Nguyên nhân dễ nổi mụn khi ăn, uống thực phẩm nhiều đường, ngọt

Theo thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thanh Huyền, Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng), chế độ ăn nhiều đường và tình trạng thừa cân, béo phì có thể làm tăng nồng độ androgen bất thường. Sự gia tăng đột ngột của androgen ở cả nam và nữ, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì khiến tuyến bã nhờn mở rộng và sản xuất dầu gấp nhiều lần bình thường.

Khi nồng độ androgen tăng cao, tuyến bã nhờn bị kích thích sản xuất quá mức dầu thừa, lượng dầu thừa này kết hợp với tế bào chết gây bít tắc lỗ chân lông tạo môi trường cho vi khuẩn Cutibacterium acnes phát triển, dẫn đến tình trạng viêm và hình thành mụn.

Đồ uống nhiều đường, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao khiến mụn dễ dàng xuất hiện ẢNH: LIÊN CHÂU

Bác sĩ Huyền cho biết, nhiều bằng chứng khoa học cho thấy chế độ ăn chứa nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều chất béo hay sữa động vật là yếu tố làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh trứng cá.



Các loại thực phẩm như bánh mì trắng, đồ uống có đường, kẹo, và tinh bột tinh chế khiến đường huyết tăng nhanh đột ngột. Khi đó, cơ thể tiết ra một lượng lớn Insulin - làm tăng nồng độ yếu tố tăng trưởng giống insulin-1 (IGF-1) và tăng sản xuất androgen, từ đó thúc đẩy tuyến bã nhờn tiết dầu và đẩy nhanh quá trình sừng hóa cổ nang lông, khiến mụn mọc lên ồ ạt.

Thói quen ăn uống, trong đó, ở thanh thiếu niên thường có xu hướng ăn các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, đồ ngọt, nước ngọt, nước ngọt có ga… khiến làn da vừa chịu tác động từ nội tiết nội sinh, vừa chịu tác động từ yếu tố ngoại sinh là thực phẩm, thúc đẩy quá trình viêm và tăng tiết bã nhờn, khiến mụn dễ bùng lên.

"Chế độ ăn nhiều đường còn làm tăng stress ô xy hóa, phá hủy collagen, khiến làn da dễ lão hóa, xỉn màu và lâu phục hồi sau mụn. Một chế độ ăn có tải lượng đường huyết thấp sẽ giúp cải thiện tình trạng mụn tốt hơn nhiều so với nhóm ăn nhiều thực phẩm tinh chế.

Nếu không có một chế độ dinh dưỡng đúng đắn để làm giảm các đợt bùng phát nội tiết, mụn tuổi dậy thì rất dễ để lại sẹo rỗ và vết thâm vĩnh viễn", bác sĩ của Viện Dinh dưỡng lưu ý.