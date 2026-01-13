Nguy cơ với sức khỏe khi ăn phải thực phẩm nhiễm virus tả heo châu Phi

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) dẫn nguồn từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) cho biết, bệnh tả heo châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm do một loại virus trong máu, dịch bài tiết từ heo nhiễm bệnh gây ra. Dịch bệnh này nguy hiểm ở heo do virus này lây lan nhanh, xảy ra ở mọi loại heo, có thể giết 100% số heo bị nhiễm bệnh.

Cơ quan chức năng ngăn chặn thịt heo chết, không rõ nguồn gốc đưa ra thị trường tiêu thụ ẢNH: H.G

Heo nhiễm dịch tả châu Phi có thể mắc thêm những loại bệnh nguy hiểm khác

Virus tả heo châu Phi không lây trực tiếp sang người nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu tiêu thụ thịt nhiễm bệnh. Virus này sống rất khỏe, có thể tồn tại nhiều tuần hoặc vài tháng trong thịt heo được bảo quản hoặc muối, thức ăn chăn nuôi. Vi khuẩn tả trong thịt heo chết ở nhiệt độ 70 độ C.

Về nguy cơ gây bệnh cho người, Cục An toàn thực phẩm lưu ý, bệnh tả heo châu Phi hiện không có mối đe dọa trực tiếp với sức khỏe con người nhưng lây truyền sang ruồi, muỗi, chuột, mèo, gà, vịt.

Heo bị tả có thể mắc thêm những loại bệnh nguy hiểm khác như tai xanh, cúm, thương hàn… Những bệnh này gây nguy hiểm cho người bởi làm rối loạn hệ tiêu hóa, thậm chí ngộ độc thực phẩm cho người ăn phải, đặc biệt khi ăn thức ăn tái sống, thịt heo bệnh chưa nấu chín kỹ.

Virus ASF tồn tại rất lâu trong thịt và sản phẩm thịt, nên việc tiêu thụ thịt heo bệnh là cực kỳ rủi ro. Tiêu thụ thịt từ heo bệnh rất nguy hiểm và vi phạm pháp luật.

Một số dấu hiệu nhận biết thịt nhiễm virus tả heo châu Phi:

Màu sắc bất thường: thịt có màu tím tái, đỏ sẫm hoặc loang lổ không đều. Có những đốm xuất huyết dưới da, ở phần mỡ hoặc bề mặt miếng thịt. Mỡ chuyển màu vàng đậm hoặc nhão, khác với màu trắng ngà tự nhiên.

Mùi lạ: thịt có mùi tanh nặng, hôi hoặc chua nhẹ. Khi nấu lên, thịt ra nhiều nước, mùi khó chịu. Thịt có độ đàn hồi kém: bị nhão, không chắc, ấn tay vào để lại vết lõm, không đàn hồi trở lại. Dịch bên trong thịt: cắt thịt ra thấy có dịch vàng, dịch máu đen tụ lại, không phải là máu tươi.

Ở heo mắc bệnh tả, khi cấp tính, heo có thể bị sốt cao nhưng không có triệu chứng trong vài ngày đầu. Sau đó, heo kém ăn và bỏ ăn. Các chi có thể chuyển sang màu xanh tím, xuất huyết trên tai và bụng. Chúng run rẩy, thở bất thường, đứng không vững, chết sau 5 - 7 ngày nhiễm bệnh.

Dịch tả heo châu Phi có thể lây nhiễm thông qua vận chuyển, lưu hành thịt lợn bị nhiễm bệnh.