn liền với các nhu cầu sáng tạo, học tập và đời sống thường nhật của người dùng Việt Nam.

Sự chuyển dịch này được thể hiện rõ trong chủ đề "Xu hướng chung", khi các từ khóa như "Gemini", "Pixverse AI" và "Phụ nữ trong các ngành STEM" cùng xuất hiện ở nhóm dẫn đầu. Cụ thể, người dùng chủ động tìm kiếm cách để ứng dụng AI trong tạo ảnh, với các từ khóa dẫn đầu như "Tạo ảnh Gemini", "Tạo ảnh tuyết rơi", "Tạo ảnh trung thu", "Phục chế ảnh cũ", "Tạo ảnh polaroid", hay "Tạo ảnh hộp đồ chơi".

Xu hướng tìm kiếm nổi bật của người dùng Việt Nam trong năm 2025 Ảnh: GOOGLE

Trước đó, báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google cũng chỉ ra Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng với AI. 81% người dùng trong khảo sát cho biết họ tương tác AI mỗi ngày, 83% khác đã tham gia hoạt động học tập và nâng cao kiến thức về AI.

Thông tin về văn hóa được tìm kiếm nhiều

Theo Google, trong bối cảnh công nghệ định hình lại cách tiếp cận thông tin và giải trí, xu hướng tìm kiếm năm 2025 cho thấy nội dung do Việt Nam sản xuất thu hút sự quan tâm đáng kể.



Nổi bật là mảng điện ảnh khi phim Mưa đỏ xuất hiện đồng thời trong ba bảng xếp hạng "Xu hướng chung", "Phim ảnh (chung)" và "Phim Việt Nam". Điều này phản ánh sức hút lớn của tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Nhiều phim Việt khác như Nhà gia tiên, Đèn âm hồn, Địa đạo và Tử chiến trên không cũng có lượt tìm kiếm cao, cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với các tác phẩm gần gũi với đời sống và văn hóa bản địa.

Đối với chủ đề "Concert", những chương trình mang đậm dấu ấn lịch sử, truyền thống và tinh thần dân tộc như V Concert, Tổ Quốc trong tim và Việt Nam trong tôi giữ vị trí dẫn đầu. Trong chủ đề "Bài hát", các ca khúc mang chất liệu văn hóa - lịch sử như Bắc Bling, Còn gì đẹp hơn và Nỗi đau giữa hòa bình nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất.

'A80', 'Tiệm phở anh Hai' nằm trong nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều

Dữ liệu tìm kiếm năm 2025 phản ánh sự cởi mở và chủ động của người Việt trong việc nắm bắt thông tin, xu hướng trên mạng xã hội. Ở chủ đề "Là gì", các từ khóa dẫn đầu bao gồm "A80", "8386", "sít rịt", "lowkey" hay "skip leg day".



Ở chủ đề "Tin tức", thông tin về thời tiết được tìm kiếm và cập nhật thường xuyên, với các dữ liệu liên quan tới bão Wipha, bão Kalmaegi, bão Kajiki, bão số 10 và bão số 11 nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất.

10 tin tức được tìm kiếm nhiều trong năm qua Ảnh: GOOGLE

Người dùng Việt Nam năm qua cũng theo dõi sát sao các vấn đề xã hội lớn như "sáp nhập tỉnh", cùng các hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội như "Brother hai restaurant" (Tiệm phở anh Hai) và sự kiện thể thao lớn như "FIFA Club World Cup".