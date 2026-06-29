Nhà 3 con nhỏ, xe 5 chỗ không lắp đủ ghế trẻ em phải làm sao?

Gia đình tôi có 3 con nhỏ, năm nay lần lượt 7 tuổi, 5 tuổi và 2 tuổi. Hiện tôi đang sử dụng chiếc Toyota Corolla Cross. Nhiều năm qua, chiếc xe vẫn phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cả nhà. Cuối tuần đưa các con đi chơi, dịp lễ về quê hay thỉnh thoảng đi du lịch ngắn ngày. Mọi thứ đều vừa vặn. Dù không quá rộng rãi nhưng cả nhà đều có đủ chỗ ngồi.

Thế nhưng gần đây, khi đọc thông tin về quy định mới liên quan đến ghế an toàn trẻ em, tôi bắt đầu ngồi tính thử. Đứa út 2 tuổi gần như chắc chắn phải có ghế trẻ em chuyên dụng. Hai bé còn lại, tùy theo chiều cao và cân nặng thực tế, cũng có thể cần ghế phù hợp hoặc ghế nâng. Đến lúc đó, tôi mới chợt nghĩ, nếu cả 3 đứa đều cần thiết bị riêng thì sẽ sắp xếp thế nào trên chiếc xe hiện tại?

Nghe thì đơn giản, nhưng càng tìm hiểu tôi càng thấy đây là một bài toán không dễ. Tôi thử nhìn lại hàng ghế sau của xe mình. Bình thường ba đứa trẻ ngồi cạnh nhau vẫn ổn. Nhưng ghế trẻ em lại khác. Chúng to hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi trước đây. Chỉ cần lắp hai ghế là hàng ghế thứ hai đã gần như không còn khoảng trống. Không thể lắp ghế thứ 3.

Khác với xe cỡ lớn, việc lắp đủ 3 ghế an toàn ở hàng hai trên nhưng những dòng ô tô cỡ nhỏ rất khó ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Lên các hội nhóm, diễn đàn về ô tô trên mạng, tôi thấy không ít phụ huynh cũng đang băn khoăn chuyện tương tự. Rất nhiều người chia sẻ ở trong hoàn cảnh như tôi, khi xe của họ chỉ đặt vừa hai ghế trẻ em. Người khác cho biết phải chọn những mẫu ghế có thiết kế đặc biệt nhỏ hoặc đơn giản chỉ là các dây đai đơn giản mới hy vọng bố trí đủ ba vị trí. Nhưng như vậy lại lo ngại không đạt tiêu chuẩn.

Trước đây tôi mua xe đơn giản chỉ nghĩ một chiếc xe được đăng ký 5 chỗ với mức giá vừa phải đã đủ cho gia đình 5 người. Nhưng xem ra với quy định mới về ghế an toàn trẻ em sắp áp dụng thì không hẳn như vậy.

Điều làm tôi băn khoăn nhất là nếu thực sự không thể bố trí đủ chỗ cho cả ba thiết bị an toàn thì nên xử lý ra sao. Cho bé lớn nhất ngồi bằng dây an toàn như người lớn? Chuyển một bé lên ghế phụ phía trước? Tìm loại ghế nhỏ gọn hơn? Hay cuối cùng phải nghĩ đến chuyện đổi sang một chiếc xe rộng hơn?

Thành thật mà nói, tôi chưa có câu trả lời. Tôi đoán nhiều gia đình cũng đang ở trong tình cảnh tương tự. Trước đây khi mua xe, chúng ta thường tính khá đơn giản. Nhà 4 - 5 người thì mua xe 5 chỗ. Nhà đông hơn thì cân nhắc xe 7 chỗ. Cách tính đó nghe hoàn toàn hợp lý và đã được áp dụng nhiều năm nay.

Nhưng khi yêu cầu về an toàn cho trẻ em được đặt ra rõ ràng hơn, có lẽ nhiều người sẽ phải nhìn chiếc xe của mình theo một cách khác. Thay vì chỉ quan tâm có đủ chỗ ngồi hay không, câu hỏi lúc này là có đủ không gian để bố trí chỗ ngồi an toàn cho trẻ hay không.

Tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện đổi xe chỉ vì lý do đó. Một chiếc xe lớn hơn đồng nghĩa với nhiều chi phí phát sinh, từ giá mua ban đầu cho đến chi phí sử dụng sau này. Hơn nữa, nhiều gia đình vốn đã tính toán tài chính rất kỹ trước khi quyết định mua xe.

Chính vì vậy, câu chuyện ghế trẻ em có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở việc mua thêm một phụ kiện mới. Với những gia đình có nhiều con nhỏ, đây có thể là lúc chúng tôi phải cân nhắc lại cách sử dụng xe hằng ngày, cách bố trí chỗ ngồi cho các con và thậm chí là cả nhu cầu phương tiện trong tương lai.

Tôi vẫn cho rằng quy định mới là cần thiết nếu mục tiêu cuối cùng là bảo vệ trẻ em tốt hơn khi ngồi trên ô tô. Nhưng ở góc độ một người bố có 3 con nhỏ và đang sử dụng xe 5 chỗ, tôi vẫn loay hoay, chưa thể tìm ra trả lời cho bài toán trước mắt.



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