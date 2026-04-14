Nhà thờ gần 140 năm tuổi ở miền Tây mang kiến trúc Gothic Pháp độc đáo

Tuyệt tác kiến trúc ở miền Tây

Nằm ở ấp 1, xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), nhà thờ Mặc Bắc được khởi công xây dựng năm 1886 và khánh thành năm 1887. Công trình là tâm huyết của linh mục Jean Marie Fougerouse (thường gọi là cha Phụng).

Với khát vọng kiến tạo biểu tượng đức tin tương tự nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, cha Phụng đã tự tay phác thảo họa đồ và trình lên Đức Giám mục Dominique Lefèbvre (Đức cha Ngãi) - Giám mục Giáo phận Sài Gòn lúc bấy giờ để phê duyệt. Từ những nét vẽ đầu tiên, một tuyệt tác kiến trúc đã hình thành, trở thành niềm tự hào bền vững của đồng bào Công giáo ở tỉnh Trà Vinh (cũ).

Điểm nhấn của công trình là nhà thờ với 2 tháp chuông đối xứng hai bên. Mặt tiền xây dựng từ gạch màu hồng nhạt, tạo nên vẻ đẹp cổ điển và trang nhã.

Nhà thờ Mặc Bắc được thiết kế bởi kiến trúc sư J. Bourard. Để đảm bảo sự bền vững và thẩm mỹ theo kiểu Gothic Pháp, hầu hết vật liệu chính từ khung thép đến các nguyên vật liệu đi kèm, cũng như các họa tiết trang trí đều được vận chuyển bằng tàu biển từ Pháp về cảng Sài Gòn, sau đó theo đường sông Hậu để về tới Cầu Quan.

Năm 1998, cha sở Phêrô Nguyễn Phước Lợi cho trùng tu nhà thờ và đến năm 2008 mới hoàn thành, có diện mạo như ngày nay. Đến nay, nhà thờ Mặc Bắc là một trong những công trình nổi tiếng bậc nhất Vĩnh Long.

Theo lược sử, nhà thờ Mặc Bắc có tổng diện tích khuôn viên khoảng 5 ha. Tâm điểm của quần thể này là thánh đường uy nghiêm rộng khoảng 1.000 m2, được bao quanh bởi các công trình phụ trợ như nhà tưởng niệm, dãy nhà học giáo lý và nhà chung tạo nên một trung tâm sinh hoạt tôn giáo bề thế và gắn kết.

Tháp chuông cao 36 m

Bên trong thánh đường là tượng Chúa Giêsu và các thánh ở giữa, mái vòm cong cùng hệ thống đèn chùm pha lê tạo nên vẻ lộng lẫy cho thánh đường. Các ô cửa sổ kính màu được trang trí đẹp mắt, đặc biệt là cửa sổ hình tròn lớn ở trung tâm. Phía trên, các ô cửa sổ được lắp kính màu rực rỡ, không chỉ dùng để trang trí mà còn có tác dụng lọc ánh sáng, tạo nên một không gian huyền ảo, linh thiêng.

Hai hàng cột vuông dọc trải dài hai bên, các đầu cột được chạm trổ hoa văn hình lá (tương tự phong cách Corinthian) rất tỉ mỉ. Đây là điểm nối giữa phần thân cột vững chãi và hệ vòm mềm mại phía trên, cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng của những người thợ xây dựng từ hơn một thế kỷ trước.

Dù bản vẽ mang phong cách châu Âu, nhưng khi thi công bằng bàn tay của những thợ thủ công Việt Nam, công trình đã có những biến tấu tinh tế để phù hợp với địa phương. Mái ngói, thay vì dùng đá phiến như các nhà thờ tại Pháp, nhà thờ Mặc Bắc sử dụng hệ thống mái ngói vảy cá, một loại vật liệu quen thuộc trong kiến trúc đình chùa và nhà ở truyền thống của người Việt, giúp tản nhiệt tốt trong khí hậu nhiệt đới.

Khuôn viên xung quanh có rất nhiều cây sao, cây dầu hàng trăm năm tuổi. Sự bao bọc của mảng xanh khiến công trình bằng gạch đá trở nên hài hòa với thiên nhiên.

Ông Lê Thanh Tài (45 tuổi, giáo dân của nhà thờ Mặc Bắc) chia sẻ: "Với những người sinh ra và lớn lên dưới bóng nhà thờ này như tôi, hàng cây sao, cây dầu cổ thụ kia không chỉ là bóng mát, mà là cả một phần ký ức. Từ lúc còn là đứa trẻ theo cha mẹ đi lễ cho đến khi trưởng thành, mỗi lần bước chân vào đây, lòng tôi thấy bình yên lạ thường. Nhà thờ Mặc Bắc không chỉ là nơi thờ phượng, mà như ngôi nhà chung, nơi lưu giữ hồn cốt và đức tin của bao thế hệ người dân địa phương".