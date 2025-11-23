Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Nha Trang khẩn trương làm sạch bờ biển, chuẩn bị đón du khách trở lại

Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyễn Ngọc Phúc
23/11/2025 09:13 GMT+7

Chiều 22.11, Sở VH-TT-DL Khánh Hòa phối hợp với Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa tổ chức chiến dịch dọn rác dọc bãi biển Nha Trang. Gần 300 tình nguyện viên đến từ các doanh nghiệp du lịch, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và nhiều du khách nước ngoài đã tham gia hoạt động.

Sau đợt mưa lũ vừa qua, lượng rác lớn từ thượng nguồn đổ về, trôi dạt phủ kín nhiều đoạn bãi biển Nha Trang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và hoạt động du lịch. Các nhóm tình nguyện đến từ khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, vận tải du lịch… trên địa bàn P.Nha Trang và Bắc Nha Trang đã chia thành từng đội, khẩn trương thu gom rác, cành cây, chai nhựa và các loại vật liệu bị sóng đánh lên bờ.

Nha Trang khẩn trương làm sạch bờ biển, chuẩn bị đón du khách trở lại- Ảnh 1.

Hơn 300 tình nguyện viên đến từ các doanh nghiệp du lịch, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và nhiều du khách nước ngoài tham gia

ẢNH: XUÂN THÀNH

Toàn bộ lượng rác sau khi thu gom được tập kết để Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang vận chuyển đi xử lý. Đại diện công ty cho biết sau lũ, mỗi ngày lượng rác trôi dạt vào bờ biển tăng đột biến, vượt xa khả năng xử lý của lực lượng thu gom.

Nha Trang khẩn trương làm sạch bờ biển, chuẩn bị đón du khách trở lại- Ảnh 2.

Nhiều rác thải sinh hoạt và cành cây lớn trôi dạt vào bãi biển

ẢNH: XUÂN THÀNH

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, cho biết: "Mưa lũ gây ra khối lượng rác khổng lồ dạt vào bãi biển, vượt xa khả năng xử lý của lực lượng môi trường đô thị. Việc cộng đồng du lịch chung tay dọn rác không chỉ hỗ trợ thành phố mà còn nhằm giữ gìn hình ảnh bãi biển Nha Trang sạch đẹp, sẵn sàng đón du khách trở lại".

Nha Trang khẩn trương làm sạch bờ biển, chuẩn bị đón du khách trở lại- Ảnh 3.

Thân cây lớn trôi dạt trên bãi biển được nhiều thanh niên khiêng dọn

ẢNH: XUÂN THÀNH

Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục duy trì các đợt dọn rác trong những ngày tới, tùy theo lượng rác trôi dạt về sau lũ, đồng thời kêu gọi thêm doanh nghiệp, trường học và các nhóm tình nguyện cùng tham gia.

Nha Trang khẩn trương làm sạch bờ biển, chuẩn bị đón du khách trở lại- Ảnh 4.

Đông đảo đoàn viên và sinh viên dọn dẹp rác trên bãi biển Nha Trang sáng 22.11

ẢNH: B.D

Sáng cùng ngày, tại biển Trần Phú, hàng trăm lượt đoàn viên và sinh viên cũng đã khẩn trương dọn rác, phân loại và hỗ trợ vận chuyển về điểm tập kết. Hoạt động góp phần làm sạch bãi biển Nha Trang, sẵn sàng đón khách trở lại sau đợt lũ lớn.

Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung tan hoang sau trận ngập lụt lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

