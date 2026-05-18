Người Việt ưa chuộng xe gầm cao nào nhất tháng 4.2026?

Chí Tâm
18/05/2026 15:08 GMT+7

Dù sức mua trên thị trường ô tô chững lại, nhóm xe gầm cao tại Việt Nam vẫn tạo sức hút và chứng kiến cuộc bám đuổi doanh số gay cấn. Vị trí dẫn đầu tháng 4 gọi tên một đại diện từ Nhật Bản dù lượng xe tiêu thụ sụt giảm mạnh.

5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 4.2026

Sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam có dấu hiệu chững lại rõ rệt, tác động trực tiếp đến doanh số của nhiều mẫu xe gầm cao ăn khách. Dù vậy, phân khúc này vẫn là điểm sáng lớn khi liên tục ghi nhận những cuộc bám đuổi thị phần gay cấn giữa các mẫu xe được ưa chuộng.

Dẫn đầu phân khúc là Toyota Yaris Cross với 1.344 xe bàn giao đến tay khách hàng. Dù giảm hơn 1.000 chiếc so với tháng 3 trước đó, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này vẫn bảo vệ thành công ngôi vương trong tháng, nâng lũy kế 4 tháng đầu năm lên 5.510 xe. Bám sát ở vị trí thứ hai là đối thủ đồng hương Mitsubishi Xforce với doanh số đạt 1.250 xe. Thành tích này giúp Xforce nâng tổng lượng xe lăn bánh từ đầu năm đến nay đạt 4.511 chiếc.

Mitsubishi Xforce chỉ đứng thứ 2 trong top 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 4 vừa qua

Mazda CX-5 xếp ở vị trí thứ ba khi ghi nhận 1.177 xe bán ra, giảm 354 chiếc so với tháng liền kề. Dù giảm nhẹ trong tháng 4, CX-5 vẫn khẳng định vị thế vững chắc khi dẫn đầu về doanh số lũy kế từ đầu năm với 5.820 xe. Vị trí thứ tư thuộc về Ford Territory với phong độ ổn định khi đạt doanh số 934 xe, nâng lũy kế 4 tháng đạt 4.345 chiếc. Chốt danh sách ở vị trí thứ năm là KIA Seltos với lượng xe bán ra đạt 742 chiếc, giúp tổng doanh số từ đầu năm đạt 3.067 xe.

Nhìn chung, sự áp đảo của nhóm SUV đô thị cỡ B và crossover hạng C cho thấy xu hướng người dùng quan tâm nhiều đến các mẫu xe gầm cao có giá khoảng từ 900 triệu trở lại. Việc các hãng liên tục điều chỉnh chính sách bán hàng, ưu đãi là động lực giúp duy trì sức hút của nhóm xe này trong thời gian qua.


Xe MPV 7 chỗ máy xăng, dầu nào bán chạy nhất tháng 4.2026?

Thị trường xe MPV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 4.2026 chứng kiến cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở vị trí dẫn đầu. Sự bứt phá mạnh mẽ của một đại diện "nhà" Toyota đã tạo ra cục diện mới trong cuộc đua doanh số.

