Mưa lũ gây thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng, Khánh Hòa kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp

Khánh Hòa thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng

Ngày 22.11, Tỉnh ủy Khánh Hòa có báo cáo về tình hình diễn biến, thiệt hại và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo ước tính sơ bộ, mưa lũ gây thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỉ đồng tại Khánh Hòa. Toàn tỉnh ghi nhận 14 người tử vong, gồm 8 người chết do sạt lở trên QL27C, đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn; 6 người tử vong do mưa lũ. Ngoài ra còn có 1 người mất tích và 20 người bị thương.

Tỉnh Khánh Hòa ước tỉnh thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng do mưa lũ gây ra ẢNH: BÁ DUY

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa có 15.996 hộ (với 48.339 nhân khẩu) bị ngập sâu từ 1 - 3 m; 157 ha thủy sản và một số ao đìa nuôi tôm thẻ và ốc hương bị nước tràn bờ. Nhiều tuyến đường giao thông, đặc biệt là QL27C và tuyến đường sắt, bị sạt lở, hư hỏng, chia cắt; hệ thống thủy lợi bị hư hại nặng nề.

Ngay khi lũ xảy ra, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả.

Người dân tỉnh Khánh Hòa thiếu quần áo ấm khi mưa lũ kéo dài ẢNH: BÁ DUY

Hơn 3.900 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng và các lực lượng khác đã được huy động để cứu hộ, cứu nạn; thực hiện di dời 35.495 hộ (hơn 12.128 hộ bị ảnh hưởng nặng) đến nơi an toàn; cung cấp kịp thời lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp

Trước đó, Chỉnh phủ đã hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa 250 tỉ đồng để khắc phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ đảm bảo nhu yếu phẩm ban đầu cho người dân.

Về lâu dài, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thoát lũ khu vực phía tây các phường tại Nha Trang với kinh phí khoảng 4.500 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị nước lũ cô lập ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa kiến nghị Trung ương sớm phê duyệt dự án tuyến đường bộ Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt để đảm bảo an toàn khi mưa lũ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên.

Kiến nghị Trung ương sớm phê duyệt triển khai đầu tư xây dựng hồ chứa nước Đồng Điền từ nguồn ngân sách Trung ương. Hồ sẽ góp phần điều tiết cho khu vực phía bắc Khánh Hòa và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là cho khu vực Khu kinh tế Vân Phong.