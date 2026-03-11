Nhà văn Trầm Hương, nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn chỉ cách 'rinh' thưởng 220 triệu đồng

Một số cách "rinh" giải thưởng cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, đã được nhà văn Trầm Hương và nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn chia sẻ tại buổi giao lưu.

40 năm công tác trong ngành điện tại EVNHCMC, với 30 sáng kiến được vận dụng vào thực tiễn mang lại giá trị làm lợi cho đơn vị hàng tỉ đồng, công nhân Đội Quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Chợ Lớn thuộc EVNHCMC - ông Trương Thái Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động năm 2020.

Anh hùng lao động Trương Thái Sơn (đứng) chia sẻ về hành trình 40 năm gắn bó với ngành điện TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại lễ phát động cuộc thi, Anh hùng lao động Trương Thái Sơn đã chia sẻ về hành trình 40 năm gắn bó với ngành điện TP.HCM.

"Nghĩ tới đồng đội, khách hàng và người dân của mình để phục vụ hết lòng…"

Vốn xuất thân từ một gia đình lao động nghèo và đông con, khi còn trẻ, anh thanh niên Trương Thái Sơn đã luôn kiên trì phấn đấu không ngừng, âm thầm đi học bổ túc văn hóa để có bằng trung học phổ thông, rồi đi học nghề kỹ thuật điện, điện công nghiệp và tự đọc thêm rất nhiều cuốn sách về kỹ thuật điện.

Trải qua quá trình công tác tại Nhà máy điện Chợ Quán, Công ty Điện lực Chợ Lớn, với nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ để cống hiến trong công việc, Anh hùng lao động Trương Thái Sơn đã có nhiều kỷ niệm đặc biệt, để lại dấu ấn đối với lãnh đạo, đồng nghiệp ngành điện TP.HCM cũng như người dân TP.HCM trong những sáng kiến của mình dành cho nghề.

Phó tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Thanh Nhã tin tưởng rằng cuộc thi lần đầu tiên sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tác giả trên cả nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Có một lần, ở một trường trung học tại Chợ Lớn, tôi phát hiện một điểm chạm, chập điện, điện bị rò rỉ qua hàng rào của trường. Trường rất đông học sinh, nếu trời mưa, học sinh chẳng may chạm vào hàng rào có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. May mắn là mình phát hiện và khắc phục sớm", ông Sơn chia sẻ.

Là người thợ hằng ngày thực hiện các công việc sửa chữa, đại tu, tiểu tu lưới điện, Anh hùng lao động Trương Thái Sơn cho biết điều đau đáu nhất là phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi làm việc ở bất kỳ điểm nào, ông luôn tìm cách rào chắn để không ảnh hưởng tới người dân xung quanh cũng như bảo vệ cho công nhân an toàn, không xảy ra sự cố.

Nhà báo Đức Trung - Ủy viên Ban Biên tập - Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên (đứng) tại lễ phát động cuộc thi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo ông Sơn, nếu chủ quan, chỉ một phút lơ là xảy ra sự cố đáng tiếc, trước hết sẽ ảnh hưởng tới uy tín của bản thân, của đồng đội và cả cơ quan mình đang công tác. Đó là lý do trong quá trình làm việc, ông luôn ra hiện trường tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ trước để nắm rõ tình hình, để triển khai công việc thuận lợi, trôi chảy.

Sau nhiều lần hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông Sơn được cấp trên tin tưởng giao phó hầu hết những công việc sửa chữa lưới điện ở khu vực Q.5 cũ. Từ đó, áp lực càng lớn nhưng người thợ điện cho rằng đây cũng là động lực để bản thân cố gắng hơn nữa, đặc biệt trong việc cải tiến, sáng kiến "làm sao để anh em đồng nghiệp làm việc nhanh chóng hơn, an toàn hơn".

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó tổng giám đốc EVNHCMC (trái) tặng hoa các khách mời giao lưu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Có nhiều lúc tôi làm một sáng kiến, cảm thấy chưa đạt, tối về nằm ngủ chập chờn bất giác phát hiện cách làm này hay hơn, tôi lập tức bật dậy ngồi ghi chép lại. Sau những lần hình thành sáng kiến như vậy, chúng tôi phục vụ tốt hơn cho công việc của mình, bảo vệ được đồng đội của mình, giảm được thời gian mất điện, công việc trôi chảy. Đặc biệt từ năm 2014 - 2015, giai đoạn ngầm hóa lưới điện ở TP.HCM, tôi đưa ra nhiều sáng kiến hơn", Anh hùng lao động Trương Thái Sơn chia sẻ.

