Nhạc AI đang thay đổi Vpop ra sao?

Một trong những mô hình đáng chú ý được giới thiệu tại sự kiện là hoạt động phát triển ca sĩ nam ảo (Virtual Male Singers) của AST MUSIC. Thành lập vào tháng 12.2024, đơn vị này đang hợp tác với hàng trăm nhạc sĩ, ca sĩ kiêm sáng tác và nhà sản xuất âm nhạc tại Việt Nam. Thay vì xem AI là chủ thể thay thế nghệ sĩ, AST MUSIC định hướng sử dụng công nghệ để tối ưu quy trình sản xuất, trong khi chuyên môn và tư duy sáng tạo của đội ngũ nhạc sĩ vẫn giữ vai trò nền tảng.

Dự án phát triển ca sĩ nam ảo của AST MUSIC hướng đến khai phá cơ hội phát triển tại nhiều thị trường âm nhạc Ảnh: BTC

Sức sáng tạo của con người vẫn là cốt lõi của âm nhạc

Tại sự kiện, Danny Sim - cựu Phó chủ tịch phụ trách Marketing quốc tế kiêm chiến lược gia trưởng của Universal Music China, hiện là giáo sư thỉnh giảng và cố vấn chuyên môn cho Hội đồng Giám sát, Đại học Truyền thông Trung Quốc - nhấn mạnh rằng sự phát triển của một nền âm nhạc không thể chỉ dựa vào khả năng tạo ra những bản hit. Sức sáng tạo của con người vẫn là cốt lõi của âm nhạc dù có sự hỗ trợ của công nghệ và AI.

Nhìn vào mô hình công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, Danny Sim cho rằng việc đưa nghệ sĩ ra thị trường quốc tế đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, từ chất lượng sản xuất, xây dựng hình ảnh đến truyền thông và kết nối với công chúng. Ông nhấn mạnh chất lượng sản phẩm phải được đặt lên trước. Marketing có thể giúp âm nhạc lan tỏa rộng hơn, nhưng không thể thay thế giá trị nội tại của tác phẩm. Đây cũng là vấn đề đáng lưu ý khi AI giúp rút ngắn một số công đoạn sản xuất, khiến khả năng tạo ra nội dung âm nhạc ngày càng mở rộng. Khi công nghệ trở nên phổ biến, yếu tố tạo nên khác biệt không chỉ nằm ở tốc độ hay số lượng sản phẩm, mà còn ở bản sắc và chất lượng sáng tạo.

Diễn giả Danny Sim cho rằng nền âm nhạc ở Việt Nam hay cả Trung Quốc đều cần học hỏi thêm từ Hàn Quốc Ảnh: BTC

Theo nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, trong bối cảnh công nghệ và AI đang làm thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc, người làm nghề cần nhìn lại cách mình đưa tác phẩm đến với công chúng. Một sản phẩm có thể được đầu tư về kỹ thuật, có giá trị nghệ thuật nhưng nếu không tạo được sự kết nối với người nghe thì vẫn khó tạo ra sức lan tỏa.

Công nghệ không thể thay thế lựa chọn nghệ thuật

Nhạc trưởng cho rằng Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm từ những nền công nghiệp âm nhạc phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ, đặc biệt trong cách xây dựng âm nhạc có khả năng tạo dấu ấn với công chúng. Theo Đồng Quang Vinh, marketing có vai trò quan trọng, nhưng quảng bá không thể thay thế chất lượng. “Đương nhiên là phải có marketing, nhưng mà nó phải hay sẵn đã”, ông nói. Với ông, một tác phẩm trước hết phải đủ tốt để chinh phục người nghe, sau đó mới có thể tính đến chiến lược lan tỏa.

Đồng thời, Đồng Quang Vinh cũng nhấn mạnh rằng cùng một bản nhạc có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau và mang lại những cảm xúc khác nhau, bởi mỗi nghệ sĩ đều có góc nhìn và lựa chọn sáng tạo riêng. Tương lai âm nhạc không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà được quyết định bởi cách nghệ sĩ sáng tạo, bởi công nghệ không thể thay thế lựa chọn nghệ thuật.

Đây cũng là vấn đề đáng suy nghĩ trong thời điểm AI ngày càng tham gia sâu vào quy trình sản xuất âm nhạc. Khi công nghệ giúp người làm nhạc có thêm công cụ và rút ngắn nhiều công đoạn, khả năng tạo ra sản phẩm không còn là lợi thế duy nhất. Điều quan trọng hơn là tác phẩm có gì khác biệt, có tạo được cảm xúc và để lại dấu ấn trong lòng khán giả hay không.

Một trong những gợi ý đáng chú ý của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh là phá bỏ ranh giới cứng nhắc giữa các dòng nhạc. Ông đặt câu hỏi vì sao nhạc hàn lâm không thể kết hợp với rap hay rock, trong khi những thể loại này hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau nếu được thực hiện phù hợp. “Còn ai thử cho nó kết hợp với nhau đi: hàn lâm và rap, hàn lâm và rock - đây sao không được nhỉ? Chẳng có ai cấm!”, ông chia sẻ.

Diễn giả Đồng Quang Vinh kỳ vọng âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng có sự kết hợp giữa các thể loại đương đại và bản sắc truyền thống Ảnh: BTC

Trong khi đó, đại diện TikTok LIVE Việt Nam đề cập vai trò của các nền tảng kỹ thuật số trong việc thúc đẩy khám phá âm nhạc thông qua video ngắn, livestream và nội dung do người dùng sáng tạo. Thuật toán của các nền tảng mạng xã hội đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nghệ sĩ, khán giả và nhà sáng tạo, đồng thời xây dựng những cộng đồng âm nhạc. Sự hợp tác giữa TikTok LIVE và AST MUSIC được xem là một hướng kết nối biểu diễn trực tiếp với phát hành, quảng bá âm nhạc, qua đó tạo thêm cơ hội tiếp cận khán giả cho nghệ sĩ mới.

AST MUSIC cũng đặt mục tiêu mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á, đặc biệt hướng đến những cộng đồng sử dụng ngôn ngữ bản địa chưa được phổ biến rộng rãi. Đây là một trong những hướng khai thác thị trường địa phương bằng cách kết hợp năng lực sáng tạo của con người với công nghệ mới.

Tại VPOP-NEXT: Technology Meets Soul, các chuyên gia cho rằng AI đang mở rộng không gian thử nghiệm cho Vpop, từ quy trình sản xuất đến mô hình phát triển nghệ sĩ và cách âm nhạc tiếp cận công chúng Ảnh: BTC

Các diễn giả nhận định công nghệ không tự tạo nên một nền công nghiệp âm nhạc bền vững. AI có thể thay đổi cách làm nhạc, nhưng giá trị lâu dài của âm nhạc vẫn cần được tạo dựng từ con người.