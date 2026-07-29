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Thế giới

Nhà Trắng yêu cầu Tòa án tối cao siết bỏ phiếu qua thư

Trí Đỗ
Trí Đỗ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.7 yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép thực thi một sắc lệnh hành pháp có thể làm thay đổi đáng kể quy trình bỏ phiếu qua thư, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, theo AP.

Động thái khẩn cấp được đưa ra sau khi Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 1 giữ nguyên phán quyết chặn các nội dung quan trọng trong sắc lệnh ông Trump ký hồi tháng 3. Phán quyết này tạm đình chỉ việc thực thi sắc lệnh tại 23 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và Đặc khu Columbia cho đến sau cuộc bầu cử liên bang.

Nhà Trắng yêu cầu Tòa án tối cao siết bỏ phiếu qua thư- Ảnh 1.

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở bang Virginia (Mỹ) ngày 7.11.2023

Ảnh: Reuters

Sắc lệnh yêu cầu lập danh sách cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu qua thư trên toàn liên bang. Theo kế hoạch, các bang sẽ gửi danh sách này cho Bưu điện Mỹ. Cơ quan này sau đó chỉ được chuyển phiếu bầu qua thư cho những người có tên trong danh sách. 

Sắc lệnh cũng yêu cầu sử dụng mã vạch theo dõi riêng trên phong bì phiếu bầu, đồng thời ưu tiên truy tố các quan chức bầu cử gửi hoặc nhận phiếu bầu của người không đủ điều kiện. Chính quyền ông Trump lập luận các biện pháp này nhằm ngăn người không phải công dân Mỹ tham gia bỏ phiếu.

Tuy nhiên, các quan chức đảng Dân chủ tại 23 bang và Đặc khu Columbia đã kiện, cho rằng Hiến pháp Mỹ trao quyền tổ chức bầu cử chủ yếu cho các bang và quốc hội, không phải tổng thống. Họ cảnh báo sắc lệnh có thể làm tăng nguy cơ cử tri hợp lệ bị loại khỏi quy trình bỏ phiếu.

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 1 cũng cho hay sắc lệnh đã khiến giới chức bầu cử phải chuyển thời gian và nguồn lực khỏi công tác chuẩn bị bầu cử để tìm cách đáp ứng các yêu cầu mới.

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