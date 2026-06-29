Ngay từ khi quy định được công bố, nhiều phụ huynh đã chủ động tìm hiểu và trang bị ghế chuyên dụng cho con. Không ít gia đình cho biết đây là thiết bị cần thiết, nhất là khi thường xuyên di chuyển trên những hành trình dài.

Việc lắp ghế chuyên dụng cho trẻ em trên ô tô là cần thiết để bảo vệ trẻ nhỏ trên xe, giảm thiểu rủi ro khi chẳng may xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

Nhà đông con đi xe 5 chỗ, lắp ghế an toàn trẻ em thế nào

Thế nhưng, cũng không ít phụ huynh vẫn đang "loay hoay" tìm cách thực hiện, nhất là những gia đình có 3 con nhỏ sử dụng xe 5 chỗ. Với việc phải lắp từ 2-3 ghế trẻ em khiến không gian bên trong xe trở nên chật chội và việc bố trí chỗ ngồi cũng gặp nhiều khó khăn.

Đối với những gia đình đông con, câu chuyện không chỉ dừng ở việc lắp đủ ghế mà còn là cách chăm sóc trẻ trong suốt quá trình di chuyển. Đặc biệt trên các chuyến đi xa, nhiều phụ huynh cho biết việc vừa bảo đảm an toàn, vừa xử lý các tình huống phát sinh với trẻ nhỏ trên cao tốc là điều không đơn giản.

Đối với những gia đình đông con, việc lắp ghế an toàn cho trẻ em khiến xe trở nên chật chội và việc bố trí chỗ ngồi cũng gặp nhiều khó khăn

Theo quy định, từ ngày 1.7.2026, không phải mọi ghế trẻ em đang bán trên thị trường đều được phép sử dụng. Thiết bị an toàn phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật theo quy định hoặc tiêu chuẩn quốc tế được công nhận. Quy định này áp dụng với ô tô chở người không kinh doanh, trong khi xe kinh doanh vận tải hành khách như taxi, xe hợp đồng, xe khách... thuộc trường hợp không bắt buộc.