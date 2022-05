Nguyên nhân bất ngờ gây béo bụng

Nhật báo South China Morning Post mới đây dẫn nguồn một nghiên cứu mới của nhóm chuyên gia thuộc trung tâm nghiên cứu y tế Mayo Clinic (bang Minnesota, Mỹ) cho hay tình trạng “ngủ không đủ giấc” có thể làm tăng 9% lượng mỡ bụng và 11% lượng mỡ nội tạng - vốn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh lý về tim mạch và chuyển hóa.

Phát hiện đã được công bố trên tờ The Journal of the American College of Cardiology (tạm dịch: chuyên san của Đại học Tim mạch Mỹ).

Thành viên nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Virend Somers - chuyên gia y học tim mạch của Mayo Clinic, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy thiếu ngủ - ngay cả với người trẻ, khỏe mạnh và tương đối gầy - có liên quan mật thiết đến tình trạng tích tụ calo, tăng cân và tăng lượng mỡ bên trong bụng”.





Tiến sĩ Somers giải thích ở trạng thái bình thường của cơ thể, chất béo sẽ tích tụ dưới da, nhưng việc ngủ không đủ giấc dường như đã làm chuyển hướng chất béo đến các khoang nội tạng và gây ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe.

Chuyên gia này cũng khuyến nghị rằng mọi người nên đặc biệt chú ý chất lượng giấc ngủ nếu muốn duy trì sức khỏe. Còn đối với những người thường xuyên thiếu ngủ do bệnh lý hoặc yêu cầu công việc, cần có các biện pháp tăng cường tập luyện thể dục và lựa chọn thực phẩm lành mạnh để cân bằng lại cơ thể và hạn chế tác hại do thiếu ngủ gây ra.