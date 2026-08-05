Nguyễn Thùy Linh thua chóng vánh trước tay vợt Trung Quốc ở giải Hàn Quốc Masters 2026

Nguyễn Thùy Linh chưa kịp hồi phục thể lực

Sai khi giành vị trí á quân ở giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục tranh tài ở giải Hàn Quốc Masters, cũng nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới.

Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Hai giải đấu diễn ra cận kề cùng với việc tiến sâu đến tận chung kết ở giải Đài Loan nên tay vợt 29 tuổi Nguyễn Thùy Linh có dấu hiệu chưa kịp hồi phục về thể lực. Trong khi đó đối thủ của cô ở vòng 1 giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2026, tay vợt 19 tuổi Xu Wen Jing (Trung Quốc) trên đà thăng tiến và có trạng thái thi đấu sung mãn.

Vì thế dù xếp hạng 23 thế giới, là hạt giống số 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters và hơn đối thủ 70 bậc nhưng Nguyễn Thùy Linh để thua khá chóng vánh với tỷ số 0-2 (10/21, 10/21). Xu Wen Jing với khả năng điều cầu đa dạng, có độ khó cao và tấn công hiệu quả đã áp đảo trước Nguyễn Thùy Linh ở cả 2 ván đấu. Đây không phải là lần đầu tiên tay vợt Trung Quốc đánh bại đối thủ mạnh hơn bởi trước đó cô từng thắng Tomoka Miyazaki (Nhật Bản, hạng 8 thế giới).

Niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam, tay vợt Nguyễn Thùy Linh dừng bước sớm ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters. Tuy nhiên vẫn còn các đại diện khác của cầu lông Việt Nam sẽ tranh tài hôm nay khi Vũ Thị Trang gặp Wang Pei-yu (Đài Loan, hạng 97 thế giới), Nguyễn Hải Đăng gặp Wang Po-wei (Đài Loan, hạng 44 thế giới). Ở nội dung đôi nam nữ, Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh giành quyền vào vòng 16 khi thắng Patrick Volkmann/Franziska Volkmann (Đức).



