Thời sự Dân sinh

Nha Trang: Cấm một chiều xe tải và xe khách qua cầu Trần Phú do xói lở

Hiền Lương
Hiền Lương
28/11/2025 12:34 GMT+7

Sau đợt mưa lũ lịch sử kết hợp triều cường và sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 15, mố cầu Trần Phú (phía bắc), tuyến giao thông huyết mạch ở Nha Trang, Khánh Hòa đã bị xói lở nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 28.11, khu vực tứ nón mố cầu (phần gia cố xung quanh mố cầu) và mố cầu bên phải (phía bắc cầu Trần Phú) ở Nha Trang, Khánh Hòa bị dòng nước lũ khoét sâu, làm bật lớp bê tông bảo vệ và để lộ phần móng. Trước nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng đã khẩn cấp phong tỏa một phần giao thông và triển khai sửa chữa để bảo vệ công trình và bảo đảm an toàn cho người dân.

Cầu huyết mạch nhất Nha Trang xói lở nặng sau lũ, biện pháp khắc phục - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khắc phục xói lở cầu Trần Phú

ẢNH: Đ.T

Để đảm bảo an toàn, từ 23 giờ 30 ngày 27.11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã tạm cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Trần Phú theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng vào trung tâm Nha Trang. Hướng ngược lại vẫn cho phép lưu thông bình thường.

Các phương tiện bị hạn chế được phân luồng sang tuyến Phạm Văn Đồng - Tôn Thất Tùng - 2 Tháng 4 - Xóm Cồn - Trần Phú và sử dụng cầu Xóm Bóng thay cho cầu Trần Phú. Riêng các đoàn xe lớn đưa khách tham quan Tháp Bà Ponagar được bố trí phương án trả khách tại khu vực đường 2 Tháng 4, trước khu di tích và tiếp tục di chuyển đến bãi đỗ xe theo quy định.

Cầu huyết mạch nhất Nha Trang xói lở nặng sau lũ, biện pháp khắc phục - Ảnh 2.

Mố cầu phía bắc cầu Trần Phú ở Nha Trang đang bị xói lở nghiêm trọng

ẢNH: Đ.T

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng đang tập trung xử lý khẩn cấp vị trí sạt lở. Công tác khắc phục gồm thu dọn phần bê tông bị hư hỏng, kiểm tra độ rỗng và độ ổn định của nền móng, đồng thời đổ đá hộc và bê tông để khóa, gia cố lại các vị trí bị xói lở.

Song song đó, đơn vị kỹ thuật tiến hành kiểm định tổng thể mố cầu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng sau đợt lũ, làm cơ sở cho phương án sửa chữa lâu dài.

Cầu huyết mạch nhất Nha Trang xói lở nặng sau lũ, biện pháp khắc phục - Ảnh 3.

Góc mố cầu Trần Phú đang được gia cố chống xói lở

ẢNH: Đ.T

Bước tiếp theo, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai giải pháp gia cố bền vững cho chân mố cầu, như bổ sung hệ thống kè bảo vệ, tăng cường lớp bê tông chống xói lở, thiết kế bổ sung các cấu kiện tiêu thoát nhằm giảm áp lực dòng chảy trong các đợt mưa lũ lớn.

Cầu Trần Phú được xây dựng từ năm 1999 và đưa vào khai thác năm 2002, dài hơn 458 m, rộng 22 m với 4 làn xe. Đây là tuyến kết nối trọng yếu của đô thị Nha Trang, nên bất kỳ sự cố nào cũng ảnh hưởng lớn đến giao thông đô thị ở đây.