Bằng kinh nghiệm tổ chức cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, qua 3 mùa rất thành công, tôi tin tưởng chắc chắn rằng cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục gặt hái một mùa quả ngọt viên mãn" Nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên

Trong phần giao lưu, ông Sơn cũng dành lời khuyên những thợ trẻ trong ngành điện dù ở khâu nào, cương vị nào, đơn vị nào cũng đều cần đầu tư học tập thật tốt, nắm vững kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp để tự tin đối phó với các tình huống. "Nghĩ tới đồng đội, khách hàng và người dân của mình để phục vụ hết lòng thì bao giờ cũng thành công!", ông Sơn xúc động.

Nhà văn Trầm Hương và nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn chia sẻ bí kíp để tác phẩm dự thi nhận được giải thưởng

Theo Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trầm Hương, điều chị tâm đắc khi nhận lời làm giám khảo chấm các bài dự thi được gửi đến cuộc thi là đề tài cuộc thi quá hay và ý nghĩa.

Là người con quê hương Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long) lớn lên sau chiến tranh, chị nói rằng không như thế hệ gen Z hôm nay sinh ra đã thấy điện là điều hiển nhiên trong đời sống hằng ngày, thế hệ đi trước luôn thấm thía những nỗi nhọc nhằn của đất nước thời hậu chiến.

Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trầm Hương chia sẻ bí quyết viết bài dự thi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Điện vào thời đó ở nông thôn nơi tôi được sống là điều xa xỉ, đèn không có đốt thì nói gì đến điện. Tôi nhớ mãi hình ảnh người mẹ thắt từng lọn rơm làm thành con cúi để giữ lửa, có lẽ thế hệ trẻ ngày nay khó biết rơm con cúi như thế nào", nhà văn Trầm Hương bùi ngùi.

Cho tới một ngày khi điện thắp sáng quê hương, nhà văn Trầm Hương nhận thấy rõ sự đổi thay, phát triển, khi thành phố và nông thôn không còn quá nhiều khác biệt. Nhà văn Trầm Hương nói rằng điện làm tăng giá trị, chất lượng cuộc sống, là yếu tố nền tảng cho sự phát triển của xã hội.

Ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu, Ban giám khảo và khách mời ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Là thành viên giám khảo cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, yếu tố đầu tiên mà nhà văn Trầm Hương muốn lưu ý với các tác giả là để bài viết hay, chạm đến trái tim mọi người chính là thông qua ngôn ngữ. Giám khảo cho biết không cần ngôn từ, câu văn phải quá hoa mỹ, bài dự thi chỉ cần văn phong đơn giản, đúng ngữ pháp, đúng chính tả.

"Cái chính là các tác giả chọn được câu chuyện, với những nhân vật, góc nhìn đặc biệt, khác biệt, nói nôm na là 'không đụng hàng'. Tác giả phải kể câu chuyện đó làm sao để mọi người cùng ngạc nhiên, đồng cảm với mình, yêu mến câu chuyện mà mình kể. Đặc biệt, các bài viết cần có yếu tố nhân văn trong câu chuyện, có thông điệp ý nghĩa truyền tải", nhà văn Trầm Hương lưu ý thêm.

Nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn (Hội Nhiếp ảnh TP.HCM) chia sẻ kinh nghiệm về yếu tố con người trong ảnh các tác giả gửi đến cuộc thi rất quan trọng. Với kinh nghiệm nhiều năm chấm thi các cuộc thi ảnh về ngành điện, ông Sơn rút ra kinh nghiệm có những tấm ảnh đẹp nhưng không có yếu tố con người, thiếu điểm nhấn và sự sống động thì sẽ ít đoạt giải.

Nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn (Hội Nhiếp ảnh TP.HCM) chia sẻ bí kíp "rinh" giải thưởng, tại buổi giao lưu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Yếu tố con người này rộng hơn, không những là chụp con người theo góc nhìn hiện thực vật lý thông thường mà các tác giả có thể sử dụng nghệ thuật trừu tượng hoặc ẩn dụ trong nhiếp ảnh để có tác phẩm xuất sắc", nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn lưu ý.