Nhà vua mới xuất hiện tại VSC-S5

Chiến thắng rực rỡ của Thép Việt Thắng ảnh: Linh nhi

Chung kết trong mơ VSV-S5

Chiều 15.11, VSC-S5 khu vực miền Nam đã khép lại với trận chung kết giữa 2 đội bóng Nghiêm Phạm Holdings và Thép Việt Thắng. Nghiêm Phạm Holdings có lần thứ 2 góp mặt ở một trận chung kết VSC khu vực miền Nam.

Còn với Thép Việt Thắng đây là lần đầu tiên họ đứng trước cơ hội có được danh hiệu thuộc các giải đấu nằm trong hệ thống của VietFootball. Đúng với tính chất quan trọng của một trận chung kết, cả Nghiêm Phạm Holdings và Thép Việt Thắng đều nhập cuộc với lối chơi thận trọng để thăm dò đối thủ.

Phải đến khi hiệp 1 trôi về những phút cuối, cục diện bế tắc của trận đấu này mới được khai thông. Thép Việt Thắng là đội bóng vượt lên dẫn trước sau tình huống phối hợp đẹp mắt và dứt điểm quyết đoán của tiền đạo đội trưởng Văn Duy.

Niềm vui chiến thắng của Thép Việt Thắng ảnh: Linh Nhi

Tưởng chừng như Nghiêm Phạm Holdings sẽ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng sớm nhận thêm những “gáo nước lạnh” khi hiệp 2 mới chỉ trôi qua được 10 phút. Lần lượt Văn Duy và Thanh Lịch có những pha lập công liên tiếp để nới rộng cách biệt lên thành 3-0 cho Thép Việt Thắng.

Lần đầu ngọt ngào cho Thép Việt Thắng

Những nỗ lực đẩy cao đội hình lên chơi "tất tay" ở phần còn lại trận đấu của Nghiêm Phạm Holdings chỉ có thể giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 với pha lập công của Minh Tú.

Tuy nhiên sau đó ngay lập tức cựu tuyển thủ futsal Việt Nam Đặng Anh Tài đã có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-1 cho Thép Việt Thắng, qua đó khép lại mọi hy vọng của Nghiêm Phạm Holdings.

Thép Việt Thắng sẽ đại diện miền Nam dự VCK toàn quốc ảnh: Linh nhi

Với chiến thắng này, Thép Việt Thắng đã có lần đầu tiên lên ngôi tại VSC, đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội bóng ngành thép trong hệ thống các giải đấu của VietFootball.

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, đội bóng An Biên đã đánh bại Xây dựng Phan Kha tỷ số 4-2 để giành tấm huy chương đồng chung cuộc. Đồng thời, với việc xếp hạng ba, An Biên cũng là đội bóng giành tấm vé thứ 3 của VSC-S5 khu vực miền Nam tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Vòng chung kết VSC-S5 diễn ra từ ngày 29.11 đến 7.12 trên sân vận động Gia Định (TP.HCM) với 8 đội bóng xuất sắc nhất đến từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

DANH HIỆU CHUNG CUỘC: Vô địch: Thép Việt Thắng Hạng nhì: Nghiêm Phạm Holdings Hạng ba: An Biên Giải phong cách: An Biên Cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Văn Duy (Thép Việt Thắng) Vua phá lưới: Nguyễn Văn Duy (Thép Việt Thắng - 8 bàn) Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Thành Lộc (Thép Việt Thắng) HLV xuất sắc: Nguyễn Quốc Bảo (Thép Việt Thắng)



