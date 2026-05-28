Sức khỏe

Nguy cơ ngộ độc bánh mì mùa nóng: Đừng bỏ qua các dấu hiệu này khi mua

Như Quyên
28/05/2026 05:05 GMT+7

Nguy cơ ngộ độc bánh mì không chỉ đến từ nguyên liệu dễ hư hỏng mà còn liên quan chặt chẽ đến khâu chế biến, bảo quản và vệ sinh tại nơi bán.

Các bác sĩ cho hay, ngộ độc thực phẩm thường không xuất phát từ một yếu tố đơn lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều nguy cơ cùng lúc. Với bánh mì, nguy cơ có thể tăng cao hơn khi đi kèm các loại thực phẩm dễ hư hỏng hoặc được bảo quản chưa đúng cách.

Cách quan sát để nhận biết nguy cơ ngộ độc

Theo thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), người dân hoàn toàn có thể quan sát một số dấu hiệu bên ngoài để đánh giá mức độ vệ sinh của điểm bán bánh mì, như:

Người bán bánh mì phải mang khẩu trang, đội mũ, dùng bao tay hoặc kẹp gắp thực phẩm

  • Quan sát người bán có vừa cầm tiền vừa lấy thức ăn mà không thay găng tay hoặc vệ sinh tay hay không, vì điều này dễ gây nhiễm khuẩn chéo.
  • Pate, thịt nguội, xốt mayonnaise và thực phẩm nhiều đạm nếu để lâu ở nhiệt độ phòng, không giữ lạnh đúng cách sẽ làm vi khuẩn phát triển nhanh.
  • Khu vực chế biến nhiều ruồi nhặng, bụi bẩn, dụng cụ không sạch hoặc tủ thực phẩm không che chắn cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
  • Rau sống dập nát, úng nước hoặc bảo quản kém dễ gây nhiễm khuẩn đường ruột.

“Không nên chỉ dựa vào cảm quan khi đánh giá độ an toàn của thực phẩm, vì nhiều món nhiễm vi khuẩn vẫn chưa có dấu hiệu bất thường rõ rệt về màu sắc hay mùi vị. Do đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là quy trình chế biến, bảo quản và vệ sinh thực phẩm. Nguy cơ ngộ độc không nằm ở việc bánh mì bán trên vỉa hè hay trong cửa hàng, mà phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện an toàn thực phẩm của nơi bán”, bác sĩ Tố Hi lưu ý.

Siết chặt các quy định về an toàn thực phẩm

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM) cho biết, để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là bánh mì trong thời tiết nắng nóng, cần tập trung các vấn đề trọng tâm dưới đây:

Cách bảo quản: Các quầy bánh mì, đặc biệt xe đẩy đường phố, cần có tủ kính che đậy. Pate, thịt, chả, xốt bơ trứng... không để lâu ở nhiệt độ phòng.

Quản lý nguồn gốc và lưu mẫu nguyên liệu: Các loại nhân bánh mì truyền thống như pate gan, thịt xá xíu, giò chả... phải có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; đồng thời lưu mẫu thức ăn tối thiểu 24 giờ tại các cơ sở bán số lượng lớn.

Vệ sinh phòng tránh lây nhiễm chéo: Người bán phải mang khẩu trang, đội mũ, dùng bao tay hoặc kẹp gắp thực phẩm. Thực phẩm sống và chín phải tách riêng dao, thớt, khay chứa để tránh nhiễm khuẩn chéo. Tủ kính trưng bày cần được vệ sinh thường xuyên, che chắn kín để ngăn bụi và côn trùng.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra đột xuất các tiệm bánh mì và hàng quán để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

