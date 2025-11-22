Đà Nẵng kiến nghị siết quy trình vận hành thủy điện

Ngày 22.11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết thành phố đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, trong đó kiến nghị nhiều nội dung liên quan quy trình vận hành, điều tiết xả lũ của các hồ thủy điện.

Theo nội dung công văn, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Bộ NN-MT xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quy trình 1865, theo quyết định số 1865/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Một thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ về hạ du trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị thay thế, điều chỉnh các cụm từ, chức danh quy định tại một số điều ở Quy trình 1865 để phù hợp với luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15.

Bên cạnh đó, xem xét điều chỉnh thời gian mùa lũ "từ ngày 1.9 đến ngày 15.12" thành "từ ngày 1.9 đến ngày 31.12".

UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị nghiên cứu, bổ sung kịch bản vận hành khi lưu lượng về các hồ đạt, vượt ngưỡng mà mực nước hạ du còn thấp thì xem xét vận hành hạ mực nước hồ hoặc vận hành duy trì mực nước hồ.

Ngoài ra, xem xét, hiệu chỉnh cụm từ "xả lũ" thành cụm từ "vận hành điều tiết qua tràn xả sâu" nhằm đảm bảo phù hợp thực tế việc vận hành điều tiết hồ chứa.

Đáng chú ý, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị xem xét quy định tăng dung tích phòng lũ các hồ chứa thủy điện lớn nhất có thể vào đầu mùa lũ để tăng năng lực giảm lũ cho hạ du.

Cụ thể, ứng với trận lũ xảy ra từ ngày 25 - 30.10, trên sông Vu Gia, tổng lượng lũ về hồ hơn 1,68 tỉ m3, trong khi tổng dung tích phòng lũ lớn nhất của các hồ chứa A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi (thượng nguồn sông Vu Gia) hiện chỉ hơn 274,2 triệu m3 (chiếm tỷ lệ 16,3%).

Trên sông Thu Bồn, tổng lượng lũ về hồ hơn 906,3 triệu m3, trong khi tổng dung tích phòng lũ lớn nhất của hồ Sông Tranh 2 (thượng nguồn sông Thu Bồn) hơn 194,3 triệu m3 (chiếm tỷ lệ 21,4%).

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng nhanh, đã có 68 người chết và mất tích

Mưa lũ lịch sử khiến Đà Nẵng thiệt hại khoảng 1.300 tỉ đồng Đợt mưa lũ cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho TP.Đà Nẵng. Thành phố đã sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Mưa lũ khiến 15 người chết, 3 người mất tích, 117 người bị thương; sập hoàn toàn 66 ngôi nhà. Nhiều công trình bên bờ sông Vu Gia bị mưa lũ phá hủy nặng nề ẢNH: MẠNH CƯỜNG Ngoài ra, hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi bị phá hủy nặng nề. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1.300 tỉ đồng. Nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước xây dựng cộng đồng trước thiên tai, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng phòng chống, thiên tại. Cụ thể, hỗ trợ 1.500 tỉ đồng để xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Hội An với chiều dài 5 km; dự án khắc phục xói lở khẩn cấp bờ biển tại thôn Trung Phường (xã Duy Nghĩa) với chiều dài 1 km, kinh phí dự kiến 200 tỉ đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 1.800 tỉ đồng để TP.Đà Nẵng đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, khu tái định cư tập trung ở miền núi và vùng đồng bằng, trung du.



