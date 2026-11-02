Nhà vô địch Olympia 2026 tiết lộ 3 khoảnh khắc tiếc nuối

Giành vòng nguyệt quế với 240 điểm

Sáng 1.11, Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 với 240 điểm. Chia sẻ cảm xúc sau khi trở thành quán quân, Đức nói: "Em rất vui và khá là xúc động khi nhớ lại hành trình đã đi qua. Hành trình ấy là nỗ lực không ngừng của bản thân. Em cảm ơn chân thành tới gia đình, thầy cô, bạn bè".

"Điều quan trọng tạo nên chiến thắng của em, trước hết là sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người và nỗ lực của bản thân suốt những năm qua đã được đền đáp. Về chuyên môn, trước trận chung kết, em thấy mình là thí sinh duy nhất học chuyên sử, thì đấy là thế mạnh rất riêng mình cần tận dụng", Đức nói tiếp.

Nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng nhắc đến 3 khoảnh khắc tiếc nuối trong trận chung kết: "Một là trong phần thi vượt chướng ngại vật, khi có hàng ngang Bác Hồ, em thấy chữ học nhưng em lại nghĩ là đi học, khi Trần Võ Gia Bảo bấm chuông thì em thấy bạn có suy luận tuyệt vời. Hai là ở câu toán đầu tiên trong về đích, không quá khó nhưng em hơi ẩu nên tính thiếu trường hợp, Lý Thái Dương đã giành điểm câu đó. Ba là tình huống câu hỏi tiếng Anh, em đã nghe đến một chi tiết, vì không chắc nên em không bấm chuông".

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (bìa phải) và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), trao giải thưởng cho các thí sinh Ảnh: BTC

Đức cho biết: "Em đang muốn bình tâm một chút sau cả hành trình chinh phục vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026. Khi MC công bố nhà vô địch, trong suy nghĩ đầu tiên, có một điều em rất vui là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là trường đầu tiên bảo vệ được chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia" (Trần Bùi Bảo Khánh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 - PV).

6 năm giữ lời hẹn với giấc mơ Đường lên đỉnh Olympia

Đức kể Đường lên đỉnh Olympia luôn hiện diện trong ký ức tuổi thơ của cậu bạn. "Em và bà ngoại đều yêu thích chương trình. Từ nhỏ, em đã mê các gameshow trí tuệ, đặc biệt Ai là triệu phú. Khi học lớp 6, sau khi xem trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020, em bắt đầu ấp ủ ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu ấy", Đức chia sẻ.

Đó không phải một mong muốn thoáng qua. Đức cho hay đã dành nhiều năm theo dõi các cuộc thi, xem lại những trận đấu cũ, tìm hiểu dạng câu hỏi, tham gia các sân chơi mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia và rèn luyện phản xạ. "Em đã chuẩn bị cho Đường lên đỉnh Olympia suốt 6 năm", Đức nói.

6 năm ấy cũng là khoảng thời gian Đức tích lũy kiến thức từ nhiều lĩnh vực, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và duy trì việc học trên lớp. Với sở trường môn sử và các môn khoa học xã hội, Đức có lợi thế riêng nhưng không vì thế mà chỉ tập trung vào một nhóm kiến thức.

"Em thường tự đặt câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu bài, lưu lại những thông tin thú vị trong quá trình đọc và tìm hiểu. Những điều tưởng như không liên quan đến chương trình học đôi khi lại trở thành chất liệu cho các câu hỏi của Đường lên đỉnh Olympia", Đức kể.

Đoàn Lê Anh Đức và bạn bè sau chiến thắng trong trận chung kết Ảnh: Tuấn Minh

Hành trình thi đấu của Đức có một dấu ấn dễ nhận ra, đó là sự tự tin và cách trả lời dứt khoát. Ở những lần giành quyền trả lời, Đức thường bắt đầu bằng câu nói: "Câu trả lời của em là…"; sau đó, đáp án được đưa ra một cách chậm rãi, rõ ràng. Không ít lần, Đức khẳng định với MC rằng mình "chắc chắn 100%" về câu trả lời. Câu nói ấy đã trở thành một nét riêng của "nhà leo núi" Hà Nội.

Ở cuộc thi tuần, Đức giành 230 điểm, về nhì nhưng có số điểm đủ để bước tiếp vào cuộc thi tháng. Tại cuộc thi tháng, Đức bứt phá với 330 điểm. Đến cuộc thi quý 4, nam sinh tiếp tục giành vòng nguyệt quế với 220 điểm, trở thành gương mặt cuối cùng ghi tên vào trận chung kết năm.

Sáng 1.11, tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam, giấc mơ được nuôi dưỡng suốt 6 năm chính thức bước vào thử thách cuối cùng. Đức giành 80 điểm phần thi khởi động, 10 điểm phần thi vượt chướng ngại vật, 100 điểm phần thi tăng tốc rồi về đích với 240 điểm, chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Từ cậu học trò cùng bà ngoại ngồi trước màn hình xem Đường lên đỉnh Olympia, Đức bước lên sân khấu, chạm tay vào vòng nguyệt quế mà mình từng mơ ước. Từ những trang sổ chép lời quốc ca bằng nhiều ngôn ngữ, những bài học lịch sử và 6 năm bền bỉ chuẩn bị, nam sinh Hà Nội đã có một cái kết trọn vẹn cho hành trình tuổi học trò.

Cũng cần kể thêm, cậu bạn có nhiều tài lẻ. Đáng chú ý trong đó là khả năng hát quốc ca của 136 quốc gia. Tại các cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026, khả năng đặc biệt ấy từng khiến khán giả bất ngờ. Đức có thể hát những đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka, Maldives... Đức cũng dành tình cảm đặc biệt cho nhạc cách mạng Việt Nam, thơ ca cách mạng và dân ca. Đức cho biết yêu thích những giai điệu mang âm hưởng truyền thống, có thể hát nhạc đỏ, dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh bằng nhiều thứ tiếng.

Về học tập, Đức từng giành nhiều giải thưởng các cuộc thi học sinh giỏi môn sử. Sau khi hoàn thành THCS, nam sinh này đã đậu 4 trường chuyên, gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) và THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Chia sẻ sau chiến thắng của Anh Đức, ông Đoàn Quốc Hùng (67 tuổi, ở P.Nam Định, tỉnh Ninh Bình) cho biết việc cháu nội giành vòng nguyệt quế là điều tuyệt vời dành cho bản thân cháu cũng như cả gia đình. Kể về khoảnh khắc trực tiếp "đội nắng" trên khán đài để cổ vũ cháu, ông Hùng cho biết lúc đó gần như chỉ tập trung vào phần thi của cháu, hướng mọi cảm xúc về một mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Dù sức khỏe bình thường không thực sự tốt, ông vẫn cố gắng theo dõi và tiếp sức cho Anh Đức đến phút cuối.

Với chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức, các thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đồng thanh hô vang khẩu hiệu: "Anh Đức tự tin - Bách phát bách trúng!". Trong tiếng reo hò của mọi người, ông Phạm Quốc Toản, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, hô lớn: "Anh Đức ơi, em đang làm một điều rất tuyệt vời. Tất cả chúng ta là đoàn quân, và em hôm nay là số 1".