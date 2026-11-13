Nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông

Đài KAN của Israel hôm qua đưa tin nội các an ninh do Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu dẫn đầu đã ra lệnh cho quân đội xúc tiến chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran. Chỉ đạo trên được công bố sau khi lãnh đạo đối lập Gadi Eisenkot cảnh báo ông Netanyahu không được điều động quân đội cho đến khi chính phủ mới được thành lập nếu chưa có mối đe dọa trực tiếp và tức thời .

Cuối tuần qua, Tổng thống Israel Isaac Herzog vừa trao cơ hội cho ông Eisenkot thành lập chính phủ mới sau khi liên minh cầm quyền của ông Netanyahu mất thế đa số tại quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử tháng 10. Dù đối mặt nguy cơ mất quyền lực nếu phe ông Eisenkot thành lập chính phủ, ông Netanyahu vẫn kiên quyết duy trì chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Thông tin Israel chuẩn bị tấn công Iran lan truyền trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang và tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, theo Al Jazeera. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ quay lại biện pháp quân sự nếu nỗ lực ngoại giao do Qatar làm trung gian không mang đến thỏa thuận cho Washington và Tehran.

Thành viên IRGC bên cạnh UAV Shahed-139 tại Tehran Ảnh: AP

Kênh truyền hình Al Mayadeen ở Li Băng hôm 11.11 dẫn lời ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố nếu Mỹ quay lại tấn công Iran, quân đội nước này sẽ mở rộng phạm vi trả đũa ra khỏi khu vực và đặt các căn cứ của Mỹ, từ Tây Á đến châu Âu, vào tầm ngắm.

Còn theo Hãng thông tấn ISNA, tướng Kioumars Heydari, Phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, cho biết đã hoàn tất việc cập nhật danh sách những mục tiêu quân sự tiềm tàng trong trường hợp chiến sự tái bùng phát. Về phần mình, tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định nỗ lực phát triển tên lửa của nước này sẽ vẫn tiếp tục, bất chấp những lời đe dọa và các biện pháp trừng phạt.

Cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán Iran, Chủ tịch quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết nước này sẽ tập trung xây dựng "năng lực răn đe bền vững" nếu đàm phán bất thành. Ông Ghalibaf cũng nói rõ eo biển Hormuz sẽ không bao giờ quay lại thực trạng như trước khi Mỹ và Israel phát động chiến sự.

Trong một diễn biến khác, Ả Rập Xê Út hôm qua cho biết các mảnh vỡ xuất phát từ 2 tên lửa đạn đạo bị đánh chặn đã rơi xuống vùng Mecca, nơi tọa lạc thánh địa thiêng liêng của Hồi giáo. Đài truyền hình quốc gia Ả Rập Xê Út xác định những địa điểm mảnh vỡ rơi xuống là làng Sabuhah, cách đại thánh đường Mecca khoảng 35 km về hướng đông bắc, và Wadi al-Maghmas, cách đó 21 km về hướng đông.