Nguyên Thanh, Ngọc Hoa dự giải chạy hấp dẫn lần đầu được tổ chức tại Hà Nội

Sáng 21.7, Hà Nội và BTC có buổi gặp gỡ báo chí, các CLB chạy bộ (run club) để công bố thông tin chi tiết về giải chạy chuyên nghiệp quốc tế Pocari Sweat Run 2026 (PSR 2026).

Đây là cột mốc đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên giải chạy quy mô quốc tế này được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13.9.2026, quy tụ 5.000 VĐV tham gia tranh tài tại hai địa điểm xuất phát: Công viên Thống Nhất (đối với cự ly 21km) và Công viên Hòa Bình (đối với cự ly 3Km - 5Km - 10Km). Tổng giá trị giải thưởng là 190 triệu đồng tiền mặt.

Đáng chú ý, giải năm nay có sự tham dự của một số tuyển thủ điền kinh Việt Nam là Nguyên Thanh, Ngọc Hoa… cùng nhiều VĐV nổi tiếng khác sẽ đăng ký trong thời gian tới.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội phát biểu Ảnh: BTC

Đại diện các CLB chạy tham gia sự kiện Ảnh: BTC

Nguyên Thanh (1995) từng giành HCV SEA Games 31, thống trị ở đường chạy marathon tại các giải đấu trong nước trong nhiều năm. Ngọc Hoa sinh năm 2000, từng 4 lần vô địch quốc gia và giành HCĐ SEA Games 31 nội dung marathon.

Pocari Sweat Run lần đầu được tổ chức tại Singapore vào năm 2012 và từ đó trở nên phổ biến tại Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia… Năm 2019, giải chính thức được tổ chức tại Việt Nam. Qua 5 mùa giải thành công ở TP.HCM, giải chạy đồng hành cùng hơn 30.000 VĐV với những cung đường chạy an toàn, hệ thống trạm tiếp nước khoa học cùng các hoạt động đa dạng tập trung vào runner xứng tầm một giải chạy quy mô quốc tế.

BTC gặp gỡ báo chí ngày 21.7 Ảnh: BTC

Năm đầu tiên giải được tổ chức tại Hà Nội với mong muốn góp phần vào phong trào rèn luyện thể thao Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung. Đặc biệt, bước sang mùa giải thứ 6 được tổ chức tại Hà Nội, giải chạy phối hợp cùng VRace - đơn vị tiên phong tổ chức giải chạy chuyên nghiệp tại Việt Nam. Sự hợp tác này đảm bảo tính chỉn chu, an toàn trong công tác vận hành, nâng cấp toàn diện trải nghiệm của VĐV và tính chuyên môn cao nhất cho giải năm nay.



Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài, cho biết: "Tôi hy vọng giải sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động thể thao cộng đồng tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và lối sống năng động".

