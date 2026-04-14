Đời sống Cộng đồng

Nhà thờ gần 140 năm tuổi ở miền Tây mang kiến trúc Gothic Pháp độc đáo

Nam Long - Trí Trần
14/04/2026 05:30 GMT+7

Tọa lạc tại Vĩnh Long, nhà thờ Mặc Bắc gần 10 năm tuổi là một trong những công trình Công giáo lâu đời bậc nhất miền Tây, nổi bật với kiến trúc Gothic Pháp, tháp chuông cao và không gian xanh bao quanh.

Tuyệt tác kiến trúc ở miền Tây

Nằm ở ấp 1, xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), nhà thờ Mặc Bắc được khởi công xây dựng năm 1886 và khánh thành năm 1887. Công trình là tâm huyết của linh mục Jean Marie Fougerouse (thường gọi là cha Phụng). 

Toàn cảnh nhà thờ Mặc Bắc

ẢNH: TRÍ TRẦN

Tòa thánh đường uy nghiêm

ẢNH: TRÍ TRẦN

Với khát vọng kiến tạo biểu tượng đức tin tương tự nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, cha Phụng đã tự tay phác thảo họa đồ và trình lên Đức Giám mục Dominique Lefèbvre (Đức cha Ngãi) - Giám mục Giáo phận Sài Gòn lúc bấy giờ để phê duyệt. Từ những nét vẽ đầu tiên, một tuyệt tác kiến trúc đã hình thành, trở thành niềm tự hào bền vững của đồng bào Công giáo ở tỉnh Trà Vinh (cũ).

Bên trong thánh đường

ẢNH: TRÍ TRẦN

Tượng chúa Giêsu

ẢNH: TRÍ TRẦN

Điểm nhấn của công trình là nhà thờ với 2 tháp chuông đối xứng hai bên. Mặt tiền xây dựng từ gạch màu hồng nhạt, tạo nên vẻ đẹp cổ điển và trang nhã.

Nhà thờ Mặc Bắc được thiết kế bởi kiến trúc sư J. Bourard. Để đảm bảo sự bền vững và thẩm mỹ theo kiểu Gothic Pháp, hầu hết vật liệu chính từ khung thép đến các nguyên vật liệu đi kèm, cũng như các họa tiết trang trí đều được vận chuyển bằng tàu biển từ Pháp về cảng Sài Gòn, sau đó theo đường sông Hậu để về tới Cầu Quan.

Đèn chùm pha lê và hệ thống các ô cửa sổ được lắp kính màu rực rỡ

ẢNH: TRÍ TRẦN

Tranh về cuộc đời của Chúa Giêsu

ẢNH: TRÍ TRẦN

Bàn làm lễ giữa thánh đường

ẢNH: TRÍ TRẦN

Năm 1998, cha sở Phêrô Nguyễn Phước Lợi cho trùng tu nhà thờ và đến năm 2008 mới hoàn thành, có diện mạo như ngày nay. Đến nay, nhà thờ Mặc Bắc là một trong những công trình nổi tiếng bậc nhất Vĩnh Long.

Khuôn viên nhà thờ được bao bọc nhiều mảng xanh

Theo lược sử, nhà thờ Mặc Bắc có tổng diện tích khuôn viên khoảng 5 ha. Tâm điểm của quần thể này là thánh đường uy nghiêm rộng khoảng 1.000 m2, được bao quanh bởi các công trình phụ trợ như nhà tưởng niệm, dãy nhà học giáo lý và nhà chung tạo nên một trung tâm sinh hoạt tôn giáo bề thế và gắn kết.

Tháp chuông cao 36 m

ẢNH: TRÍ TRẦN

Nhà tưởng niệm

ẢNH: TRÍ TRẦN

Bên trong thánh đường là tượng Chúa Giêsu và các thánh ở giữa, mái vòm cong cùng hệ thống đèn chùm pha lê tạo nên vẻ lộng lẫy cho thánh đường. Các ô cửa sổ kính màu được trang trí đẹp mắt, đặc biệt là cửa sổ hình tròn lớn ở trung tâm. Phía trên, các ô cửa sổ được lắp kính màu rực rỡ, không chỉ dùng để trang trí mà còn có tác dụng lọc ánh sáng, tạo nên một không gian huyền ảo, linh thiêng.

Tạo hình hang đá nơi Chúa Giáng sinh

ẢNH: TRÍ TRẦN

Hai hàng cột vuông dọc trải dài hai bên, các đầu cột được chạm trổ hoa văn hình lá (tương tự phong cách Corinthian) rất tỉ mỉ. Đây là điểm nối giữa phần thân cột vững chãi và hệ vòm mềm mại phía trên, cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng của những người thợ xây dựng từ hơn một thế kỷ trước.

Tượng Chúa và các thánh tử đạo trong khuôn viên nhà thờ

ẢNH: TRÍ TRẦN

Dù bản vẽ mang phong cách châu Âu, nhưng khi thi công bằng bàn tay của những thợ thủ công Việt Nam, công trình đã có những biến tấu tinh tế để phù hợp với địa phương. Mái ngói, thay vì dùng đá phiến như các nhà thờ tại Pháp, nhà thờ Mặc Bắc sử dụng hệ thống mái ngói vảy cá, một loại vật liệu quen thuộc trong kiến trúc đình chùa và nhà ở truyền thống của người Việt, giúp tản nhiệt tốt trong khí hậu nhiệt đới.

Khu nhà học giáo lý

ẢNH: TRÍ TRẦN

Bên trong nhà tưởng niệm

ẢNH: TRÍ TRẦN

Khuôn viên xung quanh có rất nhiều cây sao, cây dầu hàng trăm năm tuổi. Sự bao bọc của mảng xanh khiến công trình bằng gạch đá trở nên hài hòa với thiên nhiên. 

Xung quanh nhà thờ Mặc Bắc là cánh đồng rộng lớn đang vào mùa lúa chín

ẢNH: TRÍ TRẦN

Ông Lê Thanh Tài (45 tuổi, giáo dân của nhà thờ Mặc Bắc) chia sẻ: "Với những người sinh ra và lớn lên dưới bóng nhà thờ này như tôi, hàng cây sao, cây dầu cổ thụ kia không chỉ là bóng mát, mà là cả một phần ký ức. Từ lúc còn là đứa trẻ theo cha mẹ đi lễ cho đến khi trưởng thành, mỗi lần bước chân vào đây, lòng tôi thấy bình yên lạ thường. Nhà thờ Mặc Bắc không chỉ là nơi thờ phượng, mà như ngôi nhà chung, nơi lưu giữ hồn cốt và đức tin của bao thế hệ người dân địa phương".

