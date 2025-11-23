Nha Trang khẩn trương làm sạch bờ biển, chuẩn bị đón du khách trở lại

Sau đợt mưa lũ vừa qua, lượng rác lớn từ thượng nguồn đổ về, trôi dạt phủ kín nhiều đoạn bãi biển Nha Trang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và hoạt động du lịch. Các nhóm tình nguyện đến từ khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, vận tải du lịch… trên địa bàn P.Nha Trang và Bắc Nha Trang đã chia thành từng đội, khẩn trương thu gom rác, cành cây, chai nhựa và các loại vật liệu bị sóng đánh lên bờ.
Toàn bộ lượng rác sau khi thu gom được tập kết để Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang vận chuyển đi xử lý. Đại diện công ty cho biết sau lũ, mỗi ngày lượng rác trôi dạt vào bờ biển tăng đột biến, vượt xa khả năng xử lý của lực lượng thu gom.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, cho biết: "Mưa lũ gây ra khối lượng rác khổng lồ dạt vào bãi biển, vượt xa khả năng xử lý của lực lượng môi trường đô thị. Việc cộng đồng du lịch chung tay dọn rác không chỉ hỗ trợ thành phố mà còn nhằm giữ gìn hình ảnh bãi biển Nha Trang sạch đẹp, sẵn sàng đón du khách trở lại".
Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục duy trì các đợt dọn rác trong những ngày tới, tùy theo lượng rác trôi dạt về sau lũ, đồng thời kêu gọi thêm doanh nghiệp, trường học và các nhóm tình nguyện cùng tham gia.
Sáng cùng ngày, tại biển Trần Phú, hàng trăm lượt đoàn viên và sinh viên cũng đã khẩn trương dọn rác, phân loại và hỗ trợ vận chuyển về điểm tập kết. Hoạt động góp phần làm sạch bãi biển Nha Trang, sẵn sàng đón khách trở lại sau đợt lũ lớn.
Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung tan hoang sau trận ngập lụt lịch sử
Bình luận (0)